Câți bani ajung să dea bogații pe droguri

Drogurile sunt scumpe, ceea ce înseamnă că bogații își pot permite să ia multe. Dar cum anume iau bogații drogurile? Trag linii în birourile lor, precum în Wolf of Wall Street și American Psycho? Fiecare card Amex are pudră albă rămasă între cifre? Sau bancherii fac doar microdosing cu ciuperci halucinogene și se delectează ca oamenii de rând cu puțină ketamină?

Cu toții ne trezim câteodată după o noapte de dezmăț și ne temem să ne uităm la contul bancar – dar pentru oamenii cu salarii mari, asta sigur nu e o problemă. Te întrebi vreodată ce ți-ai fi făcut corpului sau ratingului tău de Uber sau relației cu colegul/a de apartament dacă venitul tău disponibil ar fi fost mai mare decât chiria? Fiindcă hai să fim serioși, banii nu te fac mai responsabil/ă – ci doar mai nechibzuit/ă.

Videos by VICE

Așa că am decis să întreb câțiva oameni bogați ce consideră ei a fi un comportament cu adevărat haotic când ies în oraș, inclusiv cât au cheltuit cel mai mult pe droguri. Toate numele au fost schimbate ca să nu fie dați afară de la joburile care plătesc bine, evident.

Robert, în vârstă de 33 de ani, hacker etic freelancer: „Dacă ar face la NHS și la poliție teste de droguri aleatoriu, toți ar ieși pozitiv”

Venitul actual: două sute de mii de euro pe an.

Cât a cheltuit cel mai mult pe droguri: cinci mii de euro pe cocaină, ciuperci și iarbă.

Când stai toată ziua în fața unui computer te plictisești, așa că iei o mulțime de droguri. Am cunoscut o mulțime de oameni pe un site numit FetLife și m-am gândit: „O să închiriez o cameră undeva și o să le cumpăr o mulțime de droguri”. Am invitat o grămadă de oameni diferiți, inclusiv polițiști și doctori.

Toată lumea se cunoaște și stăm chill în lounge. Fiecare se prezintă și spune de ce se află acolo, în timp ce pasăm de la unul la altul o tavă cu diverse droguri: ciuperci halucinogene, cocaină, iarbă, tot ce vrei. Dacă ar face la NHS și poliție teste de droguri aleatoriu, toți ar ieși pozitiv. Sunt o mulțime de oameni acolo care au avut PTSD și drogurile îi ajută să se liniștească. Am închiriat penthouse-uri, am închiriat The Shard sau doar camere de hotel. Sesiunile astea pot dura de după-amiază până la trei dimineața a doua zi.

Alice, în vârstă de 38 de ani, directoare de proiect: „Am realizat că în dimineața aia aveam o ședință importantă cu 50 de acționari”

Venitul actual: o sută de mii de euro pe an.

Cât a cheltuit cel mai mult pe droguri: 360 de euro pe cocaină.

Am fost odată la o petrecere de Crăciun la birou și a fost groaznic, așa că patru dintre noi am plecat mai devreme. Am fost la un alt bar și ne-am luat niște cocaină. Prietena mea și cu mine am stat toată noaptea, am băut și am tras pe nas. Apoi am realizat că în dimineața aia aveam o ședință importantă cu 50 de acționari, așa că am făcut un duș și mi-am târât prietena la ședință.

Nu știu cum am reușit, dar am făcut-o și am fost profesioniste. După ședință, acționarii veneau la mine să discutăm și eu încercam să vorbesc fără să las aerul să-mi iasă din gură ca să nu-mi simtă respirația care duhnea a alcool. Imediat cum am putut, am ieșit și m-am întins pe gresia rece din baie.

Jake, în vârstă de 32 de ani, partener de afaceri de produs: „Cred că am folosit cel puțin un gram de cocaină doar ca să ajung acasă”

Venitul actual: o sută de mii de euro pe an.

Cât a cheltuit cel mai mult pe droguri: 3 600 de euro pe THC, cocaină, LSD, ciuperci, ecstasy și DMT.

A fost pentru petrecerea de burlac a prietenului meu. Am cumpărat șase sticle din noua băutură cu THC de la Heavy Hitters, 14 grame de cocaină, 40 de timbre de LSD, un kilogram de ciuperci, 20 de pastile de ecstasy și 57 de grame de concentrate de iarbă. Au venit doar cinci persoane și am împărțit toate drogurile alea. Au fost două nopți de destrăbălare.

La naiba… am uitat că a fost aceeași noapte în care i-am inițiat pe toți în DMT. S-a fumat la bongul gravity făcut de Stüdenglass. Erau deja pe cocaină, Special K (ketamină) și concentrate de canabis și jointuri. O persoană credea că era într-un rollercoaster, altul a rămas blocat uitându-se la cer. Un alt tip se holba la plante și se conecta cu ele.

