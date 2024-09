Artista asta vrea să modernizeze zeița Apocalipsei în care cred islamiștii

Zeițe mistice și avertismente despre sfârșitul lumii sunt reimaginate cu ajutorul tehnologiilor digitale în noul proiect al artistei iraniano-americane Morehshin Allahyari, She Who Sees the Unknown. Allahyari a adunat imagini cu figuri feminine supranaturale din mitologia islamică, Ya’jooj și Ma’jooj, și a creat digital o lucrare video de artă cu tehnici 3D, pentru a aduce la viață poveștile moralizatoare și reinterpretarea lor în ceea ce artista numește „o practică de activism feminist.”

„Eu descopăr figurile astea și apoi le reinterpretez”, spune Allahyari pentru Creators. „Le găsesc în diferite imagini, fac o selecție și apoi le modelez 3D, le printez și le scanez. Eu scriu narative despre ele în relație cu puterea pe care o au, le dau un context ale unor forme actuale de colonialism și opresiune. Astfel, aceste puteri feminine vin să se lupte cu sistemele curente și într-un fel le confruntă.”

O pagină din Ajayeb al Makhluqhat, Autor necunoscut, Școala Persană.

Lucrările sunt prezentate pe Media Wall de la Photographer’s Gallery din Londra. Prima expoziție solo a lui Allahyari din Anglia dezbate teme regăsite în lucrările ei anterioare. De exemplu, seria ei continuă, Material Speculation, prezintă reconstrucția artefactelor distruse de ISIS în 2015, care dezbate situația sentimentului de proprietate și accesul la informații care a crescut odată cu noile tehnologii pe care le folosește.



„Eu sunt interesată în mod specific de dispozitive ca imprimante 3D și scanere 3D”, spune ea. „Și cum aceste unelte alcătuiesc noua eră de colonialism digital și colonialism informațional. Poți percepe o anumită tehnologie ca pe o metaforă și să o folosești să vorbești despre alte probleme într-un mod poetic. Eu sunt interesată de relația asta.”

Ca punct de plecate, Allahyari s-a concentrat pe povestea lui Ya’jooj și Ma’jooj, reprezentări feminine ale haosului care a venit pe Pământ să creeze probleme. Figurile recreate digital de pe Media Wall sunt acompaniate de narative scrise de Allahyari, unde publicul descoperă cum oamenii de pe Pământ întreabă o Figură Atotputernică să construiască un zid între ei și Ya’jooj și Ma’jooj, ca să-i protejeze.

Iskandar (Alexandru) construiește un zid pentru a închide Yajujand Majuj; Aici e ajutat de dīvs (demoni)

„Partea narativă a fost, de fapt, foarte complicată, deoarece nu voiam să devină o chestie de extreme, unde sunt niște oameni buni și niște oameni răi”, explică Allahyari. „Astfel, cu cât povestea evoluează, oamenii care cer să se construiască acest zid între ei și Ya’jooj și Ma’jooj devin Ya’jooj și Ma’jooj și viceversa. Cine reprezintă haosul pentru cine?”

În perioada primului ordin executiv a lui Donald Trump, menit să interzică musulmanii din cele șapte țări ale Orientului Mijlociu, Allahyari a rămas în Berlin, fără să se poată întoarce acasă în State, din cauza pașaportului iranian.

„Evident, pentru cineva ca Donald Trump, sau susținătorii lui, haosul sunt imigranții, musulmanii, cei cu pielea maronie”, spune ea. „Pentru imigranți, sau pentru alți oameni împotriva lui Trump, el este reprezentarea haosului. Cine ajunge pe ce parte a zidului și ce înseamnă asta?”

Cu referințe la lucrările Donnei Haraway și Rosi Braidottik, Allahyari crede că spațiul digital oferă și oportunități pentru a crea noi narative determinate de sex.



„E vorba despre a scoate la lumină aceste puteri feminine, aceste figuri și istorii uitate”, spune ea. „Există multe figuri feminine în poveștile arabe și persane și noi nu vorbim despre ele. E la fel ca în istoria vestică, unde se vorbește doar despre figuri eroice și cu abilități uimitoare, în mare parte doar bărbați. E vorba despre a lua aceste puteri feminine și de a le folosi ca pe o modalitate de a decolonializa aceste conversații și spații.”

Expoziția She Who See the Unknown este prezentată la The Photographers Gallery din Londra până pe 16 iulie, 2017. De asemenea, Allahyari a organizat și spectacole cu lucrările ei, alături de alți artiști la evenimentul Re-figuring de la Eyebeam, Brooklyn, New York. Poți vedea aici mai multe din lucrările lui Allahyari.

