Chef’s Night Out: Maaemo

Man kunne godt være fristet til at tro, at en kok der står bag en tre-stjernet Michelin-restaurant – og som er kendt for at lave nogle af de mest omhyggeligt sammensatte retter i verden – ville være ualmindeligt professionel og måske ovenikøbet en smule stiv i betrækket. Esben Holmboe Bang fra Maaemo er yderst professionel, men efter en tur i byen i Oslo kan vi garantere dig for, at han absolut ikke er stiv i betrækket.

Vi starter aftenen på Maaemo hvor vi drikker et par øl med nogle af Esbens venner, inden vi rykker videre til Taco Republica, hvor vi smager noget af det bedste mexicanske mad, man kan opstøve i Oslo – og drikker voldsomme mængder mezcal. Næste stop på turen er Arakataka, hvor vi smager på nogle mere traditionelle norske retter, inden turen går videre til No. 19, hvor vi drikker cocktails og lytter til norsk folkemetal. Aftenen slutter tilbage på Maaemo, hvor vi kaster os over et festmåltid bestående af fåreribben. Tag med Esben og vennerne på en sjov og alkoholfyldt tur igennem Oslo.