Am vorbit cu o expertă în squirting despre cum e să faci asta în fiecare zi

La rubrica „Behind the Fantasy”, vorbim cu persoane din industria olandeză a sexului care îți pun în aplicare fanteziile sexuale la jobul lor de zi cu zi. Cum e să întrupezi fanteziile oamenilor? Cu ce prejudecăți se confruntă?

Astăzi am stat de vorbă cu actrița porno Daphne Laat (34 de ani), specializată în squirting în fața camerei. A zis că a fost filmată în timp ce făcea squirting de vreo 1 200 de ori.

Cum devii expertă în squirting?

„Înainte să-l întâlnesc pe soțul meu, eram foarte pudică și nu aveam prea multă experiență sexuală. Nici măcar nu știam ce e aia squirting. Totul s-a schimbat într-o zi în care soțul mi-a zis: Iubito, ia un prosop și vino să-ți arăt ceva. A fost prima oară când am făcut squirting. Îmi amintesc că mi-a fost rușine. Mă simțeam de parcă mă pișasem în pat. Și nu știam că aveam un corp capabil de așa ceva. Treaba asta mi-a îmbogățit viața sexuală. E sexy să poți arăta cât de excitat ești.

Până la urmă am învățat cum să fac squirting singură. Acum pot face asta la comandă – atât în timpul sexului, cât și atunci când mă masturbez. Mi-a fost foarte util când am început să fac videochat, prin 2015. În timpul uneia dintre primele sesiuni, l-am întrebat pe tipul din spatele calculatorului dacă vrea să fac squirting pentru el. I-a plăcut la nebunie. Oamenilor le place să vadă că sunt excitată. După o vreme, mi-am făcut o bază de fani care erau înnebuniți după squirting. Era specializarea mea.

După jumătate de an de videochat, am hotărât să devin actriță porno. Eram deja curioasă de ceva vreme și, după ce am stat de vorbă cu soțul meu, am contactat-o pe Kim Holland. La scurt timp după asta, am avut prima zi de filmare. Pentru că locuiam încă în Suedia și puteam sta puțin în Olanda, am făcut trei filme într-o zi. De atunci, squirting-ul a devenit specialitatea mea. Am făcut asta de vreo 1 200 de ori ăn fața camerei.”

Cum e să faci squirting în fața camerei în fiecare zi?

„Îmi imaginez că pentru unele fete e o presiune mare să facă asta, dar mie îmi vine foarte natural. Uneori chiar mi se spune să nu fac și nu reușesc. Trebuie să luăm pauză, să îmi revin, apoi putem continua. Odată, când am jucat într-un film cu soțul meu, am făcut-o de treisprezece ori la rând.

Un dezavantaj ar fi că te deshidratezi. După o zi grea de filmări sunt complet deshidratată. Mă ia amețeala și am gura uscată. Trebuie să beau multă apă ca să mă refac.

Doar pentru că îmi e ușor să fac squirting în fața camerei nu înseamnă că oricine știe să îmi facă asta. Odată am filmat o scenă de sex cu niște fani. Ar fi vrut să fac squirting cu ei, dar nu se pricepeau. A trebuit să le explic cum și asta mi s-a părut sexy.

Uneori au fost și momente amuzante. A trebuit să filmez o scenă în care făceam sex cu cinci bărbați. Înainte să ne apucăm, cameramanul mi-a zis că nu suportă să vadă femei care fac squirting. A fost o scenă mișto și am avut un orgasm zguduitor. Am inundat podeaua. Cameramanul nu avea pantofi, așa că s-a plimbat cu șosetele prin lichidul meu. La final, a aruncat șosetele direct la gunoi. Între timp, m-am împrietenit cu cameramanul respectiv și încă fac mișto de el pentru faza aia.

