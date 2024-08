Ne tvituj idolima

Početkom devedesetih kad sam bio mali, jedna od omiljenih serija bila mi je skeč komedija The State. Ličilo je pomalo na današnji Tviter, a isti glumci su kasnije nastupali u drugim poznatim serijama i filmovima – Wet Hot American Summer, Stella, Reno 911. Meni je favorit bio Majkl Ijan Blek, veseli mladoliki čudak koji je takođe bio redovni član postave I Love the 90s (plus što je pisao za VICE davne 2012.)

Na moju veliku žalost, ovaj heroj mog detinjstva danas poseduje nalog na Tviteru i obilato ga koristi. Iako odavno poznat po neodređeno liberalnim stavovima, u jednom trenutku Majk je odlučio da iskoristi katastrofalnu GOP poresku reformu kao povod da, ovaj, odbrani Megan Mekejn? Ova konzervativna javna persona, ćerka senatora Džona Mekejna i poslovne žene Sindi Mekejn, jedna je od ljudi koji će uštedeti milione zbog ukidanja poreza po nasleđu – naravno da je glasno podržavala ove nove zakone i još glasnije napadala sve koji su joj protivrečili. Ali mene je iznenadilo – mada realno nije trebalo – što moj mladalački idol i pripadnik takozvanog #resistance pokreta nije hteo da osudi svoju prijateljicu desničarku.

Majkl Ijan Blek i Megan Mekejn 2012. godine su zajedno napisali knjigu u drugarstvu između politički suprotstavljenih strana, ili tako nekakvom glupavom sranju. Ja sam se tome javno podsmehnuo, već ozlojeđen ponašanjem svog idola komičara, ali u tom trenutku je Bleku nešto kvrcnulo u glavi. Optužio me je da sam kukavica jer koristim avatar iz crtanog filma, da prestrogo sudim drugima, i na bis pokušao da upotrebi priču o aktualnom genocidu protiv Rohinđa muslimana da bi dokazao kako između levice i desnice vlada preveliko čistunstvo? To poslednje iskreno nisam uspeo da rastumačim.

Tokom ove interakcije, pošto su se moji sledbenici okomili na Majka (koji naravno ima milion puta više sledbenika, novca, i uticaja nego ja), on je evidentno prošao kroz neku vrstu nervnog sloma. Mene je sve ovo poprilično izbedačilo, ali neki poznanici su mi kasnije preneli svoje priče o razočaranju u onlajn persone svojih nekadašnji idola.

Najneverovatnija od ovih priča bavila se dugogodišnjim sukobom između vlasnika sada ugašenog naloga @nasboat i Džona Popera iz benda Blues Traveller. Sve je počelo 2014 kada je Buzzfeed pomenuostaru priču po kojoj je Poper u jednom periodu bio toliko debeo da čak nije mogao ni da masturbira.

Poper je na to odgovorio nizom uvreda upućenih sa zvaničnog Blues Traveler naloga, posle čega su naravno svi živi počeli da se podsmevaju prebogatom pevaču nesposobnom da podnese i najmanju provokaciju – pa tako i moj poznanik iza @nasboat naloga.

Pošto je naišao na komentar tviteraša pod imenom @nasboat u kom se pominje glasina po kojoj je „Džon Poper predebeo da izdrka“, muzičar je iskusio neku vrstu mentalnog poremećaja. Sledeće dve godine, Poper je opsesivno proganjao @nasboat sve dok nije uspeo da javno objavi njegovo ime, adresu, radno mesto, i satelitske fotografije prebivališta.

To jeste malo, kako da kažem, ekstreman primer ovog trenda ali daleko je od anomalije. Džejms Franko, još jedan bivši VICE autor, je 2011. odgovorio na loše kritike njegovog nastupa tokom dodele Oskara slikom sa natpisom FUCK THE YALE DAILY NEWS, što je započelo minijaturnu onlajn oluju. Iste godine, Derek Anderson iz Arizona Kardinalsa u sitne sate započeo je onlajn svađusa jednim fanom oko procenta dodavanja. Prošle godine, (bela) rijaliti zvezda Kendra Vilkinson slikala se kako bere pamuk, a pošto su je zbog toga ljudi (zasluženo) prozvali, ona je ispizdela i počela svima da objašnjava kako je njen tast crnac ili tako nešto. Ovakve gluposti se dešavaju praktično svakodnevno – dok čitate ovaj tekst, neka umereno poznata ličnost počela je da se svađa sa nekim od svojih fanova oko nečega potpuno besmislenog i verovatno uvredljivog.

Pre interneta, mogli smo bar donekle da verujemo da su naši heroji – tj. naše voljene slavne ličnosti, razlike realno nema – dostojanstveni ljudi, bolji od nas, sposobni da se ne upuštaju u ovakve gluposti. Nije nas zanimalo šta misle o političkim pitanjima; niko nije zahtevao da mu pevač Goo Goo Dolls iznese svoj stav o reformi imigracionog sistema. Oni krupniji igrači mogli su da plate tim PR profesionalaca koji bi se postarali za to da svet nikad ne sazna da su sranje – ko zna koliko je ljudi tokom devedesetih zarađivalo za život krijući tajnu da je Majkl Džordan u stvari teško govno od čoveka.

Toga više nema. Danas imamo direktnu interakciju sa idolima, pa im konstantno pružamo priliku da nam iznesu svoja debilna mišljenja o svakoj temi. Realno, ja još uvek volim Majkla Ijana Bleka u The State i u Wet Hot American Summer – to ništa ne može da promeni. Ubeđen sam da bi bilo kul družiti se sa njim. Čak mi se sviđala i ona jedna Blues Traveller pesma iz 1995. Ali ne znam kako da takve stavove pomirim sa Tviterom koji nam uporno nudi bezbroj razloga da prestanemo da volimo sve te ljude.

K.T. Nelson tvituje pod nadimkom Krang.

