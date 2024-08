Sexul ne-a arătat că putem trece peste orice despărțire

În seria Open en Bloot, VICE vorbește cu tineri singuri și cupluri — fiecare cu propria poveste despre cum experimentează intimitatea și excitația — despre iubire și viață sexuală. Își și dau la propriu hainele jos pentru un portret realizat de fotograful de nuduri, Jonnah Bron.

Acum am vorbit cu Kaodili, în vârstă de 20 de ani, și cu Kaya, în vârstă de 21 de ani, despre cum e să începi o relație nouă după ce ai avut inima frântă, de ce să fii foarte sincer/ă este cheia partidelor mișto de sex și despre educația sexuală precară din școală.

Videos by VICE

Ajută și sexul la vindecarea inimii?

Kaodili (stânga) și Kaya (dreapta)

VICE: Cum v-ați cunoscut?

Kaya: Ne-am cunoscut în urmă cu cinci ani în Nijmegen, unde eram amândouă promoterițe pentru un party. Ne-am adăugat pe Instagram atunci, dar am început să vorbim în urmă cu un an. Atmosfera a devenit imediat una de flirt.

Kaodili: De fapt, nu asta a fost intenția deloc. Am vrut mai mult să ne vedem ca prietene.

Kaya: Nici eu nu mă așteptam la asta. Kaodili tocmai pusese atunci la story cât de mult urăște că „nu poți avea niciodată o simplă prietenie cu amicii queer, trebuie mereu să fie mai mult”. Atunci am dat un pas înapoi.

Kaodili: În final, eu am fost cea care a făcut primul pas. Suntem împreună de zece luni.

Ce anume te-a determinat să faci asta?

Kaodili: Pur și simplu m-a făcut să mă simt bine cu mine. Făcea glume bune și când eram acasă la ea, avea multă grijă de mine. Este adorabilă și foarte iubitoare. Emană multă validare. N-am avut niciodată asta în relațiile anterioare. I-am spus de mai multe ori, ești tot ce mi-am dorit vreodată.

Kaya: Totul a fost perfect pentru mine, a venit natural. La început am fost puțin prudentă, fiindcă nu căutam neapărat o relație. Eram în continuare tristă din cauză a ceva ce mi s-a întâmplat cu câteva luni înainte. Îmi plăcea mult de cineva pe atunci și totul s-a petrecut foarte rapid. M-am gândit că poți avea parte de o așa potrivire doar o dată în viață. Ulterior s-a demonstrat că acele sentimente veneau mai mult din partea mea. După ce mi-a cunoscut toți prietenii și familia, s-a terminat dintr-o dată.

E oribil când ți se frânge inima.

Kaya: Da, absolut. La scurt timp după acea despărțire, am cunoscut-o pe Kaodili pentru prima oară. Mi-era teamă să mă las dusă de val cu ea fiindcă situația era similară: au fost instant scântei între noi. Nu voiam să fiu rănită din nou. Dar în final m-am gândit: la naiba! Acum o văd pe Kaodili ca pe prima mea iubire, aceea.

Cum adică?

Kaya: După patru luni deja locuiam împreună. Am fost dată afară de proprietarul meu și Kaodili căuta să închirieze mai multe camere. Atunci ne-a venit ideea să ne mutăm împreună. Dacă știi, știi.

Ai avut multe partenere, Kaodili?

Kaodili: Da, am avut cinci relații, dar de obicei rezistau câteva luni. Fosta, cu care am fost înainte de Kaya, m-a rănit foarte mult. Când s-a terminat relația, am început să lucrez cu mine. Am meditat și am explorat de ce fac ce fac și de ce aleg anumite lucruri.

Deci amândouă erați rănite când v-ați cunoscut.

Kaya: Da. Am așteptat o perioadă înainte să o consider pe Kaodili iubita mea fiindcă voiam să fiu pregătită. Iau foarte în serios relațiile. Înainte să fiu cu ea, n-am știut mereu ce vreau. Ne-am dat seama de asta împreună.

Kaodili: Întrucât comunicăm foarte bine, totul ne vine natural. Mereu suntem ale naibii de sincere una cu cealaltă.

Nu e niciodată dureros?

Kaodili: Haha, ba da. Este o călătorie. Amândurora ne place să conducem. Suntem obișnuite așa din copilărie. Eu am locuit singură cu sora și cu mama mea și eu eram mereu cea care instala routerul sau monta mobila. În cazul lui Kaya, asta se aștepta mereu de la ea. Deci amândouă trebuie să învățăm cum să renunțăm la control.

Kaya: Câteodată mi se pare dificil să exprim ce gândesc. Uneori Kaodili glumește și eu râd cu ea, dar apoi pot să mă închid brusc în mine. Kaodili știe că trebuie să-mi dea puțin spațiu uneori, fiindcă altfel nu pot să-mi ies din capul meu. Alteori am nevoie ca ea să mă împingă.

Ajută și sexul la vindecarea inimii?

