Nikad nije kasno da prijatelju kažete da se zabavlja sa luzerom

Prvobitno objavljeno na VICE Kanada.





Imam osećaj da se većina ljudi zabavljala sa nekom groznom osobom u životu, bilo da je bila grozna od samog početka ili vas je zaslepila grozotom usput. Isto tako, a možda čak i verovatnije, kladim se da većina ljudi ima prijatelje koji su se zabavljali sa nekim groznim.

Komunikacija među prijateljima je važna. Ali da li je vaša odgovornost da kažete prijatelju da osoba sa kojom je nije za njega? Da li je prava reakcija na vašeg prijatelja koji vam nabraja sve razloga zašto je vaš partner grozan i da imate užasan ukus da ih otvoreno i objektivno saslušate? Teško je prihvatiti kritiku. Ljudi ne vole kad im se govori da greše. Prirodna reakcija je da krenete da se branite ili da potpuno izopštite kritičara iz svog života. Lako je stati na stranu osobe koja vas zajebava i ignorisati prijatelja koji pokušava da spreči da budete materijal za zajabavanje iz iskrene brige za vas.

Jako sam loš u slušanju prijatelja i naširoko poznat po tome da želim da iz prve ruke iskusim svetskog šampiona u kretenluku umesto da prihvatim brdo dokaza koji potkrepljuju njegov užasan istorijat. Možda ću ja biti drugačiji… kako bilo ko može da se ponaša loše prema meni? To je večita misao koja me je izneverila više puta. Svaki put se pokaže da je neko stvarno dostojan te loše reputacije i da sam primoran da se suočim sa činjenicom da nisam poseban, da u mom slučaju nije napravio izuzetak. I svaki put zažalim što od samog početka nisam slušao prijatelje.

Teško mi je da stisnem petlju i požalim se glasno prijatelju zbog onoga sa kim je odabrao da se zabavlja. Radio sam to već. Najčešće je bilo ljubazno odbačeno. Ponekad sam ja bio taj koji je zbog toga odbačen. Uopšteno gledano, umem da istrpim luzera u perifernom vidu i držim jezik za zubima. Nemam tonu bliskih prijatelja, tako da ukoliko ne dogori do nokata, ćutaću kako bih sačuvao ono što imam. Verujem instinktima, ali verujem i da će moj prijatelj to uspeti sam da reši bez mnogo uplitanja s moje strane. Kad kažem „dogori do nokata“, mislim na nešto potencijalno opasno. Postoji ogromna razlika između zabavljanja sa luzerom i zabavljanja sa luzerom koji vas zlostavlja. Nikad neću oklevati da prijatelju glasno izrazim legitimnu zabrinutost ukoliko mu je ugrožena bezbednost.

Želeo sam malo da sagledam situaciju iz različitih uglova, tako da sam se, naravno, obratio društvenim mrežama za pomoć. Otvaranje DM-a na Tviteru nepoznatima uvek je opasno, ali reakcije koje sam dobio bile su vredne talasa pisama mržnje i netraženih slika đoke. Zamolio sam ljude da mi pričaju o vremenima kad je trebalo da poslušaju prijatelje ili vremenima kad su pokušali da razgovaraju sa prijateljima o njihovom partneru.

(Naravno, izmenio sam im imena.)

„Bukvalno sam se upiškila“

Imala sam ludog, nasilnog bivšeg dečka sa kojim sam se zabavljala godinu dana i bio je LUD. Bukvalno svi prijatelji su mi govorili da je najgori a on bi me ubeđivao da prijatelji pokušavaju da nas razdvoje zato što su ljubomorni na našu sreću. Pokušala sam da ga odvedem na koncert grupe Counting Crows u septembru prošle godine, a on se toliko naljutio na mene što sam preskočila pesmu na radiju da je na putu do tamo sišao s autoputa i pojurio sto pedeset na sat sporednim nedovršenim putem na čijem se kraju nalazila provalija samo da bi me preplašio. Bukvalno sam se upiškila i počela histerično da grcam. I dalje sam ostala s njim nekoliko nedelja nakon toga. Moji prijatelji su ga zapravo često poredili sa zmijom i rekli mi da im je uvek izgledao kao da će razjapiti čeljust i progutati me celu. — Sara, 23



Porno batica

Moj brat mi nije ispričao sve dok nisam raskinula sa bivšim da ga je sve vreme mrzeo zato što je jedina stvar o kojoj je pokušavao da priča sa mojim bratom kad su bili sami bila pornjava. — Lisa, 20



„Ona ne priča više sa prijateljima“

Rekla sam jednoj od bliskih prijateljica da mi se ne sviđa njen dečko zato što živi na njenoj grbači. Postali su žešće politički angažovani, pa su se na kraju i uzeli. Sada žive u automobilu sa četiri životinje kako bi “pobegli od sistema”, a ona ne razgovara više sa prijateljima. Kad sam joj rekla šta mislim, ozbiljno se naljutila na mene, ali mi je rekla da poštuje moje mišljenje, samo da je ja više uopšte ne razumem. Bila mi je jedna od najboljih prijateljica, a sada je potpuni neznanac. Prekinula je sve veze sa većinom ljudi, a to je uvek indikativno i veoma loš znak. — Aleksis, 20



„Na kraju me je izbo“

Zabavljao sam se s jednim likom skoro godinu i po, a nije se dopadao nijednom mom prijatelju. Oni su ga praktično mrzeli a ja sam bio u fazonu: “Ma jok, baš je dobar.” Na kraju me je izbo perorezom kad smo se posvađali oko ananasa na pici. Ne moram posebno da napominjem da su moji prijatelji bili u pravu i od tada ih uvek slušam kad su u pitanju veze. Slobodno iskoristi sve što želiš od ovoga, on ionako misli da su kompjuteri i internet zlo… čovek nema telefon jer misli da vlada pokušava da ga ubije preko telefona. — Endrju, 21



Većina anegdota koje su mi ljudi slali govore o tome da nisu slušali prijatelje i na osnovu njih sam počeo i sam da menjam mišljenje na ovu temu. Ako mi je dovoljno stalo do nekoga da budem zabrinut da osoba sa kojom se zabavlja nije za njega, možda bi trebalo da se oglasim. Zavisi od situacije i važno je jasno navesti razloge zašto mi se taj neko ne dopada. Baš kao što ljude ume da zaslepi požuda, ume da ih zaslepi i sebičnost. Postarajte se da ste sigurni da na vaše antipatije ne utiči stvari koje se tiču lično vas, već samo vašeg prijatelja. Samo zato što vaš prijatelj više nema toliko vremena za vas zbog njegove uzbudljive romanse, to njegovog partnera ne čini groznim. Imajte makar neki čvrsti ili pouzdan dokaz pre nego što posavetujete prijatelja da šutne groznog partnera.

