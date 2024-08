De ce unele persoane mai stau pe Tinder, deși sunt într-o relație

Poate ajungi într-o relație cu ajutorul Tinder. Ce faci apoi? De aici începe o dilemă reflectată în rândurile de mai jos.

Câteva lucruri despre mine — Am 19 ani, sunt din nordul Canadei și locuiesc singură cu pisica. M-am mutat într-un oraș nou în urmă cu aproape un an, exact atunci când au început restricțiile. Deci mi-a fost foarte greu să cunosc oameni.

Am descărcat Tinder și m-am bazat pe el pentru multe dintre interacțiunile mele sociale. Am cunoscut mulți băieți și acum vorbesc doar cu unul, Kyle.

Relația noastră a început cu sex și Kyle a spus de multe ori că „nu e interesat să aibă o relație”.

L-am blocat în urmă cu câteva luni fiindcă voiam un iubit, iar el m-a contactat să-mi spună că mă place și că „nu e total împotriva relațiilor”. A sugerat, de mai multe ori, că probabil vom ajunge să fim împreună. Ne-am petrecut timpul împreună în persoană de cel puțin 15 ori.

Am făcut multe chestii non-sexuale. Am fost la cumpărături, am luat mâncare. Ieri mi-am luat inima în dinți și l-am întrebat dacă încă mai are Tinder. Mi-a răspuns că „da, am, dar nu e ca și cum îl folosesc”.

M-a durut fiindcă am investit atât de mult timp, bani și sentimente în relația noastră. Întrebarea mea este: pot să-i cer lui Kyle să-și șteargă Tinderul? Sau când pot să-i cer asta?

Cum gestionezi relația cu cineva care încă stă pe Tinder

Ar fi perfect rezonabil să-i ceri să-și șteargă contul de Tinder acum. Dar te-aș încuraja să te gândești și la alte opțiuni mai bune: vorbiți despre definirea relației acum și/sau… desparte-te de Kyle, fiindcă meriți ceva mai bun decât el.

În primul rând, după 15 întâlniri care au inclus cine, cumpărături și sex, cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe Tinder și căreia i-ai spus deja că vrei o relație, nu e nimic în neregulă să o întrebi ce simte despre tot, ce așteptări are, ce părere are despre monogamia cu tine și dacă vrea să fie iubitul tău și invers, etc..

Deși „încă mai ai Tinder?” este un mod perfect ok să deschizi conversația despre ce vreți amândoi, cred că e important să nu te blochezi doar pe asta. Să fii într-o relație este mai mult decât să spui nu altor oameni. Este despre să spui da acestei persoane și să te dedici cu tot sufletul la Ceva Mai Mult, indiferent ce înseamnă asta pentru amândoi. Deci, chiar dacă începi cu Tinder, îți sugerez să te îndrepți rapid către discuția mai importantă, să exprimi clar ce vrei.

Deși nu există un număr magic de date-uri sau săptămâni care ar trebui să treacă înainte să poți avea discuția asta, este bine să o începi atunci când ești sigură ce vrei.

De exemplu, atunci când simți că vrei să-ți ștergi aplicațiile de dating, consideri că persoana e iubitul tău (sau iubita, partenerul), nu te mai vezi cu alți oameni, etc, este în regulă să întrebi dacă și el/ea vrea același lucru. Nu aș recomanda în general să ai discuția asta după, să zicem, două date-uri, nu fiindcă ar putea să îl/o „sperie”, ci pentru că durează ceva să ajungi să cunoști cu adevărat acea persoană și să aveți genul de experiențe împreună care să vă ajute pe amândoi să vreți să o faceți „oficială”.

Chiar dacă simți de la început că vrei să fii într-o relație cu acea persoană, cred că merită să-ți iei puțin timp să te asiguri că e mai mult decât chimie bună sau că aveți niște lucruri în comun, ori că vrei cu adevărat să fii într-o relație cu cineva.

Dating dincolo de întrebări

Cred că e timpul să ai discuția asta cu Kyle… nu fiindcă ați ieșit de 15 ori, ci fiindcă ești în punctul în care numeri date-urile ca să justifici de ce ceri ce vrei. Dacă relația cu Kyle a fost să fie, nu cred că te-ai simți torturată de asta.