Kaya: Sexul a fost cu siguranță unul dintre motivele pentru care am avut o conexiune atât de intensă de la bun început. Ne-am simțit libere să vorbim despre tot una cu cealaltă, inclusiv despre inima frântă, iar asta ne-a întărit legatura dintre noi. Prima oară când am făcut sex ni s-au deschis ochii. Avusesem deja o conexiune spirituală, dar ne-am potrivit perfect și fizic. Ăla a fost și momentul când am realizat că vreau să continui cu ea.

Kaodili: A fost la fel și pentru mine. Și dacă acum ne simțim deconectate, de exemplu fiindcă observăm că vorbim una peste alta, apoi afecțiunea și intimitatea sexului ne ajută să ne oferim mai mult timp după ca să ascultăm ce a vrut să spună fiecare dintre noi.

Deci sexul este o modalitate pentru voi de a comunica.

Kaodili: Da. Putem spune cu sinceritate că e cel mai mișto sex de care am avut parte amândouă. Și devine din ce în ce mai bun. Asta are de-a face cu faptul că comunicăm constant una cu cealaltă în pat. Ne simțim amândouă foarte libere să spunem ce ne place și ce nu. Putem să spunem ce vrem să încercăm, dar și ce anume n-am face niciodată.

Kaya: Deschiderea și comunicarea sunt cheia pentru a duce viața sexuală la nivelul la care vrei să fie. Asta te asigură și că partenera simte la fel.

Kaya și Kaodili

Kaodili, ai făcut mai mult sex cu bărbați. Cum e să te culci acum cu femei?

Kaodili: Mult timp m-am identificat ca bisexuală, dar am rămas mereu cu bărbații fiindcă deja aveam experiență cu ei. Din păcate, experiența aia nu a fost mereu grozavă. Am sfârșit în relații toxice fiindcă n-am știut cât de mult valorez. Am fost foarte tristă din cauza asta.

Când am îndrăznit prima oară să fac sex cu o femeie, nu a mers așa cum mă așteptam. Nu am comunicat una cu cealaltă și din cauza asta s-au întâmplat lucruri care nu prea mi-au plăcut. Atunci n-am zis nimic, fiindcă n-am vrut s-o rănesc. Cu Kaya a fost complet diferit. Datorită acelui click instant pe care îl am cu ea, nu m-am simțit ciudat să-i dau indicații în pat sau să-i cer lucruri. A fost totul foarte natural. Dinamica dintre noi este ceva după care am tânjit mereu, dar n-am mai experimentat până acum.

Viața sexuală și societatea

Apropo de sex și comunicare: suntem o societate prea pudică când vine vorba de sex?

Kaodili: Sexul cu jucării, experimentatul cu mâncare sau să te duci dincolo de sexul standard este adesea încă văzut ca tabu, după părerea mea. Aproape toată lumea are fantezii, dar unii oameni nu îndrăznesc să acționeze fiindcă kink-urile și fetișurile sunt văzute prost. Generația Z este diferită când vine vorba de asta. Noi, sau cel puțin eu, nu mă simt surprinsă dacă cineva folosește frișcă în timpul sexului. Un creștin de peste 60 de ani probabil că fuge când aude ceva de genul.

Kaya: Da, iar modul cum este portretizat sexul adesea nu e în acord cu realitatea. Asexualitatea, de exemplu, este rareori văzută în media. Din punctul meu de vedere, ar trebui să se discute mai mult despre modurile diferite în care oamenii experimentează sexul – și despre faptul că acele diferențe nu trebuie să conteze. Mai cred și că asta ar trebui discutat de timpuriu. Pretindem că vorbitul despre sex înseamnă că adolescenții vor fi mai predispuși să facă sex, dar nu e cazul. Încercăm să pregătim copiii cât mai mult posibil pentru lumea reală, iar sexul și relațiile sunt o parte importantă din ea.

E ceva ce ți-ai fi dorit să înveți la educație sexuală când erai copil?

Kaodili: Da, nu te teme să te testezi de boli cu transmitere sexuală. Văd mulți oameni care amână mult timp. Suspectează că ar avea o boală fiindcă au anumite simptome, dar nu îndrăznesc să se confrunte cu asta. Și eu obișnuiam să cred că era înfricoșător, dar odată ce te testezi, te obișnuiești pur și simplu cu asta.

Kaya: …și educația sexuală este atât de heterosexuală. Este despre cum bărbații și femeile pot face sex și pot avea copii. Nu e niciodată despre cum femeile pot face sex unele cu altele, de exemplu.

E greu să fii queer?

Kaya: La nivel global este încă o problemă mare, dar în Olanda este relativ sigur. Cu toate astea, sunt în continuare forme de opresiune și discriminare. Eu lucrez într-o cafenea și câteodată oamenii nu vor să fie serviți de mine fiindcă sunt gay. Și când ne plimbăm pe stradă, observ că oamenii se uită la noi. Sunt oricum privită, dar cu Kaodili lângă mine, sigur atrag atenția. Pe de altă parte, crezi că e negativ, dar dacă văd un cuplu super frumos pe stradă, mă voi uita la el. Așa că încerc să mă uit la partea pozitivă. Oamenii se uită la noi fiindcă suntem hot.

Articolul a apărut inițial în VICE Țările de Jos.