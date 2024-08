Poveștile astea-ți arată cât de oribile pot fi bolile venerice

La un moment dat, am luat chlamydia de la un fost. Am făcut sex neprotejat și în aceeași săptămână m-a sunat să-mi spună că are o infecție cu transmitere sexuală. A doua zi, a venit la mine să-mi aducă pastila cu antibiotic pe care a primit-o de la medic. „O să spun că am pierdut-o și am nevoie de încă una, ca să-ți dau ție tratamentul”, mi-a spus el.

Mi s-a părut drăguț, dar m-am gândit că mai bine să mă testez și eu – cine știe, poate că am scăpat și nu va trebui să iau antibiotic. Din păcate, când am primit rezultatele, doctorița mi-a spus că am, într-adevăr, chlamydia. „Și în anus”, a adăugat ea.

M-a făcut să râd din suflet – poate puțin cam neadecvat. N-am râs fiindcă mi-era rușine de sexul anal, pe care l-am făcut, într-adevăr, ci fiindcă nu mai auzisem de un ITS anal. Pastilele pe care le-am primit au fost diferite de tratamentul primit de fostul meu. Asta m-a făcut să mă simt foarte bine că m-am testat – altfel probabil încă aș fi avut chlamydia în cur.

Să ai o infecție cu transmitere e este incredibil de neplăcut, dar poate fi evitată dacă ai informațiile corecte. Am întrebat câțiva tineri despre cele mai neplăcute experiențe avute de ei cu bolile venerice, cum le-au contractat și ce au învățat din asta.

Elizabeth*, 24 de ani

Vara trecută am contactat o ITS la Lowlands. după ce în prima noapte m-am făcut praf și am făcut sex cu un tip pe care l-am cunoscut atunci.

Am făcut-o fără prezervativ, așa că a trebuit să iau pastila de-a doua zi. La scurt timp după am aflat că am herpes. Am avut o secreție foarte nasoală și urât mirositoare, durere la urinare și bube pe vulvă. Din fericire, nu a fost prea rău, am auzit povești și mai dezastruoase despre herpes.

Dar m-am simțit foarte inconfortabil. În plus, herpesul este o ITS pe care o porți cu tine toată viața. Nu există vindecare.

Din fericire, nu e întotdeauna contagioasă, așa că nu trebuie să fac sex cu prezervativ pentru tot restul vieții mele, dar când mi se deteriorează sistemul imunitar, există o șansă foarte mare să-mi apară din nou herpesul.

Am cunoscut recent un tip drăguț și vulva a început să mă deranjeze, așa că imediat m-am stresat. Din fericire, nu era herpes, dar ideea că aș putea să-mi infectez potențialii parteneri și să fiu infectată cu ceva pentru totdeauna e foarte tristă.

Încă de la început am avut un sentiment negativ legat de seara aia. Corpul meu era destul de afectat de herpes și de pastila de-a doua zi. Nu m-am masturbat o perioadă. Mi s-a mai părut groaznic și că habar nu aveam cu cine am făcut sex. N-am făcut schimb de numere de telefon, n-am idee cine e și nu l-am văzut niciodată.

De atunci, am o relație diferită cu alcoolul – nu mai vreau să ajung într-o stare în care să nu mai pot să iau decizii conștient. De cele mai multe ori când am băut n-am folosit prezervativ. Am început să mă gândesc mai mult la sex protejat. De atunci am o relație mai sensibilă cu sănătatea mea sexuală și vorbesc despre asta cu prietenii și partenerii sexuali.

Piet*, în vârstă de 32 de ani

În momentul de față am păduchi lați. Mă mănâncă îngrozitor, mă scarpin constant.

În urmă cu două săptămâni am observat că ceva se mișcă. L-am prins și m-am uitat cu atenție ca să-l examinez. Ce dracu, m-am gândit, e un păduche. Foarte scârbos. Nu știu de la cine am luat păduchii, am făcut sex neprotejat cu mai multe persoane.

Am un adevărat palmares de ITS-uri. Pe lângă păduchi lați, am avut chlamydia o dată și gonoree de două ori. Acum doi ani, eram la muncă și am simțit ceva lipicios în pantaloni. Când m-am dus la toaletă să verific, chiloții erau plini de o mâzgă galbenă. A trebuit să iau antibiotice. Atunci mi-am spus că o să fac sex doar protejat, corpul meu e un templu.

Cu toate astea, peste câteva săptămâni am făcut iar sex fără prezervativ. Un an mai târziu eram în vacanță și m-am simțit gripat. Stăteam în pat și am văzut că-mi iese puroi din penis. A venit un doctor și mi-a făcut o injecție. Am fost super bolnav și mi-am promis să nu mai fac sex neprotejat niciodată. Dar după asta, lucrurile iar s-au înrăutățit rapid.

