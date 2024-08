Pogledajte trejler za ’Sorry to Bother You“, najotkačeniji film na Sandensu

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.



Ovogodišnji filmski festival Sandens je bio dozlaboga mlak. Naravno, tu je horor film posle koga nikada na isti način nećete gledati na kuće za lutke, ali ništa se nije zaista istaklo. Nije bilo filmova kao što su Whiplash ili Get Out, ili Call Me by Your Name, kao proteklih godina, nije se istakao nijedan film oko koga bi se svi smesta složili da je predodređen za slavu, ili barem za SAG nagradu. Ali oko jednoga su se složili svi: Sorry to Bother You – oštra rasna satira sakrivena unutar grozničavog sna debitantskog ostvarenja reditelja Butsa Rajlija – je prokleto otkačen film.

A sada, u čast premijere ovog filma na festivalu SXSW, Anapurna je pustila prvi trejler za film koji je Vulture proglasio „pank flimom koji 2018. zaslužuje“, i izgleda da je u pitanju urnebesni, cinični, potpuno nenormalni film koji je Americi u ovom trenutku potreban.

U Sorry to Bother You Lakit Stenfild se penje na sam vrh sveta telemarketinga, zahvaljujući tome što zvuči kao belac. Radnja filma je smeštena u „alternativnu verziju sadašnjosti u Oklendu, gde telemarketer Kasijus Grin otkriva magični ključ do profesionalnog uspeha, koji ga lansira u sablasni univerzume“, prema sinopsisu, ali time nije zagrebana ni površina svega onoga što se dešava u ovom klipu. Na primer, Armi Hamer je zli rukovodilac korporacije? Šta je, dođavola, „moćni pozivač“? Ko je tip sa povezom na oku? A Stenfildov belački glas svakako pripada Dejvidu Krosu? Dragi bože, ovo će da bude divlje.

Rajli – aktivista i član čuvenog oklandskog benda The Coup, koji je izgleda takođe i genijalan scenarista i reditelj – je već duže vreme radio na Sorry to Bother You. Prvobitno je scenario za ovaj film objavio 2014. u Meksvinisu, a 2015. je za VICE izjavio da ga je za njegovo pisanje inspirisao odlazak na neke filmske i televizijske audicije u El-Eju.

„Otišao sam u El-Ej na sastanak, ali sve uloge su bile ili panduri ili dileri“, rekao je Rajli u intervjuu. „Zašto bih povodio sate i sate svog života dočaravajući nečiju tuđu sjebanu viziju sveta? Radije ću provoditi sate i sate svog života dočaravajući svoju sopstvenu sjebanu viziju sveta“.

Ta sjebana vizija sveta izlazi 6. jula, kada Anapurna pušta Sorry to Bother You u bioskope. Do tada, uživajte u veličanstvenom ludilu trejlera gore.