Am vorbit cu oameni care au slăbit zeci de kile ca să aflu cum e să faci asta

Deja statisticile astea sunt fumate: aproximativ 78 de milioane de adulți, cam 40% din populația adultă, și 13 milioane de copii din Statele Unite sunt obezi. Problemele de sănătate asociate cu epidemia asta ajung cam pe la 147 de miliarde de dolari, anual. Dacă ești obez, asta înseamnă că cel mai probabil plătești în medie cam 1 500 de dolari pe an pe tratamente medicale, decât o persoană cu o greutate normală. Plus, ești mai susceptibil la condiții cardiace, diabet, depresie și alte tulburări.

Dar ce se pierde în pomelnicul ăsta de informații și statistici este latura umană: în general, oamenii obezi nu vor să fie obezi. Asta nu se întâmplă peste noapte, e un proces lent și perfid, ceea ce-l face atât de greu de controlat. Te trezești într-o zi, te uiți în oglindă și simți nevoia de schimbare. Sau poate, cum a spus un cititor, te simți „captiv în propriul corp.” Astea sunt puținele din momentele cruciale care i-a împins pe oameni spre o viață mai sănătoasă.

Pat, 31 de ani, Phoenix, AZ

Greutate slăbită: 150 de kilograme

Eu am fost bodyguard, deci nu era o problemă că eram mare. Însă într-un turneu de la finala NBA am pus un pariu în care trebuia să fac cincizeci de flotări dacă echipa mea pierdea. Am pierdut și nu am fost în stare să fac niciuna. Apoi m-am dus la doctor și aveam 274 de kilograme, eram pre-diabetic și aveam un colesterol ridicat, plus tensiune arterială. Am fost acasă și am mâncat de nervi non stop, cam două săptămâni, dar într-o zi, m-am uitat în oglindă.

Am aruncat tot din casă. Nici măcar nu încăpeam în aparatele de la sală, așa că am început să merg ca să îmi iau de mâncare. Am căutat pe Google diete și am luat fragmente din mai multe și am slăbit 40 de kilograme în două luni. Apoi am început să mă duc la sală.

După ce am slăbit greutatea în plus, mă simțeam deformat, aproape că regretam că am dat toată masă aia jos. Mi-am scanat corpul și aveam doar zece la sută grăsime. În august anul trecut, am scos chirurgical două sute de centimetri de piele în exces. Eu am crezut că o să fie o recuperare rapidă, dar am avut cam 3 500 de copci. Nu am putut să mă duc la sală vreo trei luni. După trei ani de antrenament, șase zile pe săptămână, credeam că o să mă îngraș la loc.

Acum zece săptămâni, mi-am lansat primul show de bodybuilding, sunt logodit și am un fiu de aproape doi ani. Chiar o să-l văd cum crește. Pe lângă asta, eu sunt un fel de influencer. Dieta este cheia și consecvența. Știu, cu toții o dăm în bară, dar trebuie să nu renunți.

Nick, 30 de ani, Houston, TX

Greutate slăbită: 47 de kilograme

Prin adolescență, cineva din vestiar mi-a arătat vergeturile de pe stomac și m-a întrebat dacă o să nasc în curând. Asta a fost ultima picătură. Stăteam la câteva străzi de un autodrom local, așa că mergeam cu mașina până acolo și apoi câte un picior pe rând. Am început cu câteva ture, apoi am ajuns la un kilometru jumate, apoi am început să ies la jogging.

Cea mai grea parte din procesul ăsta a fost să mă apuc indiferent de ce zicea lumea. Plus, am mai ajustat dieta. Înainte beam cam patru sau cinci doze de suc pe zi, ultimele șase-nouă kilograme au fost cel mai greu de dat jos, iar faptul că eram un tânăr adult, mi-a fost greu să mă odihnesc cum trebuie și să consum suficientă apă. Am încercat să fiu blând cu mine mai mereu.

Cea mai evidentă schimbare e că oamenii acum se uită la mine, față de înainte, când nu mă priveau în ochi. Iar când zburam cu avionul, era energia aia de „Sper că nu trebuie să stau lângă ăsta”. Dar nu mai e cazul, chiar a fost o schimbare palpabilă.

Rochelle, 35 de ani, Washington, DC

Greutate slăbită: 68 de greutate

Știam de mult că sunt grasă. Mai încercam câte o dietă, dar nu mă țineam de ea. Într-o zi, m-am trezit și am realizat că eu nu sunt în stare să fac nimic de una singură. Mă simțeam captivă în corpul meu. În martie 2016 am făcut o operație de gastroplastie verticală. Deseori aud oameni care spun că e varianta ușoară, dar nu este. Îți taie cam 80% din stomac și trebuie să urmezi cursuri despre cum să ai grijă de tine, pentru că nu poți mânca mâncare solidă cam o lună. Eu vomitam dacă mâncam prea mult.

Acum urmez o dietă ketogenică. Nu mănânc mai mult de 20-25 de grame de carbohidrați pe zi și fac sport. Îmi plac cursurile de SoulCycle și Zumba. Încă mai vreau să slăbesc vreo 22-25 kilograme, apoi o să mă interesez de intervenții chirurgicale ca să scot excesul de piele.

