I denne dokumentar opsøger VICE Joe Nickell, der har brugt meget at sit liv på at udforske overnaturlige fænomener og er blevet kaldt virkelighedens svar på X-Files‘ Agent Scully. Sammen med Nickell rejser vi til Roswell, New Mexico på årsdagen for det kendte UFO-styrt i 1947, hvor vi snakker med troende, skeptikere og UFO-vidner for at se, om sandheden virkelig er derude.