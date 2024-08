Mimi Mercedez za VICE: O skidanju medijskog mraka, ličnom preporodu i repu

Omogućio Tuborg

Reperi plaču zbog repera na Pinku, ja nikad ne plačem, ne bih da razmažem šminku. Ovom rimom je Mimi Mercedez otvorila pesmu Porno, koja je po mom skromnom mišljenju jedan od njenih najboljih tekstova . Uvodni stih, koji je ova dvadesetšestogodišnja reperka napisala sa 19 godina, tek sada postaje relevantan u punom smislu te reči. Da li je Mimi savremeni trep Nostradamus? Kako vidi trenutnu scenu? Šta čeka budućnost repa u Srbiji? Ovo su samo neka od pitanja koja su mi prolazila kroz glavu.

Videos by VICE

Pola sata kasnije, našla sam se sa Mimi u praznom prostoru kluba Dragstor. U pratnji sam prepoznala Malog Ramba i Majoša, odnosno Olgu i Maju. Sa njima je bio i jedan nagruvani batica. Činilo mi se da je on tu više bio zbog nekog stejtmenta nego što su njegove usluge obezbeđenja u ovom slučaju zaista bile potrebne.

Naknadno saznajem da to nije nikakvo obezbedjenje, niti stejtment, već je BFOĐ po prvi put dobio svoj muški pandan – BFOK – muški deo ekipe koji nikad nisu imale. “Pre smo imale samo hip hop saradnike na osnovu ukusa u muzici i političkih tendencija, a sada imamo proširenu ekipu s kojom se uklapamo u svakom aspektu života,” objasnila je Mimi.

“Naša stara ideologija se sudara sa njihovom i nastaje nešto mnogo kompleksnije i moćnije. Predstavnik naše muške strane @darealdzimi na Instagramu, vrlo zanimljiv profil kojim pripremamo teren za vrlo konciznu promociju naše nove ideologije,” dodala je.

Na ulazu su pričali o kupovini novih kola, pa se prvo pitanje samo postavilo – da li kupuje mečku – što je Mimi odmah demantovala. „Mercedez uopšte nije zbog kola. Ovaj znak oko vrata je neka simbolika u repu.“

Odmah sam se prisetila jednog intervjua koji sam pre nekoliko godina gledala, ne znajući da ću i sama jednog dana intervjuisati Mimi. „A ona priča da te je udario Mercedes kad si bila klinka, jel to samo fora“ pitala sam je, već predviđajući potvrdan odgovor.

„Možemo da kažemo, ako hoćeš za ovaj intervju specijalno,“ počela je Mimi sa osmehom od uva do uva, „da sam svaku priču za Mercedez izmislila – sve sam spontano izmišljala zato što je previše jednostavan razlog.”

Maja i Olga se brzo nadovezuju na njen odgovor sa informacijom da su bile potpuno nespremne na stvari koje je Mimi izmišljala u vezi sa imenom i da su prvi put zamalo umrle od smeha usred lajv intervjua. „Kada te dosta ljudi pita isto pitanje nekako je dosadno da uvek isto odgovoriš,“ zaključila je Mimi.

U tom trenutku sam preusmerila pažnju na Maju i Olgu. Bilo je očigledno da su njih dve opuštajući faktori koje se u Milenine ponekad formalne odgovore ubacuju sa zajebancijama. „Da li primate nove ribe u ekipu,“ pitala sam, za drugaricu, naravno.

„Hahaha to svi tako kažu,“ počela je Mimi. „U osnovnu ekipu ne primamo nikoga, u širu primamo sve. Naišle smo mi na mnogo gotivnih devojaka ali smo mi, kako se to kaže…“

„Cinične,” ubacila se Maja.

„Debele,” nastavlja Olga

„Antisocijalne,” opet će Maja.

„Antisocijalne smo,” zaključila je Mimi.

Odlučila sam da iskoristim opuštenu atmosferu sa BFOĐ ekipom kako bih postavila neka pitanja o kojima Mimi od početka karijere nikada nije govorila za medije. Jedno od glavnih je svakako pitanje roditelja – ko su ti ljudi, da li oni uopšte postoje? Mimi me je opet, prijatno iznenadila odgovorom.

