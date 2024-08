Elevii europeni au protestat la Sibiu ca să poți respira și în viitor

80 de elevi din Germania, Belgia, Austria și Ungaria au sosit astăzi la Sibiu, unde 27 de șefi de state s-au adunat pentru cel mai important summit din ultimii ani ca să discute viitorul Europei, să le ceară politicienilor să pună criza climatică pe primul loc.

Indiferența decidenților este motivul pentru care Greta Thunberg, o elevă din Suedia de 16 ani, a început acum nouă luni să chiulească de la școală și să protesteze în fiecare vineri pe treptele Parlamentului. Între timp, ea a devenit un simbol mondial al luptei pentru climă, iar mișcarea Fridays for Future există deja în majoritatea orașelor din lume și a atins recorduri de sute de mii de elevi. Și în România a început mai timid, în martie, dar câștigă zilnic adepți. Am discutat cu elevii despre motivația lor.

Luisa (23), Berlin

Luisa a pornit Fridays for Future în Germania. Fotografii și video de Ștefan Voicu

Am întâlnit-o pe Luisa în coloana de elevi care se deplasa spre Parcul Astra, locul de desfășurare al protestului. La intrarea în centru, coloana a fost oprită de jandarmi, astfel că s-a întors din drum și a protestat în fața magazinului Dumbrava, unde Green Peace avea deja aprobare și a afișat un banner imens.

„Știam că în România e foarte dificil să organizezi proteste, dar n-am crezut că nu o să ne lase. Acum, cu summitul ăsta, speram că și președintele este dornic să arate că susține drepturile omului.

„Noi suntem viitorul, orice decid e despre noi, despre viața noastră.”

Am fost în decembrie la summitul ONU pe climă din Polonia și am cunoscut-o pe Greta, am ajutat-o să organizeze protestul de acolo. M-am gândit că, dacă la un summit unde oamenii ar trebui să găsească soluții pentru criza climatică, nu erau capabili să facă asta, unde o să reușească? Am simțit că trebuie să facem noi singuri ceva. M-am întors la Berlin și am zis «hai să pornim greva pentru climă». Prima a fost pe 14 decembrie, în Berlin, dar au venit oameni din 14 orașe. Pe 15 martie am fost trei sute de mii și continuăm în fiecare săptămână.

Am venit la Sibiu pentru că toată lumea spune că avem nevoie de soluții europene. Politicienii zic și ei că dezbat asta la nivel european, dar acum vin aici fără să prioritizeze criza climatică, ceea ce este irațional. Prioritățile lor nu au legătură cu criza climatică, așa că am simțit să le spunem să înfrunte această temă. Vorbesc despre viitorul Europei, dar el nu există dacă nu iei criza climatică în considerare. Noi suntem viitorul, orice decid e despre noi, despre viața noastră.”

Anuna (17), Bruxelles

Anuna este inițiatoarea grevelor pentru climă în Belgia

„Politicienii ignoră o întreagă mișcare europeană, oameni care ies în stradă în fiecare săptămână. Mediul este o prioritate în agenda summitului, dar dacă citești rapoartele țărilor, nu se menționează nimic, doar în unele se spune ceva pe ultima pagină, la sfârșit, ca un exemplu.

În Belgia nu avem deloc probleme cu forțele de ordine. Sunt minunați, ne ajută la fiecare grevă, le mulțumim de fiecare dată pentru asta. Dar avem altă problemă – multe școli dau sancțiuni și pedepse dacă participăm. Tinerii luptă pentru viitorul lor, sunt angajați într-o luptă esențială, dar sunt pedepsiți.

„Dacă nu luptăm, nu vom avea un viitor.”

Am avut un protest pe 2 decembrie, când se vota un pachet legislativ ambițios pe mediu. Două zile mai târziu a picat la vot, eram supărată, mă gândeam, ce trebuie să facem, că politicienii noștri nu fac nimic? Mama mea mi-a spus de Greta Thunberg și m-am gândit că ar trebui să o ajut. Așa că am făcut cea mai mare grevă – 35 de mii de oameni.

