​Cum e să locuiești cu un cuplu și să te simți a treia roată la căruță

După cum știi din sitcomuri și din filmele cu Ben Stiller, nopțile nedormite pe are le petreci ascultând cum se izbește ritmic un pat de perete sunt o parte amuzantă a traiului în comun. Așa e viața când locuiești cu un cuplu și ești a treia roată la căruță, cel puțin la televizor. Dar oare în realitate o fi la fel de rău sau e doar un clișeu?

Luna trecută am întrebat câteva persoane ce experiențe au avut când s-au combinat cu colegi de apartament în timpul studenției. De data asta am vorbit cu oameni care au împărțit casa cu un cuplu, ca să aflu cum e când auzi constant orgasmele altora sau când îi surprinzi prin casă privindu-se în ochi, înainte să se sărute. Iată ce mi-au povestit.

Daniel, 29 de ani, contabil

VICE: Cum ai ajuns să locuiești cu un cuplu?

Daniel: Am închiriat o cameră într-o casă ipotecată în Stoke Newington timp de un an și jumătate, după ce am răspuns la un anunț din ziar. Sunt din Australia și eram destul de disperat să mă mut din apartamentul meu de pe Brick lane, așa că am acceptat camera imediat ce am văzut casa – orice era mai bun decât locul în care stăteam înainte.

Au fost multe situații ciudate?

În cea mai mare parte a timpului a fost ok, dar era și o diferență de vârstă între mine și cei doi membri ai cuplului. Eu aveam 26 de ani, iar ei aveau treizeci și ceva, așa că făceau lucruri tipice pentru treizeci de ani – găteau și organizau cine cu prietenii, la care mă simțeam obligat să particip. Odată au organizat o cină la care ne-am preparat shoturi unii pentru alții și eu am făcut shoturi pentru un tip care a ajuns să vomite în bucătărie și să spargă o fereastră cu geamul, după care a fost transportat la spital. A fost dubios rău. A doua zi am aflat că se știa că are probleme cu furia și agresivitatea.

Alte dăți, când mă mai îmbătam în club, veneam cu fete acasă și cred că ne auzeazu cum ne-o tragem, pentru că aveam dormitoarele perete în perete. Și eu îi auzeam uneori, dar îmi puneam căștile.

Cât de mult își exprimau afecțiunea în public?

De obicei se giugiuleau pe canapea, dar nu mă deranja.

Cum s-a încheiat șederea voastră împreună?

Mi-a expirat viza și a trebuit să mă întorc în Australia, dar deja se cam încheiase relația dintre noi. Dacă aș fi rămas în Londra, probabil m-aș fi mutat de acolo oricum. Au refuzat să-mi dea avansul de chirie înapoi până nu au inspectat camera, dar pur și simplu n-am mai plătit chiria luna aceea și am plecat.

Acum că te uiți în urmă, cum ți se pare perioada respectivă?

Cred că a fost mai avantajoasă pentru ei decât pentru mine. Eu i-am ajutat să-și plăteaască ipoteca, nu le-am făcut probleme și am fost foarte ordonat. Sincer să fiu, n-a fost cea mai cool casă pe care o puteam găsi, deși era o casă destul de curată. Găsești greu așa ceva.

Emma, 32 de ani, comunicare

VICE: Cum ai ajuns a treia roată la căruță în propria casă?

Emma: Locuiam cu un prieten bun de-al meu de vreun an de zile, când a început să iasă cu o fată. Tipa s-a mutat la noi foarte rapid: dormea la el în majoritatea nopților, își lăsa lucrurile peste tot, îmi folosea produsele scumpe de păr și le înlocuia cu produse ieftine de la supermarket (știu că e superficial din partea mea, dar nu-mi pasă). Peste șase luni, locuiam oficial toți trei.

Ce s-a întâmplat apoi?

Am locuit cu ei așa timp de trei luni. A început destul de prietenos – nu-mi plăcuse tipa niciodată, dar o toleram pentru că nici nu făcuse ceva abominabil vreodată. Dar cu trecerea timpului, a devenit tot mai teritorială și a devenit foarte clar că n-avea chef de mine prin preajmă. Am ajuns să nu mai stau pe-acasă, iar când eram acasă, mă închideam în camera mea ca să-i evit. Și-au marcat foarte clar teritoriul – își lăsau lucrurile peste tot (casa era o cocină) – așa că trebuia să sar peste grămezi de haine de-ale lor când mergeam prin casă.

Cum au evoluat lucrurile?

