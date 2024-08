Patru oameni care au băgat crack mi-au povestit cum a fost

Cu ceva timp în urmă eram la o petrecere plictisitoare când un prieten mi-a spus că a fumat o dată crack la un party. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar instinctiv am asociat tipul ăsta de drog cu tipuri de consum foarte îndepărtate de experiența mea – cu toate astea, în realitate, nu e cazul.

Crack-ul este o rudă apropiată a cocainei, într-adevăr, din punct de vedere farmacologic sunt aproape identice ca substanțe. Cocaina este un extract din planta de coca rafinat în formă de pudră, în timp ce crack-ul este pudra coagulată în cristale solide care pot fi fumate. Acest proces chimic face crack-ul să fie mai concentrat decât cocaina. Mai mult, metoda de consum face ca efectul să fie mai puternic și mai de scurtă durată.

Videos by VICE

Care sunt efectele crack-ului

„Efectele crack-ului pot să difere de la persoană la persoană”, a spus Félix Hever, un toxicolog de la Spitalul Universitar Brugmann din Bruxelles. În practică, crack-ul activează sistemul nervos simpatic prin eliberarea de dopamină, norepinefrină și serotonină. Sistemul nervos este cel care reglează reacțiile de luptă sau fugă, așa că simptomele vor fi similare cu cele ale unui atac de panică – puls ridicat, transpirație, hipervigilență.

„E ca și cum corpul tău se pregătește să facă un efort fizic intens”, a spus Hever. „La nivel fizic, vei experimenta o stare de trezire intensă și stimulare. Sunt senzații pe care le asociem cu euforia, încrederea în sine și dezinhibiția.”

Cocaina și crack-ul poate că sunt aproape la fel la nivel chimic, dar rolurile lor sociale sunt foarte diferite. Crack-ul a fost mereu stigmatizat ca un drog murdar, folosit de cei săraci și din comunitățile marginalizate, în timp ce cocaina este văzută ca un drog la modă, pentru cei bogați, aproape un simbol al statutului.

Cu toate astea, Herver a dezvăluit că vede din ce în ce mai mulți pacienți înstăriți care folosesc crack-ul pentru potența efectului său. „Dar riscul de a deveni dependent este considerabil, iar impactul – și fizic și psihologic – poate fi devastator”, a adăugat el. O listă scurtă cu unele dintre consecințele fizice ale consumului de crack: boli pulmonare, atacuri de cord, infarct, psihoze, depresie și Hepatita C (când pipa este folosită la comun de oameni cu răni la buze).

„Poate că asta nu descurajează pe nimeni”, a continuat Hever, „dar părerea mea e că există droguri care sunt mult mai periculoase și mai devastatoare decât altele, iar crack-ul este unul dintre ele.”

Am vorbit cu persoane pe care le cunosc și care au încercat crack-ul. Numele lor au fost schimbate pentru a evita repercusiunile legale.

„Este un mic miracol că nu simt nevoia să consum din nou.”

„Am încercat crack în urmă cu aproximativ cinci ani. Eram destul de nefericit și tocmai ce ieșisem de la muncă, așa că m-am dus în Soho să cumpăr niște cocaină și să mă îmbăt. Am întrebat instinctiv o persoană fără adăpost dacă știe pe cineva care mi-ar putea vinde. S-a entuziasmat și m-a convins să-i dau niște bani să se ducă el să cumpere. M-am simțit imediat ca un idiot, am crezut că m-a tras pe sfoară. Dar după cinci minute a venit înapoi cu un plic.

Mi-am scos cardul de credit și m-a oprit, a spus că știe o modalitate mai bună de a consuma. Tot ce trebuia să fac era să o pun într-o țigară și să o aprind. Am tras un fum și apoi l-am văzut pe tip cum ia o sticlă și face o gaură în ea. În momentul ăla mi-am dat seama că nu luasem cocaină.

Trăsesem un fum considerabil și imediat am început să simt efectul. Brusc, totul în jurul meu a încetinit, totul era bine și plăcut. Trebuie să recunosc că a fost unul dintre cele mai mișto tripuri din viața mea, deși unul foarte scurt: după 15 minute m-am simțit mai mult sau mai puțin la fel ca înainte. M-am dus acasă.

M-am gândit mult și atent la acel episod și am decis să nu mai repet niciodată experiența. Mă consider o persoană care devine ușor dependentă, așa că e un mic miracol că nu simt nevoia să consum din nou.” – James, în vârstă de 25 de ani, Londra.

„Am auzit un fel de fluierat înfundat și am realizat că luasem ceva foarte puternic.”