Să fie clar, mulți oameni care sunt îndrăgostiți de persoana cu care ies la date s-ar putea să aibă emoții când vine vorba de conversația „Încotro ne îndreptăm?”, fiindcă se tem să nu se miște prea repede, sau fiindcă sunt anxioși sau se simt jenați că nu există un scenariu exact după care să se ia. Asta e ok. Îngrijorător este atunci când cineva nu vrea să deschidă discuția fiindcă știe la un anumit nivel că va aduce sfârșitul a ceea ce au cu acea persoană.

Dacă nu știi care e, uite câteva lucruri pe care le consider Semne Bune că cineva cu care ieși la date nu numai că e dispus/ă să aibă discuția asta, dar e de-a dreptul încântat/ă să o aibă:

Încearcă activ să petreacă timp cu tine și inițiază regulat date-uri, planuri, etc.. Dacă îi ceri să vină cu tine la un party și din oarecare motiv nu poate, va face orice să-ți ofere o explicație și să-ți spună că și-ar fi dorit. Apoi, fie încearcă să facă alte planuri cu tine fie oferă o alternativă, de exemplu: „Trebuie să muncesc sâmbătă seară și apoi am promis că stau cu fratele meu, dar poate putem să ne întâlnim duminică dacă ești liber/ă.”

Simți că poți să îl/o abordezi oricând fără să crezi că îl/o „deranjezi”. Sau altfel, în timpul în care încerci să decizi dacă „ai voie” să-i scrii, deja ți-a scris el/ea.

Se poartă frumos cu tine. Abia așteaptă să te vadă, îți face complimente, râde la glumele tale, este interesat/ă de munca și de hobby-urile tale.

Spune chestii de genul: „M-am distrat super mult cu tine, hai să mai facem" și nu așteaptă mult timp înainte să pună la cale ceva cu tine.

Nu pare distras/ă când e cu tine și nici nu ezită să te ia cu el/ea când se vede cu alți oameni.

Se oferă să te ajute să te muți sau să te însoțească la o altă sarcină de căcat de care nimeni nu vrea să audă.

Vrea să fie fizic aproape de tine, fie că asta înseamnă să te ia de mână când sunteți în oraș sau să-ți scrie sau să te sune când nu poate fi cu tine în persoană.

Emoțiile pe care le ai despre discuția de a fi împreună sunt mai mult despre jena de a iniția ceva ce poate fi dubios și mai puțin despre frica ta că persoana te va judeca/va reacționa urât/te va respinge, în funcție de cum s-a comportat în trecut.

(Apropo, dacă îți place de cineva și vrei să afle sau dacă oamenii sunt confuzi despre ce simți la adresa lor, să faci unele dintre lucrurile de mai sus este un mod grozav să-ți comunici interesul.)

Definirea unei relații dincolo de dating și Tinder

Aici sunt câteva Semne Deloc Grozave că persoana cu care ieși nu va fi entuziasmată să definească relația sau îți va da un răspuns vag că nu prea vrea atunci când deschizi discuția:

Ești anxios/ă mereu când ceri persoanei să petreceți mai mult timp împreună și să-ți ofere atenție.

Tu ești cel/cea care face mereu planurile sau îi reamintești de cele făcute de el/ea și de care aparent a uitat imediat.

Îți dai seama că faci mereu ecuații de tipul: „Au trecut X zile de când i-am scris ultima oară și am primit un singur cuvânt ca răspuns, deci trebuie să mai aștept Y ore înainte să inițiez o nouă discuție, iar dacă nu-mi răspunde în Z zile, atunci știu că s-a terminat.”

Persoana ți-a spus, în mai multe feluri, că nu vrea să aibă o relație acum.

Chiar dacă petrece destul timp cu tine, nu ești sigur/ă, pe baza comportamentului ei/lui, că te place pe bune.

Nu pare interesat/ă în mod deosebit de tine, ci mai mult de lucrurile pe care le poți face pentru el/ea. Te vrea aproape când are chef de sex, se simte singur/ă sau când ar trebui de fapt să vorbească cu un terapeut.

Nu mă bucură să spun asta, dar nu sunt sigură că chestia asta cu Kyle va funcționa așa cum îți dorești. Până la urmă, Kyle ți-a spus de la bun început că „nu e interesat să aibă o relație”, care e un semal de alarmă. Sigur că a „sugerat” că „probabil veți ajunge împreună”. O perspectivă optimistă a replicii ăsteia este că-ți lasă indicii ca să înțelegi că îi place de tine și speră că o să te prinzi și o să spui și tu la fel. Una mai pesimistă este că-ți spune ce vrei să auzi ca să te păstreze aproape.

