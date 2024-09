Am stat pe Yahoo Messenger, Hi5 și oDC, ca să înțeleg de ce mai sunt români care le folosesc

Tu ai acum Snapchat, nu știu ce aplicație care criptează mesajele, Tinder și te uiți la seriale pe Netflix. Au fost însă vremuri grele, în Evul Mediu al internetului. Totul era mult mai barbar și programele de socializare sau de obținut filme erau la fel de rafinate ca mâncatul de shaorma când ești beat. Fără să fiu masochist, le-am încercat și reîncercat pe cele pentru care vom fi nostalgici în câțiva ani, cum sunt unii după desenele cu Tom și Jerry.

Acest internet ciudat, barbar, încă există. Are bula lui în care te invadează cu reclame, multe culori, poze proaste și profiluri țipătoare. Dar am călătorit câteva ore prin el și parcă timpul s-a oprit nițel în loc și praful s-a așezat ceva mai confortabil.

Probabil că ai auzit deja că pe 5 august Yahoo Messenger s-a închis. Sună ca unul din mass-urile alea pe care le primeam în urmă cu zece ani, dar acum e real. Nu va fi însă chiar așa, dar cert e că acel mess pe care îl știai a murit. Acum, nu mai ai listă de contacte, nu mai ai bling-blings și nici culori dubioase și jocuri pe care le jucai în rețea. Vine o versiune curată, unde adaugi ID-ul cuiva și începi conversația. Ca să intri nici nu-ți mai trebuie adresă de mail Yahoo, orice mail e bun.

Vechiul mess, în 2016, e mai pustiu decât sufletul unui poet de provincie. Mai vezi câte un status, câte un available sau busy, dar știi că oamenii aceia nu mai sunt neapărat acolo, ci au uitat pur și simplu să șteargă aplicația. Încă ai audibles, niște stickere ca pe Facebook, dar cu sunet și text lângă ele, iar celebrele :)) și :* sunt disponibile, ba chiar ai și traducere.

Pe Facebook sau altele nu funcționează combinația >:D<, dar îți spun că asta era o îmbrățișare pe care o dădeai la fată, ca să vadă că ții la ea.

Ce mă enerva pe vremuri la mess era Insider. E o casetă cu știri și informații „ca să știi”. Și aici bate vântul acum, că Yahoo e o companie moartă căreia nu-i mai pasă de produse. Oricum, din 5 august, versiunea asta nu mai merge și vei folosi, dacă vrei, una nouă, aseptică, potrivită ca să-și justifice și inginerii de-acolo salariile.

Nu știu de tine, dar azi Yahoo m-a învățat că Leonardo Da Vinci a inventat foarfeca. Bravo, maestre!

Nu se poate să fi trăit în anii 2000 și să nu fi încercat aplicațiile de tip direct connect, că le ziceai oDC și DC++ sau StrongDC. Am încercat oDC și, pentru prima dată în ultimii cinci ani, am avut nevoie de un tutorial ca să pot refolosi programul.

Din fericire, încă sunt active link-uri de prin 2005, 2006, cele mai „noi” fiind chiar din 2009. De la unul dintre ele am aflat că era vremea rețelelor de cartier: MitNet, TitanNet, ProLink, Evolva. Aveai nevoie să știi, că dacă abonamentul era de la una dintre acestea, mergea mai bine conexiunea la hub.

Totul era în hub, de acolo luai, prin terți, programe, muzică, filme și giga de pornografie. Giga, înțelegi?! Nu erau „pentru rație”, erau pentru masturbare și să ai ceva să dai la share.

Pe hub-uri găsești și azi chat-uri și jocuri de tip trivia „Cine este jucătorul cu numărul 23 din echipa «U» Craiova?”, cum am găsit pe Romantic Hub. Habar n-am, Craiova a dispărut de atâția ani, încât trebuie să te întrebi dacă nu cumva e o legendă.

M-am simțit ca un copil sărac care împinge cu un băț o jantă de bicicletă și i se pare cea mai tare distracție din viața lui. Oricum, am reușit să mă cert cu niște străini, poate cel mai frumos lucru al internetului.

Altfel, majoritatea lucrurilor frumoase de pe aceste rețele sunt moarte. Poate doar numele pe care și le-au ales oamenii să fie distractive, dar știi deja că ai mai mult de 14 ani când te uiți la ele și ți-e jenă cu tine. Fiecare nickname te duce mai în jos pe scara involuției internetului și-ți dai seama că în gimnaziu și ție ți se părea că sună bine ceva cu boss, rap sau paraziții, dar tot erai penibil.

