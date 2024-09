​Poveștile oamenilor de când au fost prinși la furat

În adolescență, furam la greu din magazine – toți făceam asta, nu? – dar între timp am renunțat. Poate și pentru că am fost prins și am stat o zi la închisoare. Am simțit că e timpul să mă îndrept. Pe vremea aia, eram lefter, disperat și probabil că se vedea asta.

Ăsta e curentul general în perioada asta a anului. Înainte de Crăciun, când consumerismul e rege și capitalismul ne e băgat pe gât atât de rău încât mereu avem datorii în ianuarie, forțele de poliție înregistrează o creștere a tentativelor de furt din magazine. În onoarea perioadei din an în care oamenii se simt presați să cumpere – și să fure – lucruri, am vorbit cu câțiva tineri despre dățile când au fost prinși la furat.

Videos by VICE

MILLY, 25

Aveam 14 ani. Era prima oară când mama mă lăsase să merg singură la cumpărături, împreună cu o prietenă. Recunosc, n-am luat doar vreun rimel Maybelline. Am făcut de-a dreptul jaf cu produse în valoare de două sute de dolari. Pe mine m-au prins la ieșire, prietena mea a fugit.

Cel mai nasol a fost, după ce mi-au frecat ridichea, când mi-au zis: Ok, ai jumătate de oră să vină un adult să te ia, altfel te ducem la secția de poliție. M-am panicat rău și am sunat toți adulții din viața mea, dar nimeni nu mi-a răspuns. Dar am lăsat mesaje vocale speriate, așa că nu numai că am fost arestată, dar, practic, m-am și pârât singură la bunici, la mătușă-mea și la două prietene ale maică-mii.

Vanessa, 37 de ani

Odată, acum vreo șapte ani, în Primark, am furat niște blugi de care aveam nevoie la muncă. Tocmai îmi deschideam o afacere și eram la pământ cu banii. Am fost atât de jenată când m-au prins! Îmi părea rău că am fost prinsă, nu că am furat de la o companie ca Primark. N-aș fura niciodată dintr-un mic magazin independent, dar din Primark? Căcat. M-au futut la cap, dar am fost sinceră cu tipii de la securitate, le-am zis că sunt lefteră, că știu că am greșit, dar că am fost obligată de circumstanțe pentru că n-aveam bani.

Și acum îmi mai vine, din când în când, să fur câte o sticlă de apă din supermarket când e mare coada. Dar cred că mulți oameni au fost în situații disperate în anumite momente din viața lor și asta i-a făcut să se simtă mai puțin vinovați că au furat.

Citește și: Cele mai horror povești cu foști și foste

Glenn, 40 de ani

În copilărie, am furat niște discuri dintr-un Woolworths din Bolton. Aveam vreo 13 ani. Am crezut că am reușit, pentru că ieșisem pe ușa din față, dar tipul de la securitate m-a prins. A sunat imediat poliția. Au venit doi polițiști și m-au dus, cu cătușe, până la secție – a fost rușinos.

Eram doar un copil, așa că eram super speriat. Când am ajuns la stație, m-au certat și mi-au zis că e un comportament greșit și rușinos, dar m-au lăsat să plec.

Fotografie de Mike Mozart via

Lauren, 28 de ani

Aveam 21 de ani și intrasem într-un magazin Topshop în pauza de prânz. Asta era pe vremea când era ușor să furi lucruri de acolo: accesoriile nu aveau magneți din ăia, le îndesai în geantă și gata. Eram super mândră de mine că îmi îndesasem geanta cu bijuterii, când m-a oprit o femeie la ieșire.

M-a întrebat dacă am în geantă produse Topshop și am zis da. Știam că m-a prins și că n-are rost să fac vreo scenă. I-am zis: „Îmi pare rău, am o zi foarte proastă!” M-au dus într-o cameră din spate cu trei bodyguarzi și le-am zis că plătesc toate produsele. Am reușit să-i cuceresc, dar a venit șeful și m-a luat tare: „Ești filmată pe camere și n-a trebuit să-ți blurăm fața pentru că ai peste 18 ani. Ce crezi c-ar zice maică-ta?”

Sunt mult mai drăguți cu tine când ești adolescent. La 21 de ani, pari o nesimțită.

Citește și: Câțiva oameni mi-au povestit despre cea mai urâtă bătaie din timpul școlii

Ted, 26 de ani

S-a întâmplat acum câțiva ani, când m-am îmbătat cu frati-miu. Am intrat la Tesco să luăm ceva de mâncare, dar nu prea aveam bani. Așa că am intrat în vorbă cu un tip de la securitate, râdeam cu el în timp ce aveam o tortilla marocană în geantă. Până la urmă, i-am zis că vreau să plec fără să cumpăr nimic, dar m-a prins la ieșire și mi-a întors mâna la spate. M-a dus în camera lui și mi-a zis să aștept cât cheamă poliția.

Am fost șocat și l-am căutat din priviri pe frate-miu, care era la coadă. Am schimbat câteva priviri disperate, după care el a trântit coșul de cumpărături și a strigat: „Nu e corect!” Bodyguardul a încercat să-l oprească, dar el a luat-o la fugă și mi-a strigat și mie să fug. Am reușit s-o tulim amândoi și nu ne-am oprit decât pe malul Tamisei, unde ne-a bușit râsul. Nu pot să spun că mi-am învățat lecția. Mai fur câte ceva din când în când.

@williamwasteman

Traducere: Oana Maria Zaharia

Mai multe povești personale pe VICE:

Poveștile oamenilor care s-au îmbătat rangă și s-au trezit în țări străine

Poveștile de groază ale angajaților din perioada sărbătorilor

De ce e o idee foarte proastă să faci sex la muncă