„Mislila sam da je baš luzerski da o tome pričam – šta da pričam o svojim roditeljima ljudi, ja pričam o svojim stavovima. Ali sada imam razlog da objavim ko su oni, ” počela je odgovor.

„Ana Bekuta i Mrka,” opet se ubacila Olga kao car.

„JA NE MOGU,” vrisnula je Mimi, gušeći se od smeha. „Konačno neki zanimljivi intervju kad je Olga sa mnom, ja sam previše formalna.”

Čini mi se da je savršen sklop ozbiljnih odgovora i ozbiljne zajebancije dodatno opustio kočnice koje je Mimi možda u početku imala. Kada smo prestali da se kolektivno davimo na Olgine fore, Mimi je ponovo udahnula duboko i nastavila. „Oni su verovatno te dve strane moje ličnosti, mama mi je jedna totalno disciplinovana gospođa koja je jako dobra u svom poslu. Ona se bavi knjigovođtvom.”

„Ona može mnogo da me savetuje i da mi pomogne. Pošto sam ja dosta napredovala u poslovnom smislu, ona mi sada stvarno mnogo pomaže da to sve bude kako treba. Jako je bitno da imaš nekoga ko ume da se bavi tim delom posla,” nastavila je sa ozbiljnim izrazom lica.



„A tata je mnogo luđi od mene. On je umetnička duša moje porodice i on svira u bendu JuJu Hands. Bio je biznismen, ali je u nekom trenutku odlučio da se posveti sebi,” sada se Mimi priseća momenta u kojem je njen ćale, posmatrajući svoje prijatelje i kolege skpirao da ne želi da dobije srčku u pedesetoj i nastavlja „Tata je roker, on ima više tetovaža od nas, a počeo je posle nas da se tetovira.”

Ipak, u celoj priči naglašava da roditelji nisu imali uticaj na njenu karijeru, životne izbore i promene. Ne poriče roditeljski uticaj u smislu karaktera koji ima, ali želi da svima bude jasno da oni nisu imali glas kada je krojila svoju sudbinu.

„Njima je uvek bilo bitno da ja ne budem neki raspadač. Verovali su u to, ja sam ih valjda ubedila, možda malo i demagogijom nekom, da se nikad nisam stvarno dovodila u rizik i da sve držim pod kontrolom, da je sve to ekstremno zbog umetničkog izraza.”

Kroz razgovor je bilo potpuno očigledno da njih tri sada imaju strava odnose sa roditeljima i da tu više ne postoje problemi. Zato sam želela da konačno saznam kako je situacija izgledala u trenutku kada su se prvi put pojavile u javnosti, odnosno na Jutjubu, kao napucane svinjice BFOĐ.

„Kada je izašla pesma Oduvana, oni nisu imali pojma ni da mi duvamo. U fazonu – Jebem ti život šta je ovo,” i dodaje da nije mogla da izbegne roditeljski šok jer joj je mama informatički pismena. „To je bilo nemoguće pošto je moja mama najveći detektiv.”

„Mene su pitali da li smo radile spidove,” dodala je Maja.

Osim priče o roditeljima, zanimalo me je da li su fanovi ispunili njena očekivanja sa rimama koje su slali za novu pesmu koju je pravila za Tuborg kampanju?

„Malo su me zbunili svojim interpretacijama mojih rima, jer sam videla da pokušavaju da zvuče kao ja, a onda sam pomislila vi tako mene doživljavate! Baš je bilo nekako površno,” počela je Mimi sa malo kiselim izrazom lica dok su je Maja i Olga ohrabrivale da nastavi.

„Ali dobro, to su možda samo klinci pa će oni za par godina pisati neke mnogo bolje rime. Nekih pet do 10 odsto su bile stvano kvalitetne, ali ono što mi je bilo zaista najvažnije je sam odaziv. Dosta ljudi je skupilo muda da napiše i pošalje rime, što ipak nije mala stvar,” zaključuje ona.

