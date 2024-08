Am vorbit cu românii care l-au băgat pe Putin în scutece și l-au pus la perete în Iași

Poți spune ce vrei despre artiști, dar e greu să contești că arta stradală dă viață orașelor, fie că e vorba de cea ilegală, precum graffiti, fie de variantele legale, precum muralele. Un desen pe stradă nu doar că îți fură ochiul când treci pe lângă el, dar poate să-ți lase și un mesaj în minte care să te urmărească apoi. Cam așa am pățit și eu când am trecut pe lângă lucrarea „Take Out Put In” realizată de HarceaPacea, Teo aka Burok și Vlad aka VlaDude, trei artiști care de câțiva ani transformă Iașul și alte orașe în adevărate galerii de artă.

Pe peretele Plajei Nicolina, cunoscută popular ca „Purcica” din cauza mirosului îmbietor de sulf care vine de acolo, există un graffiti care, dacă armata lui Putin ar intra în România, probabil ar fi primul bombardat. Noroc că, cel puțin pentru moment, nu avem stresul ăsta și trăim într-o țară liberă și democrată, unde poți râde de imaginea lui Putin îmbrăcat în scutece folosite, poți spune că ce face el în Ucraina e un război în toată regula și să nu-ți iei 15 ani de închisoare.

L-ai putea numi și zidul rezistenței

Jumătatea rezistenței în fața invadatorilor

Am vorbit cu cei trei care și-au arătat solidaritatea față de Ucraina și i-au omagiat pe vitejii care se află acum pe câmpul de luptă să-i țină piept armatei lui Putin. Așa că-ți arăt și ție ce-a ieșit.

VICE: De cât timp faceți graffiti?

HarceaPacea: Cred că m-am apucat prin 2007, însă nu am fost constant în toată această perioadă. În primii ani eram și eu pasionat de lettering în graffiti, adică graffiti clasic, însă după o pauză mai lungă, când am revenit, am făcut tranziția la zona asta mai spre street art, ilustrație, personaje și nu atât de mult axat pe lettering.

VlaDude: Pentru mine a fost tot 2006–2007, când în Bacău era un crew destul de bun de grafferi, fiind prezenți în scenă de ceva timp. Evident că am fost admirator de când eram puștan. Când abia am intrat în liceu am cochetat cu mișcarea câțiva ani de zile, dar am avut o pauză destul de semnificativă în perioada facultăți și câțiva ani după. Am revenit în zona asta datorită lui Harcea și băieților din KAPS Crew: KAPUT și PULSAR cu care am avut marea plăcere să lucrez.

Burok: Am început în 2008, în Bacău. Prin 2016–2017 am început să cochetez și eu cu arta murală, adică să nu mă mai raportez la ideea de ego. A durat câțiva ani. Am fost inițiat de un prieten foarte bun, pe numele de graffer Ohboy, care este membru al crew-ului KAPS. Totodată, pot spune că am fost influențat și de oameni locali, mai ales din Iași, printre care se află Luda, Pulsar, oameni care m-au motivat să fac și eu treaba în direcția asta. Momentan mă dedic mai mult graficii digitale și lettering-ului propriu-zis.

Rezistența prin artă și cultură poată fi văzută drept o „operațiune specială”

Cum v-a venit ideea asta de a transforma peretele de la Purcica într-o operă de altă cu mesaj pentru Ucrainiei?

HarceaPacea: Toți trei suntem colegi de asociație. Ne-am întâlnit într-o seară de vineri (25 februarie – n.r.) la atelier și am început să discutăm despre situația războiului, ca mai toată lumea de altfel.

Am căzut de comun acord că ar merita desenat ceva pe peretele de la „Purcica” și atât Vlad, cât și Teo, au rezonat cu ideea. Ziua următoare ne-am găsit să discutăm ideea, să vedem care-s materialele necesare și tot atunci ne-am și apucat de treabă.

VlaDude: Nu aveam neapărat o idee clară asupra a ceea ce urma să facem. Harcea avea niște variante, am trecut prin ele, tot el a venit cu ideea de a ne lega de jocul de cuvinte și am mers mai departe pe direcția asta. Pur și simplu a curs inspirația pentru Harcea, pentru că, practic, el s-a ocupat în mare parte de caractere și de concept.

