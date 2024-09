Sådan skal du behandle Uber-chauffører ifølge Uber-chauffører

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Uber, Lyft- og taxachauffører udfylder mange forskellige roller. På en hvilken som helst tur kan de gå fra at være alt fra psykologer til bedste venner til dommere i en boksekamp. De møder os ofte, når vi er allermest stressede og sårbare. Eller fulde. Jobbet involverer langt mere end bare at transportere folk fra A til B. De møder krav fra mange forskellige passagerer rigtig mange gange om dagen.

Så hvordan skal man anerkende dem for det? Vi spurgte et par stykker, hvordan de gerne vil behandles.

VÆR KLAR TIL TIDEN

“Der skal meget til, før jeg giver en passager en lav rating, men at lade mig vente udenfor dit hus i mere end fem minutter er en sikker vej til det. Jeg kan samle adskillige folk op på den tid, især hvis jeg bruger Pool. At vente fem minutter betyder, at jeg misser en eller to andre passagerer, og hvis der er en anden Pool-passager i bilen, der også venter på dig, så spilder du også deres tid! Vær klar, når jeg kommer.” – Jalil Mcgee, 27, Uber-chauffør i halvandet år.

LAD. VÆRE. MED. AT. SMÆKKE. DØREN.

“Jeg købte en lækker bil for at køre Uber, og jeg vil gerne holde den lækker! Men uanset, hvad jeg kører i, så smækker folk altid med døren. Jeg fatter ikke, hvorfor folk ikke forstår, at det ikke er godt for bilen. Jeg råber ikke eller giver dem en dårligere rating af det, men det generer mig virkelig, når folk smækker med min bildør. Luk den dog nænsomt! Det er ikke svært!” – Alex L., 38, har kørt taxa og limousine i fem år og Uber i to år.

“Dørene har altid været en kæphest for mig, selv uden for jobbet. Jeg ved ikke, hvad det er – måske er folk opvokset i en lade eller noget, men jeg hader, når passagerer smækker med mine døre. De er ligesom dyr! Nogle gange smækker de døren så hårdt, at hele bilen ryster, og jeg er bange for forruden bliver smadret.” – Jalil

VI SER RIGTIG MEGET SEX

“Jeg havde en tur en sen aften, hvor jeg kastede et blik om på bagsædet og så de her to piger, der seriøst sad og gav hinanden finger i min bil. Jeg vendte mig hurtigt om igen, og så sagde de bare “Du skal ikke tage dig af os, vi hygger bare lidt, inden vi kommer hjem!” Jeg svarede bare, “Helt sikkert, gør jeres ting, men prøv at lade være med at grisse det til deromme.” – Jalil

“Jeg kørte med et par, som var virkelig fulde, og som spurgte, om ikke jeg ville holde ind til siden, så de kunne knalde uden at vælte rundt hele tiden, når jeg drejede. Jeg spurgte, om de virkelig ikke kunne vente, og så stak fyren mig en 50-dollarseddel. Så holdt jeg ind til siden. Jeg tog mine hørebøffer på, indtil de var færdige. Hver gang, jeg hører Drake, får jeg flashbacks til de længste fem minutter i mit liv. Men det var til gengæld de nemmeste 50 dollar nogensinde!” – Joana Hayworth, 32, Lyft- og Uber-chauffør i to år.

BEHANDL MIG SOM ET MEDMENNESKE

“Jeg hader, når folk stiger ind i min bil og ikke siger et eneste ord til mig, hvilket sker langt oftere, end man skulle tro. Jeg forstår godt, at det ikke er alle, der har lyst til at sludre, men kan du ikke i det mindste sige hej? Hvem ved, du er måske steget ind i en forkert bil, der ikke er en Uber. Bare lige check ind med mig. Sig, “Hej, hvad så?” og sig dit navn. Så kan du for min skyld holde din kæft!” – Danielle Bender, 26, Uber-chauffør i et halvt år.

LAD NU VÆRE MED AT “GLEMME” TING I MIN BIL MED VILJE

“Det her er faktisk sket for mig mere end én gang. Jeg sætter en fyr af, og 20 minutter senere får jeg en notifikation fra Uber om, at han har glemt noget i min bil. Det er som regel et eller andet dumt som en vandflaske, og når han så kommer for at hente den, forsøger han at invitere mig ud. Det er skønt at være kvindelig Uber-chauffør! Jeg er ked af at sige det, gutter, men jeg er en gift kvinde!” – Joana

VI ELSKER I AL HEMMELIGHED AT LYTTE TIL JERES ÅNDSSVAGE SKÆNDERIER

“Jeg vil ikke sige, at man ikke må skændes på mit bagsæde, for det er helt ærligt virkelig underholdende. Jeg kørte engang med et par, der kom op at skændes over spøgelser. Da jeg samlede dem op, var kvinden sur på fyren, fordi han havde liket sin vens forlovelses-status på Facebook. Gennem deres skænderi fandt jeg ud af, at hans ven havde været forlovet før, og at hans tidligere forlovede var død. Kvinden syntes, at det var for tidligt at blive forlovet igen, og fyren var enig, men han blev ved med at gentage, “Han er min bedste ven, og jeg er glad på hans vegne.” Skænderiet blev ved med at eskalere, indtil kvinden skreg af ham, “Hvad tror du hendes spøgelse ville sige, hvis hun var her og så alt det?!” Det var en sjov tur for mig.” – Will Quam, 25, Uber-chauffør i et år.