„Aveam în jur de 20 de ani și tocmai mă mutasem în Berlin. Am cunoscut un tip și am devenit inseparabili. Mi-a făcut primele tatuaje și m-a dus la o mulțime de petreceri. Am încercat multe droguri cu el pentru prima oară.

Am crezut mereu că nu voi lua niciodată crack. Și apoi, într-o seară, am fost la el acasă. Locuia cu iubita lui, care era mereu prezentă la petreceri. Am început să facem linii și apoi mi-a spus că se duce la un club să vândă. Vorbeam cu iubita lui și totul mergea bine până ce am început să observ unele ciudățenii.

Înainte să plece, tipul luase o sticlă de plastic și dăduse o gaură în ea, transformând-o într-un fel de pipă. Am întrebat ce avea în ea și el și iubita lui mi-au spus că au fumat-o ca să-și amintească viețile anterioare. Am continuat să vorbim și, la scurt timp după, m-am trezit cu sticla în mână. Nu am pus nicio întrebare, pur și simplu am tras. Am auzit un fel de fluierat înfundat și am realizat că luasem ceva foarte puternic. Imediat m-a luat o durere severă de cap.

De fiecare dată când petreceam o noapte cu cuplul ăla, ajungeam să consum prea multe droguri – era îngrijorător. M-am făcut atât de praf în noaptea aia că nu am putut să mai plec. Experiența aia face parte din viața mea, dar nu e o amintire plăcută – sigur nu voi mai ajunge niciodată în starea aia.” – Alexandre, în vârstă de 23 de ani, Londra.

„Down-ul e nasol: M-am simțit deprimat și confuz în legătură cu viața mea.”

„Prima oară când am fumat crack aveam 20 de ani. Eram în Londra și căutam o scuză ca să prelungesc o noapte de party când am cunoscut un grup de oameni care m-au invitat la un afterparty la ei acasă.

Pe măsură ce am înaintat în noapte, am început să observ că oamenii fumau ceva dintr-o bucată de folie de aluminiu. Nu mai văzusem niciodată așa ceva, m-a intrigat, așa că am întrebat ce e. Mi-au spus că e crack și mi-au oferit un fum. Nici măcar nu m-am gândit, am luat folia și am fumat. Câteva minute mai târziu am avut un fel de reacție alergică – mi s-au umflat buzele și mi-au apărut bube pe frunte. A fost groaznic – a durat o săptămână să treacă.

După noaptea aia, n-am mai luat crack până în urmă cu trei luni, după ce m-am mutat în Bangkok. De data asta eram complet treaz înainte să consum. A fost incredibil – m-am simțit fericit și încrezător în același timp. Nu am dormit, îmi amintesc că am tras un pui de somn maximum zece minute. Nu mi-era nici foame, nici sete. După 12 ore, mi-am simțit creierul mort. Nu mai eram în stare nici să vorbesc normal cu cel mai bun prieten. Voiam doar să fiu singur.

O lună mai târziu am luat din nou și experiența a fost la fel. Down-ul e nasol: m-am simțit deprimat și confuz în legătură cu viața mea. Multe persoane din Thailanda fumează crack, așa că am decis să nu mai ies cu cei care mi-o ofereau. Ei fumează aproape zilnic, deși par normali când îi vezi.” – Kevin, în vârstă de 27 de ani, Londra/Bangkok.

„Unul dintre ei mi-a dat un fel de pipă făcută dintr-o sticlă de plastic. Am tras un fum fără să mă gândesc.”

„S-a întâmplat vara trecută, eram cu un prieten la Brussels Kiosk (un post de radio care face live-streaming dintr-un studio deschis într-un parc). Am cunoscut un grup de oameni extravaganți care păreau că știu cum să se distreze. La răsărit, ne-am mutat la un afterparty la ei acasă. Eram deja destul de beat, dar lucrurile mergeau minunat – păsările ciripeau, începea ziua, toți erau foarte simpatici.

Când am ajuns acolo, am văzut doi tipi în bucătărie. Unul dintre ei mi-a dat ceva – arăta ca o pipă făcută dintr-o sticlă de plastic. Am tras un fum fără să mă gândesc. Eram foarte beat, așa că chestia asta m-a ținut treaz încă câteva ore. Nu știam ce fumasem.

Opt ore mai târziu, în metrou cu prietenul meu, am vorbit și am realizat că fumasem crack. Sincer, m-a făcut să râd – mereu asociasem crack-ul cu degradarea pură. Dacă aș mai încerca vreodată? Nu e ceva ce consumă prietenii mei, deci e puțin probabil să se întâmple din nou.” – Nathan, în vârstă de 25 de ani, Bruxelles/Londra

Articolul a apărut inițial în VICE Belgia.