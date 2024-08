Cum să-ți faci prieteni la facultate

Facultatea poate fi un loc singuratic și copleșitor de înfricoșător. Tocmai ce ai absolvit liceul, fericit și euforic că prietenii ți-au semnat anuarul și pozezi pe holul părinților cu mâna în șold și cu zâmbetul pe buze. Vom fi prieteni pe viață, juri tu. (Spoiler! Mai mult ca sigur că nu va fi așa.) Apoi te duci la facultate și părinții te lasă la cămin, te trântești pe pat și te gândești, și acum ce?



Dacă semeni vreun pic cu mine, probabil că te vei aventura direct în viața socială de la facultate și-ți vei face o groază de prieteni înainte să realizezi că nu aveți nimic în comun și că de fapt nu-ți place de aproape niciunul dintre ei. Cu excepția momentului în care rușinea socială extremă e pe placul tău, nu face cum am făcut eu de mi-am abandonat toți foștii prieteni în timp ce încercam să găsesc un alt grup social nou, pe la jumătatea semestrului.

Videos by VICE

Este ușor să crezi când ajungi la facultate că nu-ți vei găsi gașca. Dar toată lumea se simte așa și este natural să treci prin mai multe prietenii înainte să găsești oamenii cu care te simți confortabil, fericit și în siguranță. Oamenii care te vor aduna de pe podeaua unei băi când ești beat; oamenii care-ți vor aduce kombucha în bibliotecă în timpului unei crize; sau te vor liniști când ți se va frânge inima pentru prima oară. Alege-ți pe sprânceană prietenii de facultate și veți rămâne împreună pentru totdeauna: am vomat mov pe pantoful prietenului cel mai bun după un rateu cu narcotice în al doilea an și tot mai suntem prieteni și după un deceniu. (Pantofii lui erau scârboși oricum.)

Și dacă te simți anxios sau stresat pentru că nu știi cum să-ți faci prieteni, nu te îngrijora: te ajutăm noi. Cinci redactori de la Broadly îți dau sfaturi despre cum să-ți faci genul de prieteni pe care-i vei păstra la facultate – și pentru tot restul vieții.



Fii proactiv, dar alege-ți cu grijă prietenii

Mergi la universitate sau facultate? E timpul să-ți faci prieteni. Anii de final de adolescență și 20 sunt cei propice pentru prietenii, nu în ultimul rând datorită lucrurilor precum alcoolul, dansul, discuțiile și studiile care sunt unelte de apropiere puternice. Când în școală îți făceai prieteni din comoditate, acum ai șansa să ți-i alegi după cine vrei tu să fii, ce te interesează și ce-ți place să faci. Sunt multe oportunități prin care să cunoști oameni: la un curs de filosofie, un meci de fotbal, un discurs despre inginerie, prin intermediul ziarului școlii, o petrecere, un job, un grup de studiu, un seminar de limbă străină. Dar nu-ți vei face prieteni accidental la universitate sau facultate – trebuie să fii proactiv.

Vorbește cu oamenii la seminare și conferințe, fă-ți curaj să sugerezi o cafea după ore. Ține minte numele oamenilor, prezintă-te, folosește social media ca să consolidezi o prietenie nou creată și fii destul de direct să inviți oamenii la un pahar, o plimbare sau o sesiune de studiu dacă îți place de ei. Interacțiunile sociale pot fi grele, mai ales dacă ești timid, anxios sau introvert, dar îți poți face prieteni pe viața la facultate dacă doar ai curajul să încerci. Și nu te grăbi să devii prieten la cataramă cu prima persoană pe care o cunoști în prima săptămână de facultate ca boboc! Oferă-ți puțin timp să-ți dai seama ce fel de persoane ți-ar plăcea să ai în viață lângă tine, cunoaște-i mai bine înainte să-i recrutezi în cercul tău de prieteni. Când ești confuz, fii deschis, bun și curajos.

Kate Leaver, autor al The Friendship Cure

Folosește social media ca Tinder-ul, dar pentru prieteni

Toată lumea spune că cea mai bună metodă ca să-ți faci noi prieteni la facultate este să te alături unei comunități. Dar dacă, ca mine, nu ești fanul ideii de a-ți baza întreaga prietenie pe pasiunea comună pentru Harry Potter sau jocuri video, apoi poate ar trebui să faci ce deja ai făcut cu viața ta amoroasă și să încerci online.

