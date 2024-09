Hvad mener DFU egentligt om Donald Trump?

Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) støtter Donald Trump. Så simpelt er budskabet i en Facebook-opdatering fra ungdomspartiet, der blev postet onsdag og ikke overraskende er kommet vidt omkring på de sociale medier:

“We support you Donald J. Trump, greetings from Denmark! #‎TrumpTrain”

DFU’s opslag, der naturligvis er geo-tagget Denmark, rejser en række spørgsmål, hvoraf det centrale ifølge flere Facebook-brugere synes at være, om DFU ved, hvem Donald Trump er? Udover at den fremadstormende politiker in spe offentligt har hånet alle fra handicappede journalister til krigsfanger, er visse dele af hans politik også blevet mødt med en del skepsis: Er det en god idé at bygge en stor mur mod nabolandet Mexico? Er der basis for at give alle verdens cirka 1,6 milliarder muslimer indrejseforbud i USA? Ud fra opslaget kunne man forledes til at tro, at DFU var positivt stemte over for Trump og hans forslag, men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis.

Vi tog en snak med DFU-formanden Lucas Hultgren, der forsikrede os om, at opslaget er udtryk for er en stor misforståelse.

VICE: Hej Lucas. Jeg kan se, at DFU bakker op om Donald Trump. Hvorfor kommer i med opbakningen til den