Nu-mi e deloc rușine de jobul meu. Din păcate, industria porno e foarte tabu. În anii optzeci nu era chiar așa. Din fericire, nu sufăr prea mult de la comentariile răutăcioase. Când cineva mă face curvă, îi reamintesc că el e cel care se uită la filmele mele. Ceea ce înseamnă că îi cam plac curvele.”

Squirting în fiecare zi: fantezie sau realitate?

„Videoclipurile mele îți dau impresia că squirting-ul e ceva natural, dar nu e chiar așa. Cred că fiecare femeie poate face asta, dar trebuie să-și dea timp să se exploreze. Nu se poate face pe loc, din prima.

Și nu trebuie să simți nicio presiune. Trebuie să fii foarte relaxată. Cel mai important e să îți fie stimulat punctul G. Dacă nu-l găsești, ține degetul arătător ca un cârlig și apasă în vagin până găsești un punct cu textură de burete – acela e punctul G. Apoi, deși ești relaxată, trebuie să-ți încordezi corpul. Și când simți nevoia să te piși, nu te împiedica, lasă lichidul să curgă, nu e urină.

De fapt, cel mai important e să comunici foarte clar ce îți place. Dacă nu vorbești, degeaba se chinuie partenerul, n-o să se întâmple nimic.

Filmele porno dau impresia greșită că e ușor să faci squirting. Dar există și filme porno bune, care îți arată feluri diverse în care se masturbează femeile. Poți învăța din ele. Tinerii de azi se uită în principal la filme porno americane, care sunt mult mai brutale decât cele olandeze. Mi se pare o problemă că tinerii de azi au impresia că tuturor femeilor le place să fie strânse de gât și fac asta de la primul date.”

Nu devine plictisitor să tot faci asta de la un moment dat?

„Nu, deloc! Sunt foarte încântată de filmele porno pe care le fac, mai ales cele cu sex în trei, gangbang și sex cu fanii. Sunt anumite lucruri pe care nu am chef să le fac în fața camerei, cum ar fi sexul anal. E ceva intim care se întâmplă doar în privat, cu soțul meu.

Am primit o ofertă să lucrez în America, dar mi se pare o piață foarte toxică. Multe fete care încep să facă filme porno acolo renunță rapid, pentru că nu suportă mediul. Când trebuia să lucrez în America, mi-au cerut să slăbesc, să îmi pun extensii și să mă uit la filme porno americane ca să învăț stilul. Nu mi-a plăcut, n-am vrut să mă schimb. N-am vrut să fac ceva ce nu îmi plăcea, le-aș fi dat un exemplu prost consumatorilor.

Acum pregătesc fete tinere care sunt noi în industrie. Deși mie mi se pare un job de vis, pe ele le atenționez să se informeze foarte bine în ce se bagă. Experiența în industria porno te va urmări toată viața. Uneori le spun să încerce un singur film și să vadă dacă vor să continue. Mereu alegem împreună primul actor cu care vor lucra, pentru că mi se pare important să le placă. Apoi le explic, pas cu pas, la ce să se aștepte.

Când am început, am avut-o ca model pe Kim Holland. Dar prima discuție despre asta am avut-o cu un bărbat. Nu mi-a plăcut cum a decurs. Dar am învățat singură cum să îmi impun limitele și să fiu sigură pe mine.

Nu plănuiesc să renunț la jobul ăsta prea curând. Iubitul meu e de acord, părinții mei știu și ei. Inițial au fost surprinși și un pic panicați, dar acum mă înțeleg. Am stabilit să nu discutăm niciodată detalii despre jobul meu, dar mama m-a întrebat de curând, râzând: N-o să filmezi iar cu 13 tipi, nu? Deci e clar că e cu ochii pe mine. Oricum nu am nimic de ascuns.

Fac jobul ăsta nu doar pentru că mi se pare sexy, dar și ca să-mi bucur fanii. Mă simt specială pentru că atâția oameni adoră să vadă cum fac squirting. E un job pe care îl practic cu pasiune.”

Articolul a apărut inițial în VICE Olanda.