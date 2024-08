Glumice iz srpskih serija i filmova o tome kako im je kad gledaju sebe u scenama seksa

Kada se u Srbiji, a verujem i širom sveta, kaže mlada glumica to obično nosi sa sobom određenu dozu podteksta (ne budimo licemeri, znamo svi na šta se misli), i one su njega svesne. Svesne su da kao mlade profesionalke vrlo pažljivo, uostalom kao i njihove kolege, moraju birati uloge koje prihvataju jer ih neke od njih mogu obeležiti za ceo život kao – majke, zavodnice, mučenice, buntovnice…. To ih može staviti u kutiju iz koje je teško izaći.

Sa druge strane njihove želje da se dokažu kao profesionalke koje razmišljaju van granica često osujete mediji koji praćenje njihovih uloga svedu na lov scena seksa, zbog čega mnoge od njih sa mnom nisu ni želele da razgovaraju. Pa ipak, upravo takve scene često su sastavni deo uloge i radnje koju one žele da prikažu što verodostojnije. One žele da dišu, misle, vole, pa i da se jebu kao te junakinje. To je glumački zadatak kao i svaki drugi, a kada sam ih pitala kako one same sebi u tim scenama deluju, otkrila sam da su često strožije nego što mi možemo i pomisliti.

Ana Mandić, „Lolita“ i junakinja „Narodne drame“ gledali ste je u „Nekim novim klincima“ i u „Samo kažem“.

„Uglavnom zavisi koji put ih gledam. Kada gledam prvi, razmišljam o tome da li je uverljivo, zatim mi se provuče pitanje: da li ja tako izgledam kad…? Već tamo neki sledeći put počinjem da zameram sebi neku grimasu i tražim mane. Ponekad čestitam samoj sebi, ali uglavnom se brzo vratim na utabani put: nađem grešku, kažem sebi – sledeći put bićes bolja. Na kraju krajeva, slično tumačim i svaku drugu scenu ili radnju.“



Iva Kevra, gledali ste je u „Senkama nad Balkanom“, da to je ona što ima i ludog muža i ljubavnika

„Na svaku svoju scenu gledam jednako, s malom tremom, pa tako i na scene seksa. To je glumački zadatak kao svaki drugi. Nisam naravno razmišljala šta će mi roditelji reći, za tim nema potrebe jer znaju dobro čime s bavim i podržavaju me i raduju se svakoj novoj ulozi. Dok gledam sebe u tim scenama hladnokrvna sam i kritična prema sebi. Vidim i čujem sve nijanse, znam čime sam zadovoljna, na šta ponosna, i šta sam mogla bolje da uradim. Uglavnom sam zadovoljna jer znam da sam u datom trenutku dala sve od sebe.“



Milena Živanović, od skora medijska zagonetka, gledali ste je u seriji „Nemoj da zvocaš“ i filmu „Amanet“

„Ako gledaš sirov materijal, realno posmatraš sopstveno telo i čudiš se kako izgledaš drugačije. U svojoj glavi sam mnogo zgodnija i lepša. Kad ošacujem sve mladeže za koje nisam ni znala da postoje, tad mogu da isključim supervizora u sebi. Gledam film i gledam neke ljude koji nismo ni kolege ni ja. Ako je film dobar i ako te priča „nosi“, ne vidiš golotinju, vidiš suštinu. Telo je u službi umetnosti. Ali mi se gadi kada se to zloupotrebljava.“

Jelena Graovac, luda umetnica iz „Senki nad Balkanom“ i Hrvatica u nagrađenoj predstavi „Jami distrikt“

„Ako je ovo o čemu pričamo „škakljiva“ tema, onda je tako jer je ljubav „škakljiva“ tema. Kad smo radili Bliskost (film koji je je trenutno u montaži) Leon Lučev, Bruno Lovrenčić reditelj i ja kreirali smo prostor iz kojeg se stvara iz bliskosti. Iz toga smo mogli gdje god, daleko i dalje.

Šta je to ‘scena seksa’? Scena odnosa nekih bića. U tom odnosu stvari puštamo svjesno i nesvjesno. Ljepota tijela je u neograničenim mogućnostima da ono govori. Da iz njega izlazi. Mi stalno pričamo tijelima. Možda se film tek otvara ‘scenama seksa’, iz nekih drugih perspektiva u kojima smo slobodni da gledamo, vidimo i osjetimo.“

Jovana Gavrilović, gledali ste je u „Rekvijemu za gospođu J.“ ili barem u „Nemanjićima“ u ulozi Raške



„Ja se uopšte toliko stidim kada gledam sebe u nekoj ulozi, da mi je sve jedno da li sam gola ili nisam, kao što mi nije važno koju glumačku radnju sprovodim. Scene seksa nisu najintimniji segmenti našeg posla. Moj stid pre svega dolazi iz svesti da upravo gledam sebe drugačiju nego što jesam. Što gledam osobu koja je bolja ili gora od mene, koja je jača ili slabija.“