Înclin către varianta pesimistă, în mare fiindcă atunci când ai deschis subiectul, ți-a răspuns cu „Am Tinder, dar nu e ca și cum îl folosesc”. Nu ți-a spus „Îl șterg cu drag, dacă asta vrei să fac” sau „dacă tot ai adus asta în discuție, tu ce simți vizavi de noi?” în timp ce face ochii mari ca un emoji. Ai deschis ușa conversației ăsteia, adică fix scenariul de vis pentru cineva care vrea într-o relație, dar e puțin timid, iar Kyle ți-a trântit-o în față. Chiar dacă va fi de acord să fie iubitul tău când vei aduce din nou vorba, mă tem că probabil nu va fi unul bun.

Deci ar trebui să mai discuți cu el, doar că fii sigură sută la sută că sunteți pe aceeași lungime de undă? Poate. Pe de altă parte, cumva deja ai răspunsul.

Ca persoană care am trecut prin multe lucruri de genul ăsta, înțeleg cum cineva care „nu e total împotriva relațiilor” îți poate oferi speranță. Dar pentru ăia dintre noi care au văzut cum se desfășoară genul ăsta de situații, nu e deloc optimist. E și destul de aiurea să creadă ca e ok ce ți-a zis. Mă tem că va folosi discuția asta ca pe o oportunitate să te convingă să te mulțumești cu mai puțin decât vrei.

Pe de altă parte, ții la el și probabil că-ți va fi ușor să mergi mai departe dacă primești un nu clar. Mai cred și că e o idee bună să exersezi cum să spui ce vrei cu voce tare unei alte persoane la care ții. Dacă nu faci asta în mod regulat și, în schimb, taci sau îți împachetezi lucrurile și pleci fără să fii vulnerabilă, mușchii tăi pentru „conversații dificile” nu vor deveni niciodată mai puternici.

Nu vreau să pară că e ușor să ai discuția despre definirea relației sau să-ți revii după ce ai fost respinsă. Știu cât de greu este fiindcă am fost în aceeași situație ca tine: să comunic clar ce vreau și chiar să ies când am realizat că cealaltă persoană nu simte la fel, ca mai apoi să se întoarcă o lună mai târziu, fără să fi realizat vreodată că am ajuns într-un impas; despre de ce ar vrea cineva să se culce cu mine și să facem toate lucrurile non sexuale dintr-o relație dacă nu vrea să fie cu mine într-una; sentimentul că nu ar trebui să supăr echilibrul delicat al unei oarecare relații prin discuția despre ea; teama că totul se va duce dracului dacă îmi exprim o singură nevoie; inventatul de scuze pentru de ce e ok să evit conversația. Am fost în situațiile astea de mai multe ori decât vreau să recunosc, și niciodată nu au funcționat așa cum am vrut eu.

Independent de Tinder și matrimoniale, alte răspunsuri de căutat

S-ar putea să nu crezi nimic din ce am zis aici, că e posibil să găsești pe cineva de care îți place care să și vrea să fie iubitul tău; că să fii singură chiar e mai bine decât să fii cu cineva care nu te vrea la fel cum îl vrei tu; că poți să gestionezi respingerea cuiva care te-ai respins neoficial de câteva ori; că Kyle ar fi atât de crud cu tine după ce te-ai deschis și ai fost sinceră despre ce cauți. Și sincer, e ok dacă nu mă crezi.

Nici eu nu am crezut lucrurile astea când eram în locul tău sau cel puțin nu le-am crezut mai mult decât teoretic. Asta nu vine natural pentru multe persoane, deci trebuie să ne aventurăm, să învățăm în timp ce trecem prin proces și să nu ne blocăm în ce „zice” asta despre noi când ne e greu.

Dacă procesul tău este similar cu al meu, vei ignora destul semnalele de alarmă, vei cere sfaturi și nu le vei urma, vei spera că poate persoana sau relația asta este diferită și, la un moment dat, vei realiza că nu este cea potrivită, indiferent cât de mult ți-ai dorit să fie așa.

Îmi doresc ca niciunul dintre noi să nu aibă de-a face cu tipi ca Kyle ca să învățăm să nu mai fim cu ei, dar nu cunosc niciun adult care poate spune sincer că nu au lăsat un Kyle să le frângă inima. Prin intermediul oamenilor precum Kyle mulți dintre noi învățăm să fim sinceri emoțional și vulnerabili, și să recunoaștem că vor veni în viața noastră și tipi non-Kyle. Apropo, îți promit că vor veni.

Rachel Miller este autoarea a „The Art of Showing Up: How to Be There for Yourself and Your People”