Cât despre mine, zburam către albumul Donda care avusese premiera cu o săptămână înainte. Unul dintre tipi a adus mănuși de rave și ne-a oferit un spectacol de lumini. Am fost fermecați de performance-ul lui. Cred că am dormit în total două ore. Cel mai nasol a fost că a durat doar două zile și a trebuit să conduc înapoi acasă în aceeași noapte. N-am avut niciodată nevoie de atâta cocaină ca să-mi salvez viața cum am avut ca să conduc acele trei ore spre casă. Cred că am folosit cel puțin un gram de cocaină doar ca să ajung acasă. Apoi am dormit timp de 14 ore, care au fost înregistrate pe ceasul meu Samsung.

Sam, în vârstă de 23 de ani, antreprenor: „Aveam mii de dolari cash și grame de droguri la mine”

Venitul actual: 131 484 euro pe an

Cât a cheltuit cel mai mult pe droguri: 2 390 euro pe metamfetamină.

Într-o noapte eram spart pe metamfetamină, din care am împărțit o parte la un club și am și vândut din ea. Dar am enervat niște traficanți de droguri. Așa că atunci când am plecat din club, șase tipi ne-au urmărit și la semafor au început să ne dea pumni în cap și să ne lovească. M-au bătut măr. Într-un final s-a făcut verde la semafor și oamenii au chemat polițiștii. Se vedeau luminile și se auzeau sirenele. Cei șase tipi au fugit și noi la fel – pe atunci aveam o regulă să nu ajungem la spital ca să nu intrăm în belele. Aveam mii de dolari cash și grame de droguri la mine. Dacă nu poți fugi, ajungi la pârnaie.

Paul, în vârstă de 33 de ani, trader bancar: „Cumpăr numai cantități mari și numai pentru mine”

Venit actual: 239 063 euro

Cât a cheltuit cel mai mult pe droguri: șase mii de euro pe cocaină.

O modalitate prin care să minimalizezi riscul este să diminuezi contactul cu dealerii, așa că eu cumpăr numai cantități mari și numai pentru mine. E greu să găsești o sursă bună – trebuie să dai câteva rateuri la început. Ajută să cumperi niște teste cu care să-ți verifici substanțele ca să știi exact ce iei.

Am cheltuit cel mai mult dintr-un foc cinci mii de euro – majoritatea pe cocaină, dar și pe alte droguri de petrecere. O pisez într-o pudră fină și o pun în fiole mici cu lingurițe. Țin fiola în buzunarul de la sacou, dar câteodată tot acolo țin și cartela de la birou. N-am idee cum am scăpat într-o zi când am ieșit din biroul șefei mele și am văzut cum mi-a căzut cu încetinitorul fiola pe jos când am vrut să-mi scot cartela. N-am vorbit despre asta. Poate că știe. Poate că și ea trage. Este pretutindeni.

Pierce, director la o casă de discuri, în vârstă de 26 de ani: „M-am uitat la portofel și am găsit o mulțime de doze de MDMA”

Venitul actual: 78 de mii de euro pe an.

Cât a cheltuit cel mai mult pe droguri: 240 de euro pe MDMA.

Într-o noapte când eram spart pe MDMA am cheltuit o mie de euro (inclusiv două sute de euro pe MDMA). Eram în New York și nu prea știu ce s-a întâmplat, dar am sfârșit într-un apartament cu o tipă, apoi mi-am pierdut cunoștința și am ajuns într-un Airbnb într-o altă parte a orașului, cu zece apeluri ratate de la o persoană care încerca să intre în apartament.

Aparent invitasem o mulțime de oameni și nu puteau intra. Am exagerat puțin – eram foarte entuziasmat. Apoi, când am ajuns la aeroport ca să zbor spre casă, m-am uitat în portofel și am găsit o mulțime de doze de MDMA, așa că a trebuit să le arunc la gunoi rapid înainte să trec de securitate. Nu mă așteptam să fie acolo.

Marcus, în vârstă de 28 de ani, director de companie: „Trei tipe erau cu mine în toaleta pentru cei cu dizabilități și trăgeau cocaină”

Venitul actual: 359 de mii de euro pe an

Cât a cheltuit cel mai mult pe droguri: o mie de euro pe iarbă.

Îmi place să dau petreceri. Pentru petrecerile mele cheltui mult pe marijuana (în jur de o mie de euro) fiindcă îmi place ca invitații mei să o aibă la îndemână. Consum mai mult marijuana – am luat cocaină numai o singură dată. Am cumpărat cocaină pentru prieteni fiindcă am contacte bune, dar ăsta e singurul motiv.

Dacă ar fi să zic cât de mult am cheltuit pe cocaină într-o noapte, probabil 180 de euro. O cumpăr doar când am multe tipe lângă mine care sunt disperate, cum ar fi de Revelion. Știi, trei tipe erau cu mine în toaleta pentru cei cu dizabilități și trăgeau cocaină. Și eu mă uitam la ele, dar voiam doar marijuana.

Urmărește VICE România pe Google News