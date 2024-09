Te poți îndrăgosti la un festival de muzică?

Annalise și Kim care se ascund în cabina de aer condiționat a „Laboratorului” din cadrul Festivalului Panorama

Annalise a fost, în total, cam la cinci festivaluri în viața ei. Atunci când vine vorba de festivaluri, ea se gândește la transpirație, praf și toalete ecologice. Pe de altă parte, eu am fost cam la două sau trei festivaluri în fiecare an din 1995 până în prezent și doar gândul la asta mă epuizează. Când mă gândesc la festivaluri și mie îmi vin în minte toate imaginile mai sus menționate, dar și imaginea unui persoane care se plimbă cu un canoe printr-o mare de noroi la Glastonbury. Mi-aduc aminte de o prietenă care mi-a povestit cum un actor faimos i-a băgat un deget în păsărică în timpul concertului the Killers de la Festivalul V. Țin minte când m-am trezit odată din cauza unui cuplu care și-o dădeau în spațiul dintre cortul meu și următorul. A trebuit să le ascult și conversațiile post-sex (Ea: crezi că o să mai fim prieteni? El: Hmmmm)

Îmi aduc aminte când l-am cunoscut pe primul meu prieten serios, la Festivalul Reading, și am rămas împreună timp de doi ani, deși el locuia în Wales și eu în Oxford. El m-a făcut să ascult Deftones. Am văzut oameni care răsturnau toalete ecologice, câteodată cu persoane înăuntru. Țin minte când am ajuns să dorm în cort cu un băiat pe care îl chema tot Kim. Purta un tricou cu Swervedriver și mi-a prezentat geniul formației Pixies. Nici măcar nu am fost surprinsă când l-am găsit giugiulindu-se în cortul meu cu prietena mea Natasha. Mai țin minte un tovarăș care a luat pentru prima oară MDMA la Bestival și când s-a dus să se pișe în pădure a căzut pe spate direct în rahatul altcuiva. Cel mai brutal mod de a te trezi.



Cu toate că m-am născut în America, anii de formare i-am petrecut în Anglia, unde festivalurile sunt murdare la propriu și la figurat. Inevitabil ajungi cu picioarele în șanț sau cu scabie de la vremea ploioasă și cineva ți-a furat galoșii așa că tot ce poți să faci e să-ți pui niște saci de gunoi peste încălțăminte. Oricum la festivalurile de muzică din Anglia prima preocupare este să te faci varză și să te fuți. Dacă mai apuci și câte o formație e minunat, iar dacă asculți Radiohead în spatele unei pubele în timp ce ți-o dai, e și mai bine. Hai du-te, măcar așa de caterincă!



În orice caz, din câte am înțeles după ce m-am mutat înapoi în America și am mai fost pe la festivalurile de aici,din ultimii trei ani, oamenii sunt și aici interesați să se facă varză și să se distreze, dar în același timp vor să danseze și să arate bine pentru Instagram și multitudinea de bloggeri care fac poze. Inclusiv noi. Se pare că nimeni de aici nu ar risca să fie tras în poză în timp ce și-o dă pe o măsuță de picnic. Titlul acestui articol a pornit ca o glumă la birou după prea multe cafele, dar se pare că a deraiat și am ajuns cu Annalise la Festivalul Panorama ca să aflăm ce părere au iubitorii de muzică din New York despre relații, ce nu le convine la întâlniri și futaiuri în toi toi.

Andrew și Zack

Andrew de 28 de ani lucrează în Finanțe, iar Zack de 23 de ani „fute toată treaba”

Care a fost inspirația pentru outfitul tău?

Andrew: Îmi place să mă duc la festivaluri și să fiu în centrul atenției. E distractiv. Ăsta este al doilea festival la care ajung . Am mai fost și la Firefly.

Te-ai îndrăgostit sau ai făcut vreodată sex la un festival?

Din păcate, nu. Dar cred că festivalurile sunt al naibii de marfă. Nu prea mă interesa muzica live până anul ăsta.

Folosești aplicații de dating?

O, da! Am ieșit dintr-o relație acum un an și toate fetele cu care m-am combinat de atunci le-am găsit prin aplicații.

Ce faci la prima întâlnire?