LAD VÆRE MED AT GIVE MIG EN DÅRLIG RATING FOR NOGET, JEG IKKE KAN KONTROLLERE

“Ubers navigationssystem har nogle fejl. Nogle gange siger den, at du er et andet sted, end du er. Folk er som regel cool med det, men nogen har råbt af mig, når jeg ankommer, hvis jeg er en blok længere henne, end de er, og så rater de mig lavere end fem stjerner på grund af det. Trafikken er en anden ting, der ikke er min skyld! Nogle gange er vejene bare proppede, og det kan jeg jo ikke lave om på. At skrige mig i hovedet og true med at downrate mig får ikke trafikken til at bevæge sig hurtigere på magisk vis. Jeg er ked af, du kommer for sent, men hvis du stiger ind i min bil i myldretiden, bør du vide, hvad du kan forvente.” – Joana

SPIS, NÅR DU KOMMER HJEM, DIT SVIN

“Jeg er stolt af min bil, og jeg hader, når folk spiser på bagsædet. Nogle gange efterlader de endda deres skrald og take-away-beholdere, hvilket jeg måske først opdager, når jeg kommer hjem sidst på aftenen. Det falder negativt tilbage på mig i de andre kunders øjne, så please vær respektfuld og tag dit skrald med dig!” – Alex

“Jeg kørte med en fyr engang, der spiste suppe i min bil. Suppe! Jeg bad ham om at pakke den væk, og han blev virkelig sur over det. Dude. Suppe hører ikke hjemme i en bil. Spis, når du kommer hjem!” – Joana

INGEN GIVER NOGENSINDE DRIKKEPENGE (MEN VI VILLE ELSKE, HVIS I GJORDE)

“Jeg tror, jeg har fået drikkepenge to gange i al den tid, jeg har være Uber-chauffør. Med Lyft kan man give drikkepenge i appen, men ikke med Uber. I træningsvideoen for chauffører på Uber får man at vide, at hvis folk forsøger at give os drikkepenge i kontanter, så skal vi afslå. Hvis de fortsætter med at tilbyde os kontanter, skal vi informere dem om, at de ikke behøver at give drikkepenge. Hvis de tilbyder det en tredje gang, må vi tage imod dem. Men jeg tager altid imod første gang, fordi det vitterligt aldrig sker. Der var engang en virkelig fuld mand, der prøvede at give mig alle pengene i sin pung, men for karmaens skyld afslog jeg.” – Will

LAD VÆRE MED AT GIVE OS LIVSRÅD, TAK

“Passagerer tror, de kan sige hvad som helst til deres chauffør. De tænker jo, at de aldrig skal se dig igen, og så kan de sige hvad som helst! Der er mennesker, der fortæller om hvert eneste problem, de nogensinde har haft i deres liv, men der er også folk, der fortæller mig, hvordan jeg skal leve mit liv, eller hvordan verden burde være. Det er de værste. Folk siger et eller andet i stil med, at jeg skulle stoppe med at være chauffør og få et fuldtidsjob på et kontor eller noget i stedet.” – Will

VI HADER DIN LORTEMUSIK

“Jeg plejer at spille musik, som jeg tænker, alle vil kunne lide. Gamle rockede klassikere, du ved. Så det irriterer mig virkelig, når folk stiger ind i min bil og med det samme beder om aux-ledningen for at sætte et eller andet lort på, jeg ikke kan holde ud. Især hvis det er en Pool-kørsel. Det er næsten helt sikkert, at de andre heller ikke kan lide det, og så ligner jeg en idiot.” – Jalil

NÅ, SÅ DU KENDER EN BEDRE RUTE?

“Det er virkelig tit, at folk fortæller mig ruten til steder, som jeg udemærket kender. Jeg lader dem egentlig bare forklare det. Det tager som regel meget længere tid på deres måde, og især hvis jeg kører limousine, tjener jeg virkelig gode penge på den ekstra tid. Generelt ved din chauffør formentlig bedre end dig, hvordan du kommer hurtigst derhen, hvor du skal, men vi gør ingen indvendinger, hvis du vil have os til at køre en anden vej.” – Alex

DET HER ER IKKE EN KLOVNEBIL

“Hvis du prøver at stoppe flere folk ind i bilen, end der er sæder til, så beder jeg dig om at pisse af. Det sker meget ofte. Folk bestiller tre sæder, og så står der fem mennesker og venter ved kantstenen. “Kan vi ikke bare klemme os sammen?” NEJ! Så skal du ringe efter en anden bil – jeg gider ikke det lort. Det er allerede irriterende nok at skulle køre en lørdag aften. Tror du ikke hellere, jeg ville være ude at feste? Jeg har virkelig ikke brug for den ekstra byrde, at folk forsøger at snyde mig”. – Jalil