S-au degradat lent până s-au transformat într-un război psihologic. Mă certau ca pe un copil obraznic că foloseam baia zece minute dimineața când aveau ei nevoie și că pun mâncare în frigiderul imens și aproape gol.

Cred că cel mai ciudat a fost când am început să ies cu un tip – li s-a părut că le amenință poziția de cuplu nou și modern cum se considerau ei și făceau sex zgomotos doar când tipul rămânea la mine peste noapte. Nu era deloc penibil, ce să zic.

Cât de mult își afișau afecțiunea în public?

Erau complet deschiși, ba chiar exhibiționiști. Erau genul ăla de cuplu care le flutură tuturor relația lor prin fața ochilor. Puneau nenumărate postări pe Facebook cu hashtag-uri ca #bae #iubitulideal #cuplu #fun #inlove. Pe vremea când încă vorbeam cu ei, stăteau în bucătărie în timp ce eu găteam cina și se mângâiau unul pe altul pe față.

Cum s-a terminat povestea?

Când colegul de apartament mi-a zis că iubita lui urma să se mute cu noi, s-a subînțeles că eu ar trebui să mă mut din casă. Pe atunci ne înțelegeam încă bine și mi-au zis să nu mă grăbesc și să aștept până găsesc un loc drăguț unde să mă mut. Chestia asta a durat vreo două luni, pentru că e greu să găsești un loc decent în Londra. În perioada dinainte de plecarea mea, comunicam unii cu alții doar prin mesaje de Whats App. N-am vorbit cu niciunul dintre ei de când m-am mutat, în afară de vreo două conversații succinte despre facturi.

Nu pare să fi fost o relație foarte sănătoasă pentru niciunul dintre voi.

Mi s-a distrus total relația cu amicul meu; înainte eram prieteni foarte apropiați, iar acum nu mai vorbim deloc. Era groaznică atmosfera din casă, uram să ajung acolo după ce terminam munca. Nu știu cât de sănătoasă a fost toată chestia pentru ei, aveau impresia că sunt ei doi împotriva restului lumii, așa că probabil i-a ajutat să devină un #cuplu #maiputernic.

Michael, 29 de ani, lucrează în PR

VICE: Salut, Michael. Ai menționat că ai locuit cu sora ta mai mică și prietenul ei.

Michael: Când iubita mea a intrat la facultate în străinătate, am rămas singur în apartamentul nostru. Am încercat să găsesc prieteni care să se mute cu mine, dar n-am reușit, așa că s-au mutat sora mea mai mică și iubitul ei. Aveau vreo douăzeci de ani pe atunci, iar eu aveam 27. M-am mutat în dormitorul mic și i-am lăsat pe ei în cel mare, cu patul dublu.

Cum a fost traiul vostru în comun?

A fost ciudat pe alocuri. Sora mea și iubitul ei nu beau deloc. Mă simțeam prost când îi trezeam sau veneam acasă vorbăreț, cu respirația duhnind a băutură. Odată am fost jefuit pe stradă, iar ei au fost foarte speriați. Aveau un stil de viață foarte liniștit.

Lucram ca jurnalist freelance în perioada aceea, așa că stăteam des în sufragerie cu căștile pe urechi, scriam articole și ascultam muzică. Într-o seară, aveam căștile pe urechi, dar nu ascultam nimic. Ei au crezut că nu-i aud și iubitul surorii mele a întrebat-o: „Vrei să facem sex ?“, iar ea a răspuns: „Sigur…” S-au îndreptat spre dormitor și au închis ușa după ei. E dubios oricum să-ți auzi colegii de apartament cum fac sex, dar e și mai dubios când e vorba de sora ta mai mică.

Crezi că a fost o experiență bună pentru voi?

Din cauză că aveam stiluri de viață foarte diferite, sora mea și iubitul ei n-au fost cei mai potriviți pentru mine. Nu puteam da petreceri acasă pentru că știam ce părere au ei despre alcool. Cumva, am ajuns totuși s-o cunosc mai bine pe sora mea. Trecuseră zece ani de când nu mai locuisem sub același acoperiș. În cele șase luni cât am împărțit apartamentul, am reușit să ne apropiem mai tare.

Dar acum cred că suntem mai distanți ca niciodată. Nu mai comunicăm aproape deloc. Cred că n-a fost foarte sănătos să petrecem atâta timp împreună în cele șase luni – ne-am săturat unul de altul. Sau, ccel puțin, ea s-a săturat de mine. Mi-a fost super ciudat și să asist la propunerea de sex. Mă bucur că nu știe că am auzit-o. Sper să nu afle niciodată.