Eu nu fac niciodată cinste de la prima întâlnire. Niciodată. Am fost la atâtea întâlniri de pe Tinder și ca fraierul am cheltuit 90 de dolari pe cineva care nu avea pic de interes. Așa că mi-am dat seama că cel mai bun loc pentru primele întâlniri e o cafenea unde pot să stau lângă ea și să o îmbrățișez sau ceva de genul. Așa am șanse mai mari să ne futem din prima seară. V-am dat pe spate, nu?

Da, să zicem. E o tehnică interesantă…[În momentul ăsta vine și prietenul lui și se iau în brațe.]

Andrew: Frate, care-i treaba? Vrei o țigară?

Zack: Nuuu, m-am lăsat de 11 săptămâni.

Andrew: Frate, ce număr ai? Hai să ieșim la o bere!

Zack: Trebuie să ne întoarcem în Rhode Island în după amiaza asta, dar am găsit niște MD și sunt mega entuziasmat.

Andrew: Frate, ce tare! [ Se mai îmbrățișează o dată și fac schimb de numere de telefon]

Zack: Ne-am cunoscut când traversam podul. Eu am fost la Firefly cu prietenii mei și toată lumea era caldă și primitoare, ca în familie. Toată lumea era ușor de abordat și super cool, dar ieri când am ajuns aici, nu prea am simțit același vibe.

Totuși, ai făcut vreodată sex la festival?

Nu. Uite ce s-a întâmplat: Am cunoscut o tipă în zona mea de camping și luasem mult MD așa că eram destul de feelingos. Ne-am conectat destul de tare și am adormit împreună în loc să ne-o tragem.

Oo, ce drăguț. Ați dormit îmbrățișați!

Zack: Da, dar după ce mi-am revenit, eram ceva de genul: „Ce plm?”

O să găsim vreodată dragostea adevărată?

Zack: Hmm, probabil că da. Dacă asta cauți, sigur o să găsești, dar mai mult te lovești de ea, într-un fel.

Tu cauți asta?

Zack: Eu încă mă descopăr pe mine. Sunt tânăr și frumos și vreau să călătoresc prin lume, să văd chestii și să cunosc oameni, să-ncerc feluri exotice de mâncare și alte rahaturi. Ca Action Bronson. El e modelul meu.

Josh, John și Jonathan

Josh, John și Jonathan, toți au 24 de ani. Am uitat să-i întrebăm cu ce se ocupă.

Este vreodată ok sexul la festivaluri?

Josh: Nu văd de ce nu.

Jonathan: Dacă e de comun acord și nu e în văzul lumii, unde mai sunt și copii.

Cu cine de pe line-up v-ar plăcea cel mai mult să faceți sex?

Jonathan: Killer Mike! [Râsete]

Asta ar fi delicat.

Jonathan: Julie Ruin . Poate Sia, de ce nu? Nu știu exact cum arată, dar dacă ai un fetiș pentru păr..

John: Tipa de la Oh Wonder.

Ați văzut pe cineva care a făcut sex pe aici?

Jonathan: Nu, cred că nu vezi chestii de genul la un festival așa aproape de oraș. Poate la Bonnaroo. Dar și acolo oamenii se duc la corturi. Aici poți să te duci până la tine acasă.

Ce ai face la o întâlnire?

Josh: Mini-golf. Eu asta fac. Apoi o plimbare prin parc, poate o baie. Posibilitățile sunt infinite!

Brian

Brian, 21 de ani, student la Universitatea Columbia

Ai făcut vreodată sex la festival?

Brian: Nu. De fapt, ăsta e primul meu festival. Am fost la multe concerte și show-uri de stand-up, dar e prima oară când vin la un festival.

Ai văzut vreo fată până acum cu care ți-ar plăcea să stai de vorbă?

Brian: Păi, în momentul de față sunt într-o relație de trei ani de zile. Dar pot să spun că mulți din prietenii cu care am venit au reușit să mai prindă ceva deși nu au combinat în mod deosebit.

Wow. Nu putem decât să visăm să fim prinse cândva.

Am văzut și fete care fac asta…

Când începe prinselea? Mai târziu ziua? Sau deja se întâmplă?