Îmi pasă, pentru că sunt informată, mulți nu dau doi bani, ca nu știu despre ce e vorba. Dacă ar avea habar ce este criza climatică și ce vom avea de înfruntat, toată lumea s-ar panica. Ce facem aici ne salvează viitorul. Dacă nu luptăm, nu vom avea un viitor.”

Rosana (17) și Emma (16), Budapesta

Rosana în centru, Emma a doua din dreapta, participă la demonstrațiile pentru climă din Ungaria, de 12 săptămâni. Fetele scandau „What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!”

Rosanna: „Am decis că mai important decât să mergem la școală este să spunem politicieniilor opiniile noastre și cât de vital este să le pese de mediu. În Ungaria nu e ușor să faci grevă în timpul școlii, așa că demonstrăm după ore. Pentru mine, cea mai mare problemă e că oamenii folosesc plastic de unică folosință și nu le pasă de asta.”

„Am chiulit ca să venim la Sibiu, dar părinții ne-au spus «Do it!»”

Emma: „Pentru mine e important să salvăm animalele. Asta e o săptămână specială la școală, sunt examinări. Astăzi chiulim, dar părinții ne spun «Do it!», deși nu a fost ușor să îi convingem să ne lase să venim la Sibiu.”

Marlene și Bernhard (18), Linz

Marlene: „Dacă n-am fi aici, nu ne-ar auzi nimeni. Dacă nu ne aud, nu se schimbă nimic. În Austria, grevele pentru climă se întâmplă în timpul școlii, unii au probleme, alții nu, depinde de directori. Trebuie să facem ceva pentru că noi putem și alte țări nu, unii oameni nu au bani și preocuparea lor este ce o să mănânce a doua zi. Deci Austria are o responsabilitate. Fridays for Future a pornit de la elevi, dar avem deja mișcări similare ale părinților, profesorilor, doctorilor, oamenilor de știință etc.“

„Avem o datorie față de generațiile viitoare.”

Bernhard: „La prima grevă din Linz au venit trei mii de oameni. Avem o datorie față de generațiile viitoare, putem schimba viitorul și avem destui bani pentru asta.”

David (19), Munchen

David participă săptămânal la grevele pentru climă

David: „Am venit la Sibiu pentru că vreau să am un viitor pe planeta asta. Trebuie să acționăm acum, dacă vrem să îmbătrânim aici. Trăim într-o criză existențială, științific e cea mai importantă, politicienii se poartă de parcă e doar unul dintre multele subiecte, nu e timp pentru asta. Suntem aici să le spunem că asta trebuie să fie prioritatea numărul unu.”

„Trăim o criză existențială.”

Paula (13), Sibiu

Paula a pornit Fridays for Future în orașul ei natal. E în clasa a șaptea și este susținută de părinții ei, preoți protestanți, să se implice

„Eu am auzit mereu la știri că există această mișcare și am realizat că la noi nu e. Am înțeles că criza e foarte de mare, deși nu am învățat la școală despre mediu. Am citit pe internet și am ascultat multe discursuri. Așa m-am decis să încep și eu Fridays for Future la Sibiu. La început au fost aproape o sută de persoane, după care numărul a mai scăzut. Multe persoane nu știu de criza climatică și e datoria noastră să le informăm și să arătăm oamenilor de ce este important să luptăm.”

„E datoria noastră să explicăm ce este această criză.”

Activiștii Greenpeace și studenți din mai multe țări europene au afișat un banner uriaș. România, alături de Germania, Polonia, Cehia și Bulgaria, se opune reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Dacă acest lucru nu se întâmplă urgent, temperaturia medie globală va crește cu peste trei grade Celsius

Cei aproximativ 80 de protestatari au avut și o scrisoare deschisă pregătită pentru politicieni. Un trimis al președintelui Comisiei Europene a ridicat-o și le-a mulțumit pentru implicare. Dar tinerii nu au fost impresionați de gest, pe care l-au considerat doar de fațadă, atât timp cât întâlnirile cu adevărații decidenți au fost refuzate.