Dacă ai o ITS, trebuie să-ți informezi toți partenerii sexuali. Eu nu fac asta. Știu că e foarte rău, dar mi se pare prea rușinos. Se pare că nu învăț nimic din asta. Cum îmi tratez corpul este iresponsabil și stupid. Corpul meu este un templu al distrugerii. Este super important să faci sex protejat. Rațional știu asta, dar tot nu pot. Motivul stupid, dar sincer, e că o fac de obicei fără prezervativ fiindcă mi se pare mai excitant.

Mimi*, 20 de ani

La finalul lui 2022 am avut și chlamydia și gonoree în același timp. Tipul cu care am făcut sex mi-a trimis un mesaj că a făcut gonoree după ce am făcut sex și că ar trebui să mă testez și eu. Când m-a sunat doctorul cu rezultatele analizelor, mi-a spus: „Ai ieșit pozitivă pentru ambele”. Am fost șocată, nici n-am putut reacționa. Nici măcar nu știam că pot avea două ITS-uri în același timp. Cum poate tipul ăla să aibă una și eu două?

Ultima persoană cu care făcusem sex era fostul. Ne-am despărțit fiindcă se sărutase cu altcineva. Mi-a spus că n-a făcut sex cu ea, dar cred că a mințit. ITS-ul trebuie să fi venit la el, fiindcă n-am făcut sex cu alte persoane.

Aparent, fostul mi-a dat chlamydia de la tipa cu care mă înșelase. După ce ne-am despărțit am făcut din nou sex cu el, așa că a trebuit să-i scriu ca să-l avertizez. S-a testat și avea chlamydia. Atunci am aflat: am două ITS-uri diferite, de la două persoane diferite.

Fizic nu am avut multe simptome, singurul lucru a fost că piercing-ul din sfârc mi s-a inflamat foarte tare. Nici nu mă puteam apleca de durere. Doctorul a luat o mostră și de acolo – rezultatul analizei a fost pozitiv și vaginal și cutanat la piercing-ul din sfârc. Deci durerea din sfârc a fost tot din cauza ITS-ului.

Am primit un tratament pentru chlamydia. Pastilele alea mi-au cam provocat greață. Le-am luat pe stomacul gol, fără să mănânc. Pentru gonoree mi s-a făcut o injecție în fund. Am avut doar puțină durere musculară și am fost okay. De atunci sunt mai predispusă să folosesc prezervativ când sunt cu oameni pe care nu-i cunosc. Înainte nu foloseam deloc. Din fericire, acum pot să râd despre asta.

Dauphine*, 26 de ani

Povestea mea cu ITS-urile e cam complicată. În vara lui 2020, m-am despărțit de primul meu iubit. Câteva luni mai târziu, am avut o relație de scurtă durată cu Rik. Ei doi erau singurii tipi cu care am făcut sex. Pe Tinder am cunoscut un tip, Bas, cu care am avut prima mea aventură de-o noapte. Apoi mi-a trimis un mesaj în care mi-a spus: „Cred că trebuie să te testezi pentru BTS-uri.” După ce am făcut sex, am început să am simptome.

Mi s-a părut imposibil ca eu să-i fi dat o ITS. Am avut doi foști parteneri cu care am fost în relații monogame. M-am panicat și m-am dus la doctor. A fost prima oară când am avut o aventură de-o noapte și am pățit asta?

Rezultatul analizelor a ieșit negativ. M-am simțit eliberată. Cu toate astea, aveam un sentiment neplăcut. M-am gândit să mă duc iar la doctor ca să verific a doua oară. Mi-a spus: „Oh, încă nu a ieșit rezultatul testului tău de urină.” Aparent a fost o greșeală medicală. A doua zi dimineață am primit un telefon: aveam chlamydia.

Dacă nu mai verificam, probabil că încă o mai aveam, cu toate consecințele cu care vine la pachet (pe termen lung, chlamydia poate uneori duce, printre altele, la infertilitate). Am vorbit cu toți cei trei bărbați despre asta. Tot nu știu cine mi-a dat ITS-ul, deși cred că am dreptul să aflu. S-a rezolvat cu două pastile, dar mi s-a părut o adevărată dramă. A fost rușinos și complicat. De atunci mă testez în mod regulat pentru ITS-uri. Și spun tuturor: testează-te, chiar dacă ai avut puțini parteneri sexuali.

*Din motive de confidențialitate, toate numele au fost schimbate.