Păi nu văd pe nimeni prin preajmă deci probabil deja se întâmplă.

Ce implică o întâlnire reușită pentru tine?

Sunt fan mese în oraș. E un mediu drăguț ca să cunoști cu cineva. Afli ce preferințe are la mâncare, cum se îmbracă și ce mofturi au.

Ce nu-ți place la o întâlnire?

Dacă ești plictisitoare. Dacă stai pe telefon în timp ce mâncăm și nici măcar nu încerci să legi o conversație. Asta automat îmi rupe filmul.

Dacă ai fi burlac, ai obliga fetele să se înregistreze la vot înainte să faci sex cu ele?

Da! E datoria ta civilă!

Corey

Corey de 31 de ani, lucrează în marketing digital: „Îmi urăsc jobul!”

Dacă nu-ți place ce faci, de ce mai continui?

Corey: Pentru că îmi plătește chiria și nu am suficientă inițiativă să fac ce vreau cu viața mea. Eu îmi doresc să am propriul magazin de sandvișuri.

Pare destul de realistic. Eu cred că ar trebui să-ți urmezi visul. Ce specialități de sandvișuri ai?

Bună întrebare! Cel mai bun sandviș cald ar fi unul cu friptură de vită, pui și brânză. Cel mai bun servit rece ar fi un hoagie italienesc (adică un sub).

Cum ar fi dacă te-ai îndrăgosti de o fată super tare dar care nu mănâncă pâine?

Asta mi s-a întâmplat iarna trecută. Mă vedeam cu o tipă care avea intoleranță la gluten și era foarte dificil să ieșim să mâncăm în oraș ( dar era o fată super drăguță) . Mi-am dat seama c ă nu pot să fiu într-o relație în care nu pot să fac ce vreau.

Deci problema ta profesională îți stagnează viața amoroasă?

Da! Am cunoscut o fată cu care mi-aș fi dorit o relație și ea la fel,dar devenea prea serioasă treaba. Eu am un salariu de care nu sunt mulțumit și mă frustrează. Dacă rămâneam împreună mă bloca din punct de vedere profesional și eventual mi-aș fi zburat creierii. Așa că i-am spus: „Îmi pare rău draga mea, trebuie să mă pun pe picioarele mele și să-mi dau seama ce vreau să fac.”

Ai făcut vreodată sex la un festival?

Depinde în ce sens. Penetrare nu, dar degete prin diferite găoace, da.

În câte găoace?

O femeie are trei găuri și eu mi-am băgat degetul în două. De fapt sunt mai multe găuri dacă pui la socoteală și nările, dar nu mi-am băgat niciodată penisul în nara unei femei.

Ăsta ar fi fost un caz nefericit pentru toată lumea.

Nu știi cum miroase penisul meu, așa că…Asta s-a întâmplat la Coachella. Gâdilam o fată la păsărică într-un cort și mi-a spus să-i bag un deget în fund. Am numit schema „combinație de doi plus unu”.

Și nu în ultimul rând ce preferi…

Să bag? Cocaină.



Sadie de la Speedy Ortiz

Sadie, 28 de ani, solistă de la Speedy Ortiz: „Mă simt de câcat la festivalurile muzicale moca”

Ce părere ai despre sexul de la festivaluri?

Sadie: Nu știu dacă am făcut vreodată sex la festival. Nu am fost la nici un festival în care să plătesc, mereu m-am dus să cânt sau am fost atârnache cu altcineva. Nici nu prea stau peste noapte la festivaluri și dacă aș face vreodată sex la unul, probabil ar fi cu cineva cu care sunt deja într-o relație și tot ar fi groaznic, pentru că transpirație. Toate răspunsurile mele vor fi crispate și penale.

Crezi ce te poți îndrăgosti la un festival?

Cred că se poate. Odată am ajuns în camera de hotel de lângă festivalul Primavera și ne-am uitat împreună la clipuri cu System of a Down. Cam așa ajung eu să fac sex.

Le zici ceva de genul: Nu vrei să ne destindem puțin cu un clip de la System of a Down?

De unde știi replica mea de agățat? Am folosit-o și pe tine? De obicei pun „ Aerials” și de aici curge. Nimeni nu poate rezista.

