Kad, kako, gde: Pričali smo sa singl mamama iz Srbije o ljubavi i seksu

Kada pomislim na singl mame uvek se pitam kako sve stižu. Zamišljam ih kako trče sa mesta na mesto i kako im dodatnih deset kila deteta u rukama ne smeta jer su nekako navikle na to. Međutim, osim što u mojoj glavi one imaju tu herojsku sliku, sve dok nisam pogledala prvu sezonu serije SMILF, nije mi padalo na pamet da pomislim kako je njima da dođu do frajera ili čak do neobaveznog seksa?

Vanja* i Svetlana* bave se umetničkim zanimanjima i oduvek sam im se divila zbog načina na koji govore o majčinstvu. Kasnije se njihovom društvu pridružila i Marija Stojanović, koja ima 38 godina i živi u Beogradu. Izbor da bude samohrani roditelj donela je dva puta u svom životu.

Videos by VICE

Moje prvo pomalo nespretno pitanje bilo je šta se promenilo nakon što su postale singl mame, kao da činjenica što su postale majke nije dovoljna. Ali imale su strpljenja za mene, kao što ga imaju svaki dan za svoju decu.



ŠTA SE MENJA KAD POSTANEŠ SINGL MAMA

Vanja 28, mi je rekla da se u njenom slučaju zapravo nije puno promenilo.

„Sve oko deteta sam obavljala ja i dok smo živeli zajedno, te mi sad nije ništa napornije nego što je bilo. Zapravo mi je lakše, jer ne moram da se bavim odnosom koji nije valjao od samog starta. Imam više energije i strpljenja za dete i bolja nam je konekcija jer sam fokusirana samo na njega. Ne trošim više vreme na svadje i raspravljanje sa pratnerom.“

Sličnu stvar rekla je i Marija mada je otvoreno pričala i o strahu koju je promena donela.

„Singl mama sam postala prvi put kada mi je prvo dete imalo 15 meseci, a ja skoro 25 godina. Smatrala sam da je to kraj života, i da tu svet staje, očajan period života moram priznati. Mada mi se život nije posebno promenio, jer sam i sa mužem imala neubičajen zivot, on je radio noću, danju spavao, pa sam veći deo dana i onako provodila sama sa bebom, bila sam očajna; u svakom smislu očajna.“, iskrena je Marija.

Prema Svetlaninim rečima, dobra stvar je to što svi prioriteti odjednom dođu na svoje mesto zajedno sa rođenjem deteta.

Što se izlaženja tiče Svetlana (28) kaže da nije dete toliko uzrokovalo promenu njenih navika koliko njene godine, a Vanja uspeva sada da se vidi sa prijateljima od kada njena majka može da pričuva dete.



„Ne radi se o detetu, nego ne mogu da cirkam celu noć pa da se posle lečim tri dana.“, govori mi Svetlana o dobro poznatom osećaju. Otac Cecinog deteta, se kao i otac prvog Marijinog deteta, ionako bavi poslom zbog koga je često odsutan tako da nije bilo drastičnih promena.

SAMOPOUZDANJE

A onda sam se dotakla pitanja koje me je zanimalo još od prve epizode SMILFA u kojoj junakinja mahnito traži potvrdu da je još poželjna. Morala sam da ih pitam da li je dete ikako uticalo na to da se osećaju manje seksipilno i privlačno.

„Moram da naglasim da sam imala jako loše partnersko iskustvo. Sećam se da smo imali seks dve nedelje nakon carskog reza, što je malo rizično, ali meni je bilo bitno da to što pre krene i bila sam puna optimizma i nade da ćemo sad imati seks non stop i da će sve biti kul. Ja sam se osećala super seksi jer više nisam bila trudna, međutim u nekom trenutku smo prestali da imamo, jer on nije nešto želeo,“ priča mi Vanja.

Pa ipak, za Mariju, samopouzdanje nije bilo problem već se emotivno nije osećala najbolje.