Charles D’Angelo, 31 de ani, Saint Louis, MO

Greutate slăbită: 72 de kilograme

Am ajuns la 160 de kilograme pe la 17 ani, moment în care am știut că era timpul. Mă săturasem să nu am prieteni pentru că mă desconsideram atât de mult. Știam că nu pot cere ajutorul familiei mele: cei din partea tatălui mâncau când se simțeau stresați, iar mama consuma substanțe. Am înțeles că slăbitul nu ține doar de mâncare, ci de obiceiuri. Urma o schimbare fundamentală: cum voiam să fie viitorul meu și ce trebuia să fac ca să ajung acolo?

Acum ajut alți oameni care încearcă să slăbească, iar totul se rezumă la matematică simplă și știință. Nu te mai lăsa distras. Fii isteț. Preia frâiele obiceiurilor tale. Numărul de kilogramele nu contează, ci să fii sănătos și să ai un echilibru corporal. Dacă nu știi de unde să începi, stai aproape de cineva care a reușit ce-ți dorești și tu, să ai un exemplu pozitiv. Succesul lasă indicii și trebuie să ai un pic de voință.

John, 40 de ani, Fresno, CA

Greutate slăbită: 102 kg

La 36 de ani, aveam 220 de kilograme. Nu credeam că sunt obez pentru că jucam baschet, dar mă sufocam când dormeam deoarece sufeream de apnee în somn. La un moment, m-a vizitat un prieten, care avea două sute de kilograme, iar într-o noapte a făcut un anevrism cerebral.

Nu am putut să intru în baie să-l salvez, dar noroc că a venit ambulanța în timp. Am ajuns acasă și era sânge și vomă pe jos prin baia. Am luat-o razna când mi-am dat seama că nimeni nu ar fi putut să mă salveze dacă eram eu în locul lui. Am vrut să ies la o plimbare, dar nu am ajuns prea departe.

Am pierdut 50 de kilograme în primele șase luni fără să mă duc la sală. Ieșeam în fiecare zi la o plimbare la patru și jumătate dimineața. Era o oră bună pentru că nu mai era nimeni pe stradă. Mi-am setat obiective: primul o fost semnul de stop de la colțul străzii. După care, până acolo și înapoi, de două ori. După o vreme mi-am luat un kettlebell și o minge medicinală. Dietele nu erau fezabile financiar pentru mine, așa că am făcut o listă cu zece alimente sănătoase care-mi plac. Dacă reușeam să mănânc doar astea într-o săptămână, mă bucuram doar de mâncărurile mele preferate. Mai târziu, m-am apucat de sală.

Dacă încerci să slăbești, setează-ți un obiectiv vizual: de exemplu, ia o pereche de blugi și pune-o la vedere. Apoi slăbești până când te încap. Setează-ți termeni realiști și câte un pic în fiecare zi. Nu te gândi cum ți-ar sta într-un bikini, pentru că te vei opri dacă nu ajungi acolo suficient de repede. Ai un singur corp și nu ai de ales, așa că mai bine te acomodezi și îți faci bine.

Michael, 36 de ani, Tampa Bay, FL

Greutate slăbită: 47 de kg

Schimbarea s-a produs după ce am avut un accident de mașină. Am adormit la volan pentru că sufeream de apnee în somn. Mai aveam și hipertensiune arterială și tot felul de alte probleme din cauza greutății. Momentul ăla m-a speriat, m-a trezit la realitate pe bune. La început, mi-am setat limite realiste. Nu am vrut să mă simt copleșit. În prima lună nu am mai mâncat de la fast food, apoi în a doua nu am mai băut nici sucuri, iar cu timpul am adoptat obiceiuri mai sănătoase. Mereu am fost o persoană mai aventurieră, pe mine mă interesa ciclismul, activități de exterior, cum ar fi drumeții. Mai mergeam și la sală când se făcea prea frig.

Cel mai puternic lucru, asta se aplică pentru orice vrei să faci, e să conștientizezi că nu se întâmplă peste noapte. Trebuie să ai răbdare. Trăim într-o societate care cere gratificare instantă, dar răbdarea este cea mai mare virtute a noastră. Trebuie să conștientizăm progresul și să mergem înainte în ciudat obstacolelor.

Tanisha, 32 de ani, Brooklyn, NY

Greutate slăbită: 60+ de kilograme

Într-o noapte, octombrie 2012, m-am urcat pe un cântar și nu am primit niciun număr. Doar două litere: OL. Asta însemna că depășisem capacitatea maximă a cântarului, de 165 de kilograme. Am știut că trebuie să-mi schimb viața. Primul lucru pe care l-am făcut e să arunc toată mâncare nesănătoasă din casa mea. Apoi am început să mănânc mai sănătos, mai multe fructe, legume, mai multă apă. Am făcut exerciții acasă, până când m-am simțit suficient de confortabilă încât să mă duc la sală, după ce am dat jos primele 15 kilograme. Prietenul meu de atunci era un antrenor personal, așa că mă ajuta mult la fitness.

Eu eram o diva supraponderală, chiar și atunci când eram mare, aveam încredere în mine, dar a trebuit să mă împac cu ideea că și pielea în exces face parte din transformarea mea. Trebuie să te iubești mai mult.