Am folosit însă funcția de căutare ca să găsesc ideea de un milion de coco! Nu mi-a dat nimic. Nici măcar la pornografie, așa mi-am dat seama că viața în oDC a murit cum moare forța de muncă a României când sunt mai mulți de doi candidați la Jurnalism.

Dacă ai prins MySpace în vremea lui bună, când miliardari erau dispuși să toarne bani în rețea, ești norocos. Acum, e un site cu escorte, poze proaste, studiouri de videochat, diverși trubaduri digitali și știri fără miză.

Mai mult, se și joacă cu mintea ta. Începi să navighezi cu scroll de sus în jos, apoi mergi pe orizontală când ești pe profilul cuiva.

Eu am căutat pe MySpace antreprenori, ca să mă anturez cu cei ca mine.

Așa l-am găsit și pe Nibiru Oficial, un trubadur de succes, cu un mixtape ascultat de doi oameni. Eu am fost al treilea în aproape un an (lansat în decembrie 2015).

Ziceam de muzicieni, că MySpace ar trebui să fie o casă pentru ei, și l-am găsit pe Subsemnatu. Dacă nu ai auzit de el, e în regulă, până la Creative Fest nimeni nu știa că există, exceptând prieteni și familie. El a ajuns pe scenă lângă Redman și trebuia să dea o bucată din Method Man. N-a știut nimic, dar a spus ceva dintr-o melodie de-ale sale. Pe MySpace se laudă cu remixuri pe melodiile altora. Dar, dacă nu l-ai ști, ai putea crede că este un copil bătut cu scândura de la patul bunicilor, care se visează gangster.

Dincolo de partea de socializare, MySpace e un fel de YouTube la mâna a doua. Ai și statistici, încarci fișiere destul de mari, până la 1GB, și „marele avantaj” e că poți reda videoclipul într-un fel de fereastră mai mică, cât te uiți pe site, ca să cauți alte muzici sau fete de moravuri ușoare prin apropiere.

Ziceam la început că site-ul seamănă cu ceva ziar. De fapt, ai pagina Featured, unde ar trebui să vezi muzicieni moderni care mai de care, dar când ajungi la Artist of the day, Q&A, Top 8 și altele, MySpace pare că a devenit un hibrid anemic între Cracked, VICE, New York Times și necrologul de pe ultima pagină al unui ziar de provincie. Din când în când mai ai și anunțuri despre cum să faci bani pe net, pentru că, ei bine, acesta e internetul!

Măcar te poți conecta cu Twitter și Facebook, nu e ca și cum ar mai vrea cineva să-și facă cont.

Softpedia a rămas la fel: un forum cu de toate

N-ai trecut prin internetul românesc dacă n-ai văzut site-urile de matrimoniale, Hi5 și Softpedia. Ultimul e un forum ca un ziar generalist: găsești răspunsuri la orice, de la sex și ce telefon să-ți cumperi, la rochia care se potrivește cu noul șifonier pe care l-ai luat pentru garsonieră.

Aici am activat între 2006 și 2009 cu vreo trei conturi, le-am închis pe rând, și am rămas la unul activ încă din 2009.

Comentam despre telefoane, sisteme de operare, dar mă băgam să dau sfaturi proaste și la sexy lounge, că nici acei utilizatori nu trebuiau cruțați de genialitate. Au trecut vreo șase ani de când eram activ și când am revăzut acum categoriile mi-am adus aminte că, uneori, societatea la scară micro rămâne la vechile ei preocupări: femei la cratiță, asiatice, femei voluptoase, politică în „Poiana lui Iocan” și emigrare, că la alții e mai bine.

Pe zona de very soft porn m-am dus direct la gagica zilei. Nașpa la forum e că primul mesaj care îți apare e fix primul din acel thread. Altfel, la femei voluptoase / plinuțe (fără jigniri, da?) încă sunt încărcate poze și în 2016. Ba chiar și GIF-uri.

Odată ce am rezolvat cu sexul, am trecut la fun. Oamenii au fost vigilenți și au vorbit despre șpaga furată de polițiști între ei. TibJon a fost amuzat de o știre cu Pokemon Go. Și da, a ajuns și Viorel Lis la secțiune, cu știrea conform căreia ar fi fost lovit de un jucător de Pokemon Go. După aceste trei cazuri poznașe, cred că un topic just ar fi cu doi polițiști care împart cu Lis șpaga furată de la un Pokemon.

Partea nașpa cu forumurile e că până la o mie de mesaje ești cam nimeni. Abia apoi începi să ai ceva prestanță și statutul de șef ți-l câștigi pe la 20 de mii, poate o sută de mii de mesaje. Asta nu înseamnă că nu te poți certa oricând cu un admin și să-ți dea block. Există și listă cu banați.

