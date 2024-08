Zece femei din România și poveștile lor despre abuzuri sexuale, discriminare și prejudecăți

„Am crescut într-o familie cu probleme, într-o garsonieră unde se asculta muzică populară până la trei dimineața, pentru că tatăl meu a fost și e în continuare dependent de alcool. Am decis să plec de-acasă în căutare de liniște și o viață mai bună. La vârsta de opt ani am fost abuzată sexual. Aveam niște prieteni de familie cu care ne vizitam destul de des. Această familie avea doi băieți, mult mai mari decât mine, și o fată, care era cea mai bună prietenă a mea. După mult timp, îmi aduc aminte, sau cât pot eu să-mi aduc aminte, că într-o noapte am dormit acolo și m-am trezit între băieții ăia doi, care-mi făceau prostii. La mintea mea de-atunci, nu percepeam că e ceva rău. Mi se părea o joacă.”

Așa începe povestea Mariei din al doilea episod al mini-seriei românești Fragile, care adună la un loc zece episoade și tot atâtea povești ale unor femei care au trecut prin experiențe de abuz, discriminare ori vulnerabilitate și care au găsit, în cele din urmă, resursele să se vindece. Acestea sunt interpretate de actrița Ioana Flora.

Videos by VICE

„După ce am crescut”, continuă povestea Mariei, „am avut momente de depresie și am plâns mult. Am realizat ce mi s-a întâmplat. Din cauza abuzurilor de-atunci am ajuns la prostituție. N-am primit niciodată sfaturi despre sex și relații de la mama mea, care nu comunica cu mine sau țipa. Am încercat să mă apropii de ea după recuperarea mea, dar nu s-a putut, e foarte complicat.

M-am angajat după liceu și am fost păcălită de șeful meu și am ajuns să mă culc cu el. Aveam o prietenă pe care un proxenet a abordat-o și a convins-o. Fata stătea de câteva luni într-un apartament și, având aceeași vârstă, 19 ani, m-a convins și am încercat și eu. Mi-am zis: «Decât să fac prostii degeaba, mai bine s-o fac pe bani».

Așa l-am cunoscut și pe soțul meu, alt proxenet. Am rămas împreună și am căzut de comun acord să facem treaba asta și să facem bani. Am mers în Italia, apoi la Galați și Satu-Mare. Dup-aia am plecat în Anglia, Germania, Franța și în cele din urmă ne-am întors în România, unde am lucrat la un salon de masaj erotic și videochat. Apoi am plecat iar, Elveția, Spania, Grecia…

Grecia a fost coșmarul vieții mele, într-un hotel stăpânit de arabi. Te țineau acolo ca în lesă. Pot să spun că am fost sechestrată două luni acolo. Eram subnutrită, bătută.”

În timp ce Ioana Flora interpretează emotiv și realist poveștile, cu stângăcii în exprimare și zâmbete nervoase, în unele momente ecranul se crapă, sugestiv pentru diferite momente dezolante ori înfricoșătoare din viața personajului anonim. Anonim, dar a cărui poveste seamănă cu a multora. În 2020, într-un raport al Departamentului de Stat al SUA, România era considerată una dintre principalele surse de oameni traficați pentru sex sau muncă în Europa. Pentru al doilea an la rând.

Povestea Mariei continuă în fiecare zi, dar cea a Mariei noastre continuă cu consum de droguri. Însă și cu o izbăvire, o salvare, cu ajutorul credinței în Dumnezeu. Astăzi, Maria salvează alte femei din capcana proxenetismului.

Cum se termină povestea ei poți afla pe platforma dedicată proiectului pus la cale de regizoarea Ioana Mischie, artistă și futurist transmedia, artista și activista Rucsandra Pop, împreună, bineînțeles, cu actrița Ioana Flora (vezi filmele Periferic sau Acasă la tata, pentru care Ioana a câștigat câte un premiu Gopo pentru interpretare). Primele cinci episoade sunt deja disponibile, iar vizionarea lor e gratuită.