Ce nu-ți place?

Să nu-ți placă Incubus. Măcar 311.

Dar dacă preferă piesele fără versuri?

Cred că e ok și Incubus doar instrumental. Dacă o să mă îndrăgostesc de cineva care ascultă doar coveruri de la Incubus, cred că pot să trăiesc cu asta.

Deci, dacă cineva dintr-o formație de coveruri Incubus citește interviul ăsta, ai accepta avansurile?

Poate e prea mult să fie într-o formație de coveruri Incubus. Eu doar vreau un fan Incubus drăguț și să ne luăm balansoare asortate, ca să ne dăm în ele pâna la apus.

Ai folosit vreo aplicație de dating la festival?

Nu am folosit niciuna dintre aplicațiile mele de dating astăzi. Recunosc că am încercat să mă înregistrez pe aplicația de dating cu celebrități [Reya] și am fost pusă pe lista de așteptare.

Pe mine m-au respins. [Annalise]

Nici măcar nu știam că poți fi respins. E ca și cum ești pe lista de așteptare de la Harvard: adică nu o să se întâmple. Păi dacă reușesc să intru o să-mi folosesc tot capital de la aplicațiile de dating ca să te bag și pe tine.

Apreciez asta. Prietenie adevărată.

Taryl, Augusta și Antonia

Taryl, Augusta și Antonia, toate de 18 ani. Toate sunt la liceu.

V-ați combinat vreodată cu cineva la festival și dacă da, cum a fost?

Taryl: Eu da. E interesant să te combini la festival cu cineva pentru că ține de moment. Faci schimb de numere și poate nu-ți trimite mesaj dar poate că da. A fost super distractiv.

Erați la un concert anume când v-ați combinat?

Taryl: Aș spune muzică techno mai calmă. Pentru mine în astfel de momente, e cea mai bună.

Antonia: Eu prefer o muzică mai slow și mai senzuală.

Augusta: Roy Woods

Ce părere aveți de Gov Ball față de Panorama?

Taryl: Eu cred că festivalul Gov Ball e mai hip , mai popular. Panorama e mai artistic și mai chill.

Antonia: Aici sunt oameni de toate vârstele.

Ce vă place la un băiat?

Antonia: Dacă un tip e câtuși de puțin agresiv. Ăsta e un mare nu. Sincer, eu doar vreau să fiu respectată, iar dacă un tip vine la mine și mă apucă de fund. clar nu-mi place. Sunt o ființă umană nu o jucărie cu care să te joci. Dacă găsesc pe cineva cu care să mă conectez atunci e super, putem să stăm de vorbă.

Ați mai avut probleme de genul la festivaluri?

Taryl: Cu siguranță. Odată a venit un tip la mine și mă forța să fac lucruri pe care nu le voiam. L-am rugat să se oprească dar mi-a spus că nu avea chef. Eu eram ceva de genul: „Trebuie să te calmezi, ești sub influență.” A trebuit să ies din situații în care nu îmi doream să ajung.

Dorehn și Arman

Dorehn de 24 de ani, lucrează în consultanță și Arman de 27 de ani, producător TV

V-ați sărutat vreodată cu cineva la festival?

Dorehn: Da

Arman: Nu

Dorehn: Penal!

Arman: Uneori sunt leneș. Vorbesc cu fete, iau numere de telefon și sun apoi, dar nu la festivaluri.

Deci preferi ceva mai fin și nu la iarbă verde? Ce s-a întâmplat când te-ai sărutat?

Dorehn: Eram la un festival de la școală deci era mai chill. Oricum îl cunoșteam deja.

E o idee bună sexul la festivaluri?

Dorehn: Nu! Ce?! Nu! În primul rând, unde?

Arman: Nu înțeleg unde ar putea să meargă. Dacă faci asta la baie e scârbos. După mulțime? Și asta e dezgustător.

Dorehn: Futai în toi toi , ce oribil!

Cu cine v-ar pl ăcea să vă combinați de pe line-up?

Dorehn: Știu că Kendrick e deja într-o relație de lungă durată, așa că aș spune Anderson. Paak e super tare. Îmi place barba lui și a fost bestial ieri, când a cântat la tobe!

