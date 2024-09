Cum e să fii cea mai tatuată femeie din Europa?

Lidia Reyes și-a făcut primul tatuaj acum 17 ani, pe când era cool să-ți tatuezi litere chinezești, simboluri tribale și iepurași Playboy. Avea 15 ani la vremea aia și a vrut o tarantulă pe umăr. Astăzi, are 32 de ani și trăiește în Mataró, un oraș de pe coastă din Barcelona. Lidia și-a câștigat titlul de cea mai tatuată femeie din Spania în 2014 și, în ultimii ani, a câștigat de mai multe ori titlul de cea mai tatuată femeie din Europa la diverse conferințe și concursuri ale tatuatorilor. Acum vrea să obțină recordul Guinness pentru cea mai tatuată femeie din lume.



Când am luat legătura cu ea, mi-a zis că, deși vrea să-și facă și mai multe tatuaje, pe unele dintre ele vrea să le scoată – și anume, pe alea de pe față. Mi s-a părut interesant și am întrebat-o dacă pot s-o însoțesc la una dintre ședințele de scoatere a tatuajelor. Iată ce am povestit cu ea.

Videos by VICE

VICE: În primul rând, dacă vrei să devii cea mai tatuată femeie din lume, de ce îți scoți tatuajele de pe față?

Lidia Reyes: Vreau să-mi umplu fiecare bucățică a corpului cu cerneală, dar cred că am exagerat, totuși, cu cele de pe față. Nu vreau să le scot pe toate, doar o parte dintre ele. Prefer să-mi fac tatuaje în alte locuri. Mi-am mai scos o parte din ele acum un an, când mi-am tatuat globii oculari în Elveția.

Citește și: Am vorbit cu tipul ăsta care și-a făcut tatuaj cu VICE

Când și de ce ți-ai făcut primul tatuaj?

Când aveam 15 ani, o prietenă de-a mea și-a făcut un tatuaj și mi-a plăcut mult. Maică-mea nu m-a lăsat să-mi fac, dar m-am gândit că e alegerea mea – taică-miu nu mai locuia cu noi, iar eu deja munceam. Așa că mi-am făcut unul fără să mă gândesc prea mult. Pe vremea aia erau foarte populare insectele, așa că mi-am făcut o tarantulă pe umăr.

Deci ți-ai făcut primul tatuaj pentru că era la modă?

Da, și a fost o greșeală. După ce am înțeles care-i faza cu tatuajele, am acoperit tarantula cu un tatuaj cu Cleopatra.

Ai zice că tatuajele dau dependență?

Îmi amintesc că deja, în timpul primei ședințe de tatuare, mă gândeam deja la următorul. Voiam un scorpion – nu știu de ce dracu eram așa obsedată de arahnide. Sinceră să fiu, când mă tatuez sunt cea mai fericită din lume și recunosc că sunt dependentă de sentimentul ăsta. A trecut o vreme de când le-am numărat ultima oară, dar cred că am între 260 și 270. N-am mai plătit demult pentru un tatuaj – colaborez cu prieteni care sunt tatuatori și vor să mă ajute să-mi îndeplinesc visul. Așa că multe au valoare sentimentală.

Citește și: 6 lucruri pe care le-am învățat pe pielea mea după ce mi-am făcut tatuaj în România

Cum e să fii cea mai tatuată femeie din Europa?

De multe ori mă simt judecată – se zice că tatuajele nu mai sunt tabu, dar sunt în continuare. Dar acum că sunt foarte activă pe rețelele sociale, primesc multe comentarii și mesaje de admirație de la oameni. Unii sunt interesați de stilul meu de viață, alții mă insultă. Am primit și amenințări cu moartea. Mi s-a întâmplat ca unii să-mi ceară să fac o poză cu ei pe stradă, dar apoi au încercat să-mi smulgă geanta. Toate astea pentru că am avut chef să-mi desenez corpul cu cerneală.

E greu să-ți găsești un job în Spania în ziua de azi. Cred că pentru tine e și mai greu, nu?

Știam de la bun început că n-o să-mi pot găsi un job convențional. Am început să lucrez în pornografie în 2007. Aveam câteva tatuaje pe vremea aia, dar nici pe departe câte am acum. La început a fost ok, aveam mulți fani care îmi apreciau estetica. Dar în 2009, când am început să mă acopăr cu tatuaje, producătorii mi-au zis că nu e ok, că filmele mele nu se mai vând.

Apoi am încercat viddeochat, dar nu sunt făcută pentru asta, mi se părea plictisitor să aștept ore în șir în fața webcam-ului. O vreme am încercat să fiu artist tatuator. Am încercat primul tatuaj pe soră-mea, dar l-am futut complet. Am renunțat să mai încerc după doi ani. Acum încerc să-mi construiesc o carieră din modificările corporale pe care mi le-am făcut.

Poți trăi din asta?

E complicat. Am fost invitată în câteva locuri, dar mulți nu vor să mă plătească. Probabil că o să se schimbe chestia asta după ce intru în Cartea Recordurilor. N-o să am liniște până nu se întâmplă asta. Scopul meu e să ajung o persoană publică prin intermediul rețelelor sociale și să fiu vizibilă, ca să arăt că și persoanele tatuate sunt cetățeni respectabili care își iubesc copiii.

Ce părere au fetele tale despre pasiunea ta pentru tatuaje?

Cea mare urmează să intre la școală și îi place la nebunie. Cu cea mică nu pot vorbi încă, dar știu că mă iubește așa cum sunt. Iar eu le iubesc ca orice mamă. Cred că le-am învățat să nu judece niciodată oamenii după aspect.

Citește și: Adolescentul ăsta și-a făcut tatuaj cu cea mai cunoscută vedetă porno din lume

Cum ți-ai făcut globii oculari roz?

E o modificare corporală ilegală în Spania, așa că mi-am făcut-o în Elveția. Mi-a făcut un prieten, Oscar Marquez. Se face cu un tip special de ac, care injectează cerneală permanentă în globul ocular. Nu oricine știe să facă asta – un tatuator francez l-a orbit de curând pe un tip când i-a făcut chestia asta. În plus, clientul își poate mișca accidental ochiul în orice clipă, așa că injecția trebuie să fie foarte controlată, ca să nu înțepe irisul sau corneea. Pentru mine a decurs ok – deși am plâns cu lacrimi roz zile-n șir. Sunt tatuată în tot felul de locuri dubioase – pe ochi, pe craniu, în zona intimă și pe palme. De asta am încredere că o să câștig titlul anul ăsta.