Despre mine am zis că la început stăteam pe forum la zona de telefoane. Acolo am dat cu hate, cu sfaturi și am strâns sute de mesaje. Am revenit să văd ce mai e pe la iPhone și am găsit un thread din august 2009, despre aplicația iGo. Pe 1 august 2016 era încă activ. Încă activ, deși avem Waze, Google Maps și alte câteva soluții gratuite obscure!

Nu știu ce-ai făcut tu în șapte ani, dar eu am făcut o facultate, un liceu, m-am angajat, m-am angajat din nou, am început și încheiat relații, am schimbat telefoane și am văzut căsătorii și botezuri.

Acest thread mi-a depășit ca longevitate bună parte din ceea ce am reușit în viață până acum, ceea ce rezumă perfect forumul. Oamenii sunt în stare să întindă de o idee cum îndoaie maică-ta vișinata cu sirop când nu se uită taică-tu.

Altfel, un forum rămâne mereu ceea ce e: un loc cu mult hate, opinii contrare, oameni agramați și e ca un fel de TV. Nu te duci acolo să faci schimb de opinii, ci să te aliezi cu cei cu aceleași opinii contra celor care cred diferit.

Și aici e cazul să recomand zona „Emigrare” cu topicul „Se pot agata fete straine ?”.

Nu mai e activ, dar îți ia vreo două ore să citești tot ce s-a scris în 2014. Sunt suficiente stereotipuri ca să înțelegi bărbații din România (nu știu de ce crezi că ai vrea asta).

Hi5 e rețea de matrimoniale cu scheme piramidale în jocuri virtuale

Hi5 e însăși imaginea disperării, unde proprietarii tot aruncă jocuri pe piață ca să bagi bani în ele. Mi-au tot fost ceruți bani pentru ceva Pets. Am trecut peste, că înainte de animăluțe ai niște fete care cică ar juca si ele așa ceva și te poți antura cu ele. Și e cazul să fiu sincer, n-am înțeles niciodată Hi5.

Nu știu, poate sunt eu ciudat, dar sunt prea multe opțiuni de personalizare și n-am încredere în niciun om care stă atât de mult să facă ceva „al lui” dintr-un cont pe o rețea socială.

Ziceam de bani și am observat că cu fiecare chestie pe care vrei s-o faci, să oferi love, de exemplu, trebuie să plătești. Hi5 e ca poetul Gării de Nord, nu știe nicio poezie, dar cumva te face de mărunțiș ca să-și cumpere alcool prost.

Nu știu ce filtre contra hate speech și pornografie are Hi5, dar pare suficient de simplu să enervezi oameni aici, să abuzezi de mesageria directă și să fii un pervers care trimite mesaje libidinoase femeilor.

Am găsit și GIF-uri cu pornografie, nu m-am supărat atât de tare.

RegieLive e ca o pagină de Facebook contra umorului

RegieLive avea într-o vreme un trafic rezonabil, aproape două milioane de vizitatori pe lună, și studenții se duceau acolo pentru referate. Acum, e un portal cu ceva informații și multe bancuri proaste. Pozele amuzante sunt la fel de bune ca o caterincă între oameni despre care n-ai putea spune că au absolvit cu succes clasa întâi.

Voiam să scriu și despre prieteni.okay.ro, unul dintre portalurile de matrimoniale ale minorilor de acum zece ani. Nu mai e activ. Mai sunt însă simpatie, intimitate și noidoi.eu. Matrimonialele au murit odată cu Facebook, iar interfețele lor par să se fi sinucis cu mult înainte de inventarea fibrei optice.

mIRC ar mai fi o relicvă între acestea, dar e mai mult pentru nostalgici si activitatea o găsești pe la anumite ore, pe anumite canale. Trebuie să le cauți pe-alea bune, dar parcă nu merită atâta trudă.

Bun, ce am învățat din internetul tinereții mele?

Mă bucuram, înainte să documentez acest articol, că am avut conturi pe tot felul de site-uri (mai puțin Hi5) și că am învățat ceva de-acolo. Acum, mi-e jenă cu acest trecut. Sunt și mai surprins că aceste rețele nu sunt părăsit și mă întreb ce fac oamenii ăștia, de n-au venit în 2016, cu noi, restul.

Tinerețea a fost frumoasă, pirateria nu era pedepsită prin lege, iar coruperea de minori o făceai aproape fără voie (glumesc, da?!). Știu că sunt ceva oameni nostalgici după aceste „insule” de socializare, dar eu mă uit pe toate capturile de ecran și chiar mă bucur că ultimii zece ani n-au trecut degeaba pentru internet.

Pe bune, închide și tu contul ăla de Hi5. Nu mai e la modă să fii bo$$.