Burok: Eu consider că prin graffiti, ca prin orice artă vizuală, mai ales, putem stârni românul, într-un mod pozitiv, nu cum fac știrile. Știrile au doar rolul să ne facă negativiști, să ne lase fără speranță, să ne sperie. Noi vrem să atragem pozitivitatea și consider că românii pot fi inspirați pe mai departe. Am și prieteni în Cluj care au început să facă paste-up cu fața lui Putin combinată cu un WC. L-au share-uit prin Cluj și prin alte orașe, iar lumea a început să îl lipească pe perete și să-și facă nevoile mici pe el, ca semn de protest.

În cazul lucrării voastre, am văzut o întreagă poveste acolo și am recunoscut niște întâmplări din perioada asta. V-a inspirat actualitatea mai mult?

HarceaPacea: Inspirația am luat-o din știrile de la fața locului, iar cum noi am lucrat la mural mai multe zile, adăugam și modificam pe parcurs anumite detalii și elemente în funcție de ce mai aflam.

De ce e Putin în scutece?

HarceaPacea: Voiam să îl ilustrez într-un mod nu foarte demn, chiar să-l denigrez, dacă se poate.

Ai putea spune că Putin e în spatele liniilor inamice

Într-un mod ridicol, exact cum reacționează el în zilele astea.

HarceaPacea: Exact, exact. Nu mi se pare că dă dovadă de nu știu ce comportament de om rațional. Nu dă dovadă nici măcar de un strop de compasiune sau de intenție pozitivă.

Am văzut că este și un porumbel al păcii acolo. E un apel la a opri toată nebunia asta?

HarceaPacea: Cam da. Vine ca un simbol de speranță, cumva. Am mai încercat în desen să ilustrez piața în care a fost Euromaidanul. Am zis că aș vrea să fie și ceva note de optimism în lucrare, să nu fie totul numai tancuri, explozii și conflicte.

Soarele va răsări și mâine

Uite și un mic moment cu lupta întregului popor cu rusul cotropitor

Cum ați făcut rost de spațiul ăla?

VlaDude: Prin intermediul asociației au reușit colegii mei să obțină aprobarea transformării acestui perete în spațiul legal dedicat artelor de tip graffiti și street art. E o zonă foarte bună.

HarceaPacea: Așadar, dacă vrem să desenăm ceva, fără să ne batem capul cu obținutul de aprobări sau discuții cu proprietarii, mergem la peretele respectiv care e singurul perete legal pentru graffiti din Iași.

E foarte faină inițiativa, mai ales că e vorba de Iași, un oraș aproape de graniță și care are acum foarte mulți refugiați în tranzit. Sunt sigură că au văzut desenul și că l-au înțeles.

VlaDude: Da, clar.

Burok: Eu fac parte dintr-un crew de graffiti – FKD – în care sunt grafferi din mai multe țări din lume, inclusiv doi membri din Ucraina, unul localizat în Kiev și unul în Odesa.

Cel care a inițiat crewul e din America și m-a găsit pe internet acum doi ani de zile, în timpul pandemiei și mi-a spus ca îi place ceea ce fac și m-a invitat să mă alătur echipei. În timp am creat legături și prietenii cu fiecare din membrii de acolo, inclusiv cu acești doi băieți, care, din păcate, acum sunt pe frontul de luptă seara și în timpul zilei sunt IT-iști.

Invazia Rusiei redefinește „pana prostului”

Wow, ca și cum ai avea două vieți…

Burok: Exact. Noi de exemplu nu prea reușim să vorbim atât de des, vorbim cam la două seri cu fiecare. Ei nu prea au fost online în ultima perioadă, ne-au transmis că au multe pe cap și că nu vor să stea așa mult pe internet. Îi înțelegem. Cum nu îi pot ajuta în mod direct, am zis că măcar să încerc să o fac indirect, cu băieții, cu Harcea și cu Vlad.

Au văzut muralul? Cum au reacționat?

Burok: Cel din Kyiv l-a văzut și a fost chiar uimit și amuzat mai ales de caracterele făcute de Harcea, de mesajul în general și de jocul de cuvinte. Pozele au fost postate în Ucraina și au fost foarte apreciate. Cumva a fost și un soi de speranță pe care și-au făcut-o – „uite că avem frați în România care sunt ca noi și care ne încurajează să fim tari și să luptăm în continuare pentru că se va termina până la urmă”.

