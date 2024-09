Fotografii cu viața plină de treninguri Adidas a puștoaicelor din Rusia

Kati Turkina sau Turkina Faso este o fotografă de modă care încearcă să depășească granițele unui editorial clasic. Ea transmite povești personale într-un format documentar și transformă cele mai banale peisaje în cadre unice și abstracte. A doua parte a proiectului, Back Home With Alice: Me and Them a fost capturată în Rusia rurală, iar sora ei mai mică a fost modelul. Ea explorează lumea surorilor, obsesia faimoasă a Rusiei cu brandul Adidas și cât de mult s-a schimbat adolescența din țară, după căderea Uniunii Sovietice din 1991.

„Back Home With Alice” se bazează pe amintirile mele din copilărie și adolescență”, explică ea. „M-am întors în orașul meu natal, Essentuki, din Caucazul de Nord și am încercat să o imaginez pe Alice la fel cum eram eu acum 15 ani. Nu este o reconstituire precisă a fotografiilor sau a unor momente anume, este de fapt o narativă, amintiri reale combinate cu experiență, care prind o nouă formă în capul meu și în aceste imagini. De fapt, sora mea locuiește în aceeași casă, se duce în aceleași locuri, chiar are și interese similare. Deci, e ca un documentar despre noi două.”





Proiectul este o abordare unică din prisma fetelor din Rusia, din perspectiva cuiva care a trecut prin asta și un exemplu minunat pentru fotografia feminină, care de abia acum iese la suprafață. Perspectiva sugerată de Turkina este zburdalnică, deloc sexuală, alimentată de emanciparea surorilor. „Lucrez cu sora mea din 2009 și simt că am pe cineva aproape de mine, iar intimitatea asta, atunci când lucrăm împreună, mă face să mă simt incredibil”, spune ea. „Nu vreau să fiu din nou o adolescentă, dar iubesc momentul ăsta în care pot să-mi explorez trecutul în prezent, fără regrete, doar ca un spectator. Astfel, folosesc experiența într-un mod diferit. Pentru mine, fotografia simbolizează o mașină a timpului sau un truc de magie.”



În același timp, Alice nu este singurul personaj din poveste. Peisajele și obsesiile din Rusia contemporană joacă un rol la fel de important. Caucazul de Nord, din sudul Rusiei, reprezintă o regiune cu peisaje montane uimitoare, o societate tradiționalistă, cu propriul stil autentic. Turkina s-a concentrat pe două obsesii: pasiunea surorii ei pentru formațiile rusești de rock (dacă analizezi cu atenție, ele evocă cel mai recent design al lui Gosha Rubchinskiy ) și obsesia copleșitoare a regiunii pentru Adidas, atât brandul real, cât și produsele contrafăcute. „Caucazul de Nord reprezintă un mix de diferite culturi, iar regiunea asta are un simț al modei și un trend foarte specific. De obicei, fetele sunt extrem de aranjate și dichisite, cu pantofi cu toc și mult machiaj, iar bărbații preferă să poarte ce consideră că e cool: diamante, mocasini roșii cu șosete albe și combinații de pantofi eleganți cu pantaloni sport. Hainele Adidas sunt incredibil de populare în regiunea asta. Presupun că sunt multe haine contrafăcute, pe care le poți găsi în magazine la prețuri foarte mici. Aproape toată lumea poartă treninguri, tricouri și pantaloni sport de la Adidas, cu șosete albe și șlapi”, râde Turkina.

Prezența lui Alice, care pare câteodată alienată în fotografii, transformă împrejurimile sterpe într-un posibil platou de filmare construit din amintirile Turkinei: de la drumuri până la magazin, până la o bătaie dintre elevi, pe stadionul sportiv. Cât a lucrat cu sora ei, ea a experimentat un sentiment profund de conexiune dintre surori, dar în același timp a avut posibilitatea să observe diferența dintre generația ei proaspăt post-sovietică și adolescenții din ziua de azi.



„În ciuda crizei din Rusia, o perioadă în care ar trebui să bei și dansezi, există adolescenți care sunt mai concentrați pe sporturi decât pe distracție și bere ieftină, cum obișnuiam noi să facem. Alice e foarte conștientă și pare că generația nouă a prins o schimbare totală de interese. Când eram de vârsta ei, pe mine mă interesa doar să ies în oraș cu tipi și să bem prin locuri ferite. Alice s-a născut în același mediu, dar e foarte inteligentă, face sport, citește multe cărți, iar când vorbesc cu ea îmi dau seama că e mult mai responsabilă și interesantă decât eram eu la vârsta ei”, spune Turkina.

„Există un film rusesc despre generația mea, intitulat Everyone will Die, and I Will Stay. Este exact cum obișnuiam noi să trăim. Când am văzut filmul, m-am imaginat pe mine și pe prietenii mei și toată realitatea noastră oribilă din Rusia post-sovietică. Alice nu are nimic în comun cu perioada aia și mă bucur mult pentru ea.”

