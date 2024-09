Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Belfast er mit hjem. Det er drukturenes og benzinbombens hjem. Det er byen, der har sin helt egen “riot season”. Belfast var engang verdens hovedstad for terrorisme, og selvom det er en smuk by, kan dens skønhed ofte godt blive overskygget af periodisk vanvid i form af bombeattentater, protester og spændinger mellem de katolske og protestantiske lokalsamfund.

Men Belfast er et paradis – mit paradis. Og noget helt andet, end hvad du måske har set på de der åndssvage turistvideoer, så her er et simpelt foto-referat af, hvordan Belfast i virkeligheden ser ud.