Folosește grupul de curs de pe Facebook pe post de Tinder, dar pentru prieteni. Vei avea câteva zile de discuții mărunte dureroase, mai mult ca sigur despre cum ai luat-o înainte cu cititul (nu ai făcut-o) și apoi ieșitul la o băută înainte să înceapă cursul. Să găsești amici grozavi va fi mereu dureros, dar nu prea are ce să se întâmple așa de rău. Știu că așa este, pentru că a funcționat pentru mine: Acum patru ani am trimis accidental pe Facebook unei fete pe care nu o cunoșteam încă un sticker care arăta ca un cur roșu și cumva, câțiva ani mai târziu, suntem cele mai bune prietene! Dacă a funcționat pentru mine, poți și tu. Nu-ți face griji, vei fi bine.

Nana Baah

Complimentele te vor duce pretutindeni!

În prima mea zi de facultate eram atât de emoționată încât mi-a fost rău cu o zi înainte. Să fiu într-un mediu nou și să nu cunosc pe nimeni din grupa mea m-a speriat grav, dar adu-ți aminte că suntem cu toții în aceeași barcă.

Am crezut că fiindcă eram singura asiatică din grupa mea era o povară în plus. Deși nu am văzut-o chiar așa atunci, folosește ce te face diferită în avantajul tău.

Chiar mai folosesc strategia asta în viața mea de zi cu zi când cunosc persoane noi. Îmi amintesc cum m-am dus la o fată după ore și i-am spus că-mi plăcea rochia ei. Restul e istorie! Nu reușești nimic în viață dacă stai în zona ta de confort, iar aceleași reguli se aplică și când îți faci prieteni. Începe o conversație și complimentează pe cineva. Este un mod bun ca să începi o discuție cu oricine și-ți dă și un subiect despre care să vorbiți. Poate părea descurajant la început, dar te vei uita în urmă și vei realiza că nu a fost atât de rău. Cel mai important doar fii drăguț/ă și nu fi nesimțit/ă. Nimeni n-are timp de mizerii, negativitate și falsitate.

Angela Hui

Fă ce-ți zic eu, nu ce fac

Am făcut numai lucruri dubioase în facultate. Am crezut că eram prea cool ca să port rochii șmechere și să dau shot-uri de vodcă, așa că am refuzat fiecare petrecere și am stat în dormitorul meu, citind poezii scrise de femei moarte, așteptând ca oamenii să mă găsească. (În mod ciudat, nu au făcut-o.) După ce primele încercări de prietenie au dat rateu, am intrat într-o relație de lungă durată de patru ani, în care am fost mai tot timpul deprimată clinic.

Ce vreau să zic este: Nu face ce am făcut eu. Nu face niciunul din lucrurile astea. Fii deschis/ă și pozitiv/ă. Du-te la petreceri, chiar dacă înseamnă să bei bere din butoi cu capul în jos cu un tip dintr-o frăție cu-n con pe cap. Trage-ți-o cu mai mulți (folosește protecție). De asemenea, vorbește cu oameni cu care n-ai vorbi în mod normal. Fiecare este în afara zonei lor confort, iar toți caută interacțiune umană. Amintește-ți asta și vei fi bine.

Daisy Jones

Prietenii tăi nu vor fi mereu oamenii la care te așteptai

Fiind o lesbiană din sudul Londrei, nu eram făcută să mă integrez la facultatea mea de provincie. Dar într-un final mi-am găsit oamenii – prietenii pe care-i iubesc atât de mult acum încât pot să le dau notițe vocale de 6 minute sau cu care pot supraviețui împărțind masa la restaurant.

Totul a început când am fost prinsă într-o relație șase săptămâni din primul semestru. Obișnuia să se laude mereu cu câți prieteni avea pe Facebook și în timp ce încercam să o întrec am cunoscut niște oameni grozavi care m-au preferat pe mine și nu pe ea. În încercarea de a sta departe de nisipul mișcător despre care am crezut că era dragostea, am refuzat să accept clișeele, așa că mi-am păstrat cercul de prieteni larg la început și mai târziu mai strâns.

O facultate mică precum a mea poate fi sufocantă. Chiar și în era pre-Instagram toată lumea știa ce face restul. Fumatul tocmai fusese interzis în cluburi, așa că lâncezeam sub aeroterme în frig, cunoscându-ne mai degrabă prin intermediul sticluței cu alcool decât să urlăm pe ringul de dans.

Ce am învățat? Să treci dincolo de stereotipuri ca să găsești creierele de sub părul pieptănat pe spate; inimi sub tricourile polo. Prin intermediul „nonversațiilor” de la ora 5 dimineața de la petreceri alimentate de vin ieftin și pastile slabe îndoite cu zahăr, am reușit să cunosc oameni la care nici nu mă gândeam vreodată că voi ajunge. Un avertisment totuși: Nu ieși la întâlniri, nu te împrieteni cu nimeni care se mândrește cu câți prieteni are pe Facebook.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.