„Ni jednog momenta nisam izgubila samopouzdanje, nije mi bio poljuljan ego, i nisam sebe gledala očima gubitnika, samo sam mislila da je moj emotivni život stao, i da sam od momenta njegovog odlaska postala samo mama i nikad vise ničija žena.“, iskrena je Marija.

Budući da je Svetlana više nego otvorena za razgovor i vidi se da nema niti jedan kompleks po pitanju svog tela, jer je kako je rekla „nakon porođaja shvatila da je njeno telo univerzum za sebe“, morala sam da joj postavim i pitanje banalnije od svih. Da li je ženski strah da se „raširila dole“ pravi strah ili izmišljotina?

„Naravno da sam imala trip u glavi, kao što mnoge žene imaju i da sam sebi postavila pitanje – da li sam šira. I tada sam, tokom tog prvog seksa nakon trudnoće postavljala gomilu pitanja – je l’ sve okej, je l’ osećaj isti, je l’ i dalje stvari rade? Srećom, imala sam super dečka i sve je bilo okej. Ali važno je da pitaš. Ja sam se posle isto pitala i sa narednim dečkom, koji nije bio otac mog deteta, i koga sam pitala istu stvar. Postojao je naravno i taj debilni momenat kao u „Seks i gradu“ kada uzmeš ogledalo da sama proveriš da li to sve dole izgleda ako pre,“ kaže ona.

LOGISTIKA U VEZI IZLAŽENJA

Odnos mama spram slobodnog vremena koje imaju da se posvete svom seksualnom i ljubavnom životu je dosta različit. Po Vanjinim rečima logistika je jako komplikovana pogotvu kada otac ne uzima dete, pritom koliko god vremena imali uveče, zbog tempa koje nameće dete i njoj se jako rano spava.

„Čak je problem naći vreme i za, meni jako bitnu, redovnu masturbaciju, tako da kako doći do seksa kada si samohrana majka malog deteta – ako neko zna, neka mi slobodno kaže“, moli za savet Vanja.



Za Cecu je logistika u vezi sa dejtingom kada si samohrana majka u suštini najmanji problem. I njena poruka Vanji je da što su deca starija to je lakše. Njoj je najlakše da u već jednom organizovanom sistemu pronađe vremena za dejt.

Međutim kada i drugi put postaneš singl mama, stvari se dodatno zakomplikuju.

„Društveni život, pa i emotivni susreti su mi postali malo komplikovaniji tek kada sam drugi put, devet godina posle rođenja prvog deteta, rodila drugo dete, i pre porođaja sam odlučila da budem sama sa detetom. Jedno dete uvek neko može i hoće da pričuva, dvoje dece već je teže prepustiti nekome, ali najteže je naći osobu zbog koje bih ostavila decu nekome. Kriterijumi su porasli, i sve je teže nekom muškarcu da me animira da pristanem na udvaranje, “ kaže Marija.

DETE JE FILTER ZA BUDALE

„Dete je filter za budale“, eksplicitno kaže Ceca. „Imaš likove koji to čuju i odmah pobegnu navrat nanos. Pomisle da hoću pare i da tražim oca za dete. To zvuči užasno ali u stvari štedi vreme. Kad bih sa takvom osobom došla do ozbiljnih stvari u životu oni bi se odmah popišmanili, a to ti ne treba. A ja sam majka koja odmah kaže da ima dete. Ne odmah, pre nego što se predstavim naravno, ali ako vidim da se muvamo, kroz razgovor o tome ko se čime bavi, napomenem i da imam dete. Prvi momak sa kojim sam se zabavljala nakon razlaza sa ocem deteta je više od godinu dana od svojih roditelja krio da imam dete jer su njegovi jako tradicionalni. Na kraju je sve bilo okej.“, kaže Svetlana koja je vrlo jasna po pitanju nekih stvari, jer kako kaže to dete ne ide nigde, i svojim divnim detetom se ponosi, ne krije ga.