Arman: SZA.Le are pe toate: un păr fantastic și o voce minunată.

Ce anume nu acceptați la întâlniri?

Arman: Dacă ai un râs nasol. Spui un banc și apoi regreți.

Dorehn: Știu că sună superficial, dar nu-mi plac tipii care nu poartă tricou atunci când ar trebui să le poarte. Se bagă cu burta atunci când trec pe lângă tine și sunt transpirați și ți se lipește de braț. Câh.

Steve Delicatul

Steve Marion a.k.a Steve Delicatul, 28 de ani.

Care-i cea mai bună muzică pe care să faci sex?

Steve: Eu am un disc cu Rolling Stones la dispoziție aproape de fiecare dată. Am făcut sex pe un singur album de la Stones,cel care îl port cu mine pentru orice eventualitate: Exile on Main Street. Probabil sunt albume mai bune decât ăsta, pe care să faci sex, dar sună atât de bine.

Îți distrage vreodată atenția?

Poate nu în timpul partidei de sex, dar dacă doar ne giugiulim, mă mai gândesc la cât de tare e o piesă dar apoi revin. Unde rămăsesem?

Ce nu-ți placela o fată?

Steve: Gusturi muzicale care nu se pupă. Nu renunț complet dar îmi cam taie filmul. Mă vedeam cu o tipă drăguță, nu tocmai pe stilul meu, dar era muzician și mi-a spus că-i place the Band. Eu iubesc formația asta și mi s-a părut tare până când a spus Incubus.

Dintre toți artiștii de pe line-up, cu cine te-ai combina?

Steve: Mi-ar plăcea să-l scot în oraș pe Kurt Vile, să vorbim despre muzică, ca între bărbați.

Ce faci în afară de muzică?

Steve: Exerciții. De toate felurile. Îmi place să alerg și să fac flotări. Chiar sunt bun la asta. Nu te mint, pot să mă întrec în flotări cu orice de la festival. Ăsta e exercițiul meu preferat.

Ce ai face la o întâlnire?

Steve: Aș face orice, cu Rolling Stones pe fundal. Poate o plimbare cu mașina pâna la plajă, în timp ce ascultăm Exile on the Main Street. De fapt eu nu am fost la multe întâlniri la plajă pentru că mi se pare un angajament.

Asta și ești aproape gol în fața partenerei.

Steve: A da, păi asta e ok. Mai mult mi-e teamă de drumul de 45 de minute în mijlocul lui nicăieri, dar e vară așa că putem să mergem cu Subaru până la plajă și să ascultăm niște Exile.

Ai găsit dragostea adevărată?

Cred că am experimentat și asta. Nu știu sigur. Mai vorbim în zece ani.

Lulu

Lulu, 21 de ani

Care este întâlnirea ta ideală?

Lulu: Sunt o persoană artistică așa că apreciez o întâlnire la muzeu, nimic nebunesc. Plus mâncare. Îmi place mâncarea exotică și burgerii, dar mă descurc și la un restaurant mai fancy.

Ce nu-ți place?

Lulu: Sunt o persoană mofturoasă. Îmi plac tipii conectați cu tehnologia dar dacă te lauzi în continuu cât de tare ești pe Facebook sau că trebuie să intru pe site-ul ăla sau nu mai știu care, atunci nu cred că merge cu mine. Unii tipi m-au întrebat chestii de genul: „Care-i cea mai tare poză cu tine de pe Instagram? Câți followeri ai?” Nu stau toată ziua pe Instagram! Dacă se laudă constant și spune povești înflorite ca să pară cool, eu consider că e un faker. Sau dacă nu are un simț al umorului și se supără când fac mișto de el.

Ți se pare dificil să găsești dragostea adevărată?

Lulu: Mi se pare foarte greu să ai o relație serioasă în New York. Toată lumea vrea ceva mai bun. Vezi mereu tipe drăguțe, tipi mișto și ai atât de multe opțiuni. Sunt o persoană rațională și nu pun botul la dragoste adevărată până la adânci bătrâneți, așa că sunt ok.

Kim Taylor Bennet și Annalise Domenighini nu au găsit dragoste și nici sex la festival, dar tu le poți găsi pe Twitter.



Traducere: Diana Pintilie