Bila je zadovoljna, iako fanovi nisu uspeli da ispune neka očekivanja koja nije ni znala da ima. Zbog toga sam joj tražila da izdvoji jedan stih koji nije dobio nagradu, ali je njoj ostao u lepom sećanju. Mimi je na to pitanje momentalno poskočila od uzbuđenja u fotelji.

„Imam jednu koja mi je najviše ostala u sećanju tako da je to najveći dokaz da je to specijalni izuzetak: ‘Večeras niko iz ekipe nije u MUP-u, u to ime Tuborg otvaram o klupu,’ ja obožavam tu geto jednostavnost, obožavam tu krajevsku tematiku bez ikakvih metafora, bez šminke, bez ičega.”

Iako joj se stih nije uklopio u koncept pesme zbog čega nije nagrađen, naglašava da joj je toliko gotivan da će ga verovatno iskoristiti u nekoj budućoj pesmi ako autor dozvoli. Od svega iz njenog odgovora najviše sam se zakačila na konstataciju da je za pisanje i objavljivanje rima potrebno mnogo hrabrosti. Zato su me zanimali njeni prvi koraci u rep karijeri, kao i to koliko je dugo pisala rime pre nego što ih je objavila?

„Ja sve u životu previše zbrzam. Kada sam pisala bukvalno prve rime bila sam u fazonu da ja toliko kidam i da je to toliko savršeno. I evo sad, posle sedam godina od prve pesme Napucane svinjice, ja sam u fazonu da je to revolucionarna pesma,” priseća se Mimi bez trunke lažne skromnosti u glasu.

„To je body positive himna koja je na jako grub i jednostavan način sročena. Uopšte nije u fazonu ‘Hej nemojte da se ljutite što je neko debeo’, nego je totalno prebezobrazna. Meni je to million puta bolje,” zaključila je.

Dodaje da više nikad ne bi napravila toliko konkretnu priču, kao baš o debljini, da joj je to danas skroz prevaziđena tema, isto kao i gudra. „Čak imam jednu rimu u pesmi koja tek treba da izađe: ‘Sad su gudra i debljina postale deo mejnstrima’,” tako da ja ne moram otome da repujem više,” kaže Mimi.

Vesela priča se brzo zaoštrava i kreće u smeru sadašnjih trendova. „Kad se ljudi pitaju zašto sam prestala, pa jebote, meni su te teme da im probijem put u javnost, a ne neki talas da zajašem. Čak iako sam ga ja započela, ne želim da ostajem ista takva nego želim nešto novo da pričam, što je veliki problem srpskog repa – svi naprave neku pesmu koja dobro prođe i onda vuku istu priču da ne rizikuju slučajno da ih neko više ne gotivi,” govori kao da pogađa pravo u metu.

„Pravi rep funkcioniše tako što cela ekipa to stvara, a ti si samo taj pesnik iz ekipe koji to ume da pretvori u rimu. Inače si samo neki smarač koji priča o sebi, o svojim emocijama ne daj bože.”

Njena poruka je jasna. Postoji samo jedno pitanje na koje nemam pojma kako će reagovati, ali u trenutku moram da ga postavim. Bilo je vrlo jednostavno – zašto ona, koja je postavila osnove nečeg potpuno originalnog u srpskom repu, nije prešla granicu mejstrima, dok neki drugi reperi jesu?

„Misliš na ove naše repere koji samo prave mejnstrim pesme,” započinje odgovor pitanjem, a ja samo klimam glavom. „Pa to je zaista tvoja odluka. Kada dostigneš jedan nivo popularnosti u repu to je jako dobra stepenica za dalje. Važno je da snimaš, snimaš, snimaš, i najveći debil će doći do neke fan baze. Onda je njima lako da iskoriste taj stepen i da potom eksplodiraju u mejnstrimu, što ja ni najmanje ne osuđujem,” brzo je dodala.