Vanjino iskustvo je donekle slično. „ Muvali su me dok sam bila u vezi sa ocem deteta, ali bila sam ‘dobra i verna’ i tad me je to smaralo. Neko vreme sam flešovala muškarce ožiljkom od carskog reza kada me muvaju nekim frazama od kojih mi se baca pegla,“ priča o čudnim prednostima carskog reza.

U njenom životu trenutno postoji jedna osoba, on zna za dete. (Osećam se tako loše dok ovo pišem, naravno da zna za dete, zašto mi uopšte pada na pamet da je to nešto što treba da se krije.) Elem, kako je sve to još u povoju rano je o tom odnosu govoriti.

„Ne znam čak ni šta misli o tome što imam dete, znam samo da mi je prijatno sa njim svaki put i da mi je jedan njegov zagrljaj dovoljan da preguram narednih nedelju dana sva sranja koja me stignu. Samohrano majčinstvo u Srbiji je najteži oblik sadomazohizma“, kaže Vanja.

Marija Stojanović takođe sumnja u to da, možda ne tako namerno kao Vanja, verovatno plaši ljude.

„Generalno me slabo muvaju, valjda im delujem kao previše stroga. Ali ima i hrabrih, ima lažova, i retko ko može da razume da prosto nemam vremena za upoznavanje i izlaske.“

KAKO OČEVI REAGUJU NA PERTNERE I OBRNUTO

Iz razgovora sa Vanjom i Cecom sam shvatila da i dalje postoji jedno staro pravilo a to je da se dete ne upoznaje sa novim partnerom ako nije ozbiljno. Međutim ono što mi je bilo interesantno je činjenica da na Cecin izbor partnera utiče i to što sad već može da pretpostavi kakav bi se karakter dopao i njenom sinu.

„Sve veće stvari koje biraš u životu, u stvari biraš za oboje“, kaže Svetlana.

I još jednom se pokazalo da su ovde očevi u mnogo manjoj obavezi, jer ako povremeno provode vreme sa detetom oni ne moraju da prave ustupke kao što su potpuno prilagođavanje stana dečijim potrebama. Pa ipak, imaće vrlo jako mišljenje u vezi sa tim ko je novi partner sa kojim se viđa mama.

„Naišla sam na veliki gard, ali ne u smislu – zabrinut sam ko provodi vreme sa mojim detetom. Nego je gard u smislu – ovde mora da bude jasno ko je otac. A ja sam pritom vrlo jasno stavila do znanja sinu ko mu je tata, a da su mu moji partneri drugari ili nešto više poput ujaka i stričeva, nego što su ikada zamena za oca“, jasna je Ceca.

Nekada se ispostavi i da je pitanje majčinog partnera odjednom veća tema od alimentacije koja često, kao u Marijinom slučaju ne bude plaćena.

„Očevi moje dece ne plaćaju alimentaciju, ne učestvuju u odrastanju naše dece, ne kupuju patike i jakne deci, ali onog trenutka kada ja pokažem interesovanje za nekog muškarca neki senzori im prorade i jave se sa idejama o pomirenju, i to obojica, iako obojica sada imaju stabilne brakove i decu sa drugim partnerkama“, skreće Marija pažnju na taj paradoks.

Svetlana za razliku od oca njenog deteta, u pogledu njegovih partnerki želi samo da zna ko je osoba i čime se bavi. Najviše se vezala za jednu devojku koja je bila učiteljica i za koju je znala da je sjajan pedagog sa kojim se dete sjajno provodilo. Čak su se čule i preko Fejsa da bi razmenjivale dečije igre.

*Imena dve sagovornice su promenjena zbog zaštite identiteta jer su i dalje u procesima vezana za starateljstvo.

JOŠ NA VICE.COM:

Šta se trudnicama retko govori o porođaju

Sa čim se sve žene sa hendikepom u Srbiji suočavaju pri odlasku kod ginekologa

Priče žena koje su, prema patrijarhu, „dužne“ decu i Bogu i Srbiji