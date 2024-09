Billeder fra Danmarks hårdeste badested

En halv times kørsel syd for København ligger der en 6 hektar stor sø med det “klareste og smukkeste azurblå vand”, som VisitGreve skriver om Karlstrup Kalkgrav på deres hjemmeside. Kalkgraven blev dannet i kridttiden for millioner af år siden og byder på et rigt dyre- og planteliv. Og kigger du godt efter i kalklagene, kan du såmænd også finde fossiler fra en svunden tid. Men det er ikke stedets eneste attraktion – på varme dage er den tilhørende sø et yndet badested, hvor der bliver flashet tribal-tatoveringer og bællet bacardi breezers til lyden af tunede scootere og trancemusik. Kalkgraven er et sommerparadis med fuld knald på attituden, og det var derfor, Casper Aguila valgte at bruge en dag der. Som fotograf er han fascineret af den autentiske forstadsstil, der ifølge ham hænger tykt i sommerluften over det gamle kalkbrud. Det er der kommet en sært dragende billedserie ud af, der viser badeidyllen, som den tager sig ud i en ende af hovedstadsområdet, der i mere end én forstand ligger langt fra nordsjællandsk strandstemning. Vi talte med Casper Aguila om forstadsromantik – og hvorfor københavnersmarte typer har godt af at glo på flere Carpe Diem-tusser og Boss-poloer med opslået krave.

VICE: Fortæl lige, hvad du gerne vil sige med de her billeder.

Casper Aguila Christoffersen: Jeg vil gerne fremhæve, at forstaden, hvor jeg selv kommer fra, er et spændende sted med nogle helt anderledes typer end dem, man typisk ser på gaderne i Indre By, og jeg synes ikke, de får nok opmærksomhed. Jeg er selv fra Måløv, nogle af mine venner fra dengang kører stadig stilen, og selvom jeg selv ser anderledes ud, inspirerer det mig. Jeg repræsenterer jo det miljø, jeg selv kommer fra, og jeg synes, at folk er røvseje at se på. Enhver, der kommer fra noget af det samme, kan genkende de her typer og det glimt, de har i øjet.

Hvad kan folk, der ikke er vokset op i forstaden, så bruge billederne til?

Folk herinde i byen har sgu godt af at se lidt andre typer end dem, de selv synes er trendy og seje. Der findes andre definitioner af, hvordan man ser cool ud, og hvis nogle af de folk, der render rundt i Acne og Henrik Vibskov inde i byen, troppede op derude i dén mundering, så ville de blive totalt til grin.

Derudover synes jeg bare at stedet i sig selv er så vildt, at det er værd at tage billeder af. Der er lidt Bahamas-stil over det med azurblåt vand og et landskab, der slet ikke ligner noget fra Danmark. De lokale har så fundet deres eget resort derude, hvor der både er plads til familier og kærestepar, men også til tramp og tosmøgs-joints.

Billederne har lidt en grimheds-æstetik over sig – er det noget du stræber efter?

Det vigtige for mig er det umiddelbare øjebliksbillede, hvor man fanger et særligt ansigtsudtryk eller – som her – den attitude, som jeg synes skinner igennem på billederne. Jeg går efter det autentiske. Jeg knipser løs, så der er masser at vælge imellem, og så plukker jeg de billeder, hvor jeg synes, at personerne ser mest ægte ud.

Hvor lang tid brugte du derude?

Jeg var derude i omkring fem timer, indtil solen gik ned. Der var trance-party den dag, jeg kom, og jeg kendte et par af gutterne. Det var også det, der gjorde, at folk var friske på at stille op. Om aftenen kan det vist være et ret hårdt sted med knivstik og bandeslagsmål, men om dagen er det helt chill. Men noget Bellevue bliver det nok aldrig, haha.

Du er lidt af en forstadsromantiker.

Det kan du godt kalde mig, men det betyder jo noget forskelligt alt efter, hvilken forstad man er vokset op i. For mig er det Ballerup-egnen. Jeg har stor respekt for folk, der bare kører den her stil rent ud. Det kan godt være, man har “carpe diem” på halsen, men man står fandme ved det. De vil da skide på, hvad folk fra finere postnumre tænker om dem.