„Ja neke tekstove toliko ne mogu da svarim, ali sa druge strane, ako to ljudi žele da slušaju, zašto da im ti ne daš. Ako ljudi vole to da slušaju i ako će to tebe finansijski da obezbedi, kako neko može da kaže da je to loše? Ali ja nisam u repu zbog finansija i ja sebe ne smatram umetnikom. Nikada ništa nisam napravila da bi se to ljudima svidelo. Nijedan fazon nije zajahan,” objašnjava Mimi dok sve tri ćutimo i upijamo njene reči. Nisu bila potrebna potpitanja da bi izbacila sve što misli na ovu temu.

„Da bi došao do većeg broja ljudi moraš da radiš pesme koje ne muče.”

„Čak i taj novi talas – Jala, Buba, Rasta, Cobi… Elitni odredi, možemo reći da su oni to počeli. I oni su morali da naviknu ljude na taj zvuk. Nije se ljudima to odmah sviđalo. Moraš da navikneš ljude da bi bio deo mejnstrima, tako da bih se ja radije potrudila da naviknem ljude na nešto svoje, a ne pravila muziku na koju su ljudi navikli. Što je najvaznije, moj bitmejker Zartical je svestran koliko i ja, ako ne i više, i imam njegovu potpunu podršku u tome”

Sve što je Mimi govorila me je podsećalo na njene karijerne početke. Nisam mogla da iskuliram, a da je ne pitam koliko se promenila u tom smislu. Pre je delovala kao sirova, impulsivna divljakuša. Da li sada mnogo više razmišlja o javnoj prezentaciji?

„Moja javna ličnost je proizvod koji sam ja napravila i koji treba nešto da predstavlja. To nisam ja privatno, postoji ta distanca,” počela je da odgovara bez najmanje pauze. Delovalo mi je kao da je o ovome dosta dobro promislila, zbog čega sam nestrpljivo čekala da nastavi.

„Zapravo je obrnuta situacija – pre sam mnogo više razmišljala o javnoj prezentaciji. Bilo mi je jako važno kakva ću da ispadnem. Nisam baš zadovoljna milion odsto time na kakvu sam reakciju naišla pre. Hejt je totalno očekivan, ali ono što nisam mogla da predvidim je da će neki ljudi da te gotive, a razlog zbog čega te gotive je potpuno nerazumevanje.”

Zastaje da udahne vazduh, ali onda odmah dodaje: „Hejt je najlakše napraviti, ti tačno znaš poteze koje treba da napraviš da ga izazoveš. Ali posle, pošto sam i ja prošla kroz neku promenu, više mi nije bio bitan taj ekstremni prikaz. To je poenta, pošto sam se promenila ovako, ne mogu da budem ekstremna jer sazrevam dosta.”

Ona je potpuno svesno i kalkulisano gradila karijeru na početku ekstremnim ponašanjem. Iako trenutno ne postoji prostora za estreme, Mimi ne poriče da će nakon ove transformacije ponovo krenuti u neke nove. Ali dok se to ne dogodi, želela sam da bolje razumem promenu kroz kroju trenutno prolazi i na koji način tačno sazreva.

„Nas tri smo uvek zajedno razvijale našu ideologiju ženske bande prilično detaljno, ali u praksi neke stvari nismo radile. Na primer, uvek smo bile veliki zagovornici discipline i po nekim stvarima smo to i imale – bile smo oduvek ekstremno lojalni prijatelji – u tom smislu smo emotivno disciplinovane.”

Ono što je falilo ekipi je bila fizička disciplina i disciplina nad samim sobom. Mimi je bila zagovornik i pokretač nove promene u ekipi koju, kako ćemo saznati ubrzo, nisu svi želeli da isprate.

„Ja sam imala predrasude prema svima koji žive drugačije od mene. Shvatila sam da se ponašam kao nešto što uopšte ne podržavam – da postajem zatucana u svom navodno naprednom razmišljanju,” prisetila se Mimi, jer ni njoj nije bilo lako da pokrene transformaciju koju sada preporučuje svima.

„Sada bih volela da kažem da se meni najveći preporod dešava upravo kada shvatam da bi mi život bio zabavan ne mora da bude destruktivan.”

„Samo želim da bude jasno da moja promena ne podrazumeva bukvalno polazak u teretanu, već neku psihofizičku teretanu u smislu jačanja volje i duha – ukratko preuzimanje odgovornosti u svim aspektima života. U suštini ne mislim da sam se promenila koliko apgrejdovala i učvrstila već postojeće dobre osobine, a loše, vezane pre svega za sve vrste neodgovornosti, eliminisala.”

Dok je Mimi pričala o teretani i novootkrivenoj disciplini ja sam u vazduhu osećala samo Bombe. To je, pored roditelja, još jedna vrela tema o kojoj javno nije pričala. Bez mnogo zadrške sam je pitala da li su se rastali zato što su Bombe kočile njen razvoj o kojem sada priča?

„Neee,” odmah je demantovala Mimi. „Mogu da kažem ovde, pošto mi je jako žao bilo zbog komentara koje sam videla da je pesma Ta spika za Bombe napisana. Meni se prevrnuo želudac, bila sam u fazonu, ljudi, čime vi slušate muziku? Šlogirala sam se što neko ima takvu pomisao jer je u toj pesmi opisano potpuno suprotno ponašanje od onoga što bi Bombe ikada imale.”

Objasnila je i razlog za medijski mrak povodom njihovog rastanka: „Zajedno smo odlučili da je mnogo jadno da izlazimo u javnost i da pričamo sad ‘Jao mi smo prestali da se družimo zbog toga i toga,’ kao da smo mi neki Jutjuberi, ne znam. To je naravno i previše očigledno, zbog toga što sam se ja promenila. Iako se nisu promenili na moj način ja i dalje cenim neke njihove osobine.”

Nastavlja sa pričom u smeru promena koje je forsirala na celu ekipu, a koju Bombe nisu želeli da isprate. „Ogla i Maja su takođe bile protiv u početku, ali sam ih ubedila. Oni nisu hteli da budu u mom novom fazonu, a ja sam kao prijatelj baš naporna i uporna.”

Ipak, među njima ne postoji loše krvi, jer kako Mimi tvrdi: „Njihova muzika je i dalje najjača, nema jačih repera. Ja sam se samo promenila, a to je novi dodatak mojoj ličnosti koji želim da ima svako ko je uže povezan sa mnom. Najviše zbog toga zato što sam ubeđena da je to za njegovo dobro.”

I posle formalnog raskida postoji ogromno poštovanje između Mimi i Bombi. Želela sam da istražimo duboku istoriju koja ih povezuje i zanimalo me je da li su bili tandem

„Na samom početku u rep svetu nisam imala apsolutno nikakvu podršku. Polako sam je stekla. Za te prve pesme sam morala da skupim neke pare, da odem da platim neki jeftini studio i da snimim to kod nekog totalno nepoznatog čoveka,” priseća se Mimi. „Polako su ljudi videli da sam ja potpuno luda i da imam neke baš dobre rime. Onda su već krenuli da me malo podržavaju, ali jako suptilno.”

Naglašava da, pored Maje i Ogle, na početku jeste imala jednu osobu koja se tu i dan danas zadržala. Bogdan Cvejic – Rakun je zadužen za svu vizuelnu prezentaciju, od dizajna majica, do montaže spotova. od samog početka njene rep karijere.

Ističe da je na tom putu mnogo učila o muzici i čitala na internetu razne tekstove o repu. „Pre sam bila na neki način, nevezano za školu, veliki štreber, stalno sam učila, istraživala i mnogo čitala. Sa Dakijem sam se upoznala tako što sam ja bila jedan mali levičarski štreber – bežala sam iz škole da bih išla na razna okupljanja na Filozofskom.”

„On je centralna figura Bombi, on je ideološki ćale, a ja sam samo bila prvi učenik.”

Pošto je uvek sa velikim žarom pričala o ideologiji koju zastupa – dizel levici – morala sam da pitam da li je nekada razmišljala da upiše taj isti fakultet zbog kojeg je bežala iz škole.

„Ja jesam upisala Filozoski, ali nisam otišla ni na jedno jedino predavanje. Upisala sam filozofiju, jer nisam morala da učim za prijemni. Ja sam radila u tom periodu, u četvrtom srednje sam živela sama.”

Otkriva da je otišla od kuće još u trećem srednje i živela sa još jednom drugaricom koja joj je nabacila posao u PC igraonici. „Tu sam radila i po dve smene dnevno – bila sam u fazonu da moram što više da zaradim, što više para. Sve ljude sam menjala, radila sam nonstop, samo sam želela da budem nezavisna, ali sam želela da počastim roditelje jednim indeksom kada sam im već pobegla od kuće,” priseća se.

Dodaje da je upala na budžet jer je prijemni dobro uradila uz neke okej bodove iz srednje, ali da ne može to izdvojiti kao neku pohvalu, jer kako kaže, to svako može na Filozofskom. Zamolila sam je da objasni zbog čega nije otišla ni na jedno predavanje kada je već upala na budžet.

„Zato što sam ja apsolutni protivnik formalnog obrazovanja. Nisam imala nikakve iluzije o fakultetu. Indeks je poslužio za roditelje i za spot Oduvana, imao je svoju svrhu.”

Maja i Olga se u potpunosti slažu sa Mimi u tom smislu da su sve tri antiakademici. Olga mi otkriva da je upisala čak tri fakulteta. „Prvo sam želela da upišem veterinu, a pošto sam bila mnogo loš đak u srednjoj, al ono baš 2.0, oni mi tamo kažu da nisam upala i ja se iznerviram i prebacim na hemiju, a posle saznam da jesam upala i to na budžet,” govori mi ona. Zbog toga što je i sama živela van roditeljskog doma, odlučila je da nema vremena da se cima sa hemijom i upisala treći, privatni fakultet. „Tu se isto nisam pojavila ni na jednom predavanju.”

Maja je, kako kažu, najodgovorniji član BFOĐ ekipe i ona trenutno uspešno završava fakultet. Ističe da to ne radi zbog diplome nego isključivo zbog sebe. „Ja inače idem na faks sa dosta mlađim ljudima od mene koji su najveća njena publika, 97-98 godište, počela je odgovor na moje pitanje da li se prisistvo u javnosti sa Mimi odrazilo na njen privatan život. „Neočekivano, niko me nije smarao, a znaju me.”

Inače je Maja najviše zadužena za šminku i otkrivanje novih proizvoda i trendova dok je Olga pre svega zadužena za stajling. Olga izvan javnog nastupanja sa Mimi radi kao lični trener, a navodi da joj je prisustvo u medijima pomoglo da dođe do novih klijenata. Pitala sam je da li zbog prirode posla nastupa i kao obezbeđenje za Mimi i Maju?

„Bila sam samo jednom u ulozi obezbeđenja,” priseća se Olga. „Radili smo jednom nastup kad Maja još nije bila u Beogradu i onda smo se dogovorili da ja glumim obezbeđenje. Nisam toliko glumila jer u Milenini fanovi prenaporni, stvarno sam morala da ih guram. To je nerealno, pošto je bila neka niža bina, oni su svi pokušavali da se popnu i onda sam ja morala da budem, tako, snažna. To mi je bio najjači nastup – bolje mi leži uloga obezbeđenja nego igračice,” zaključila je samouvereno.

Nakon sat i po vremena ozbijnog razgovora došlo je vreme da priču privedemo kraju. Intervju sam rešila da zaključim sa jednim lajt pitanjem. Delovalo je prikladno da posle svih hevi tema stanemo na pozitivnoj noti – zato sam je pitala o glasinama da će napraviti koncert na gajbi neko fana.

„Da, to je tačno, to mi je predobro. Ova Tuborg akcija je bukvalno kao da sam je ja smišljala,” započela je Mimi entuzijastično. „Oni kažu da ih je inspirisao dosta moj način promocije koncerata, a ja sam se uvek trudila da moja karijera bude interaktivna. Sada kada se to spoji ideja je da ćemo napraviti koncert gde ja nastupam na nečijoj gajbi. Ja bih volela da to bude neko ko je možda iz jako malog mesta, ko nije imao novca da dođe na moje koncerte, a mnogo voli da me sluša. Moraćemo samo da smislimo način da se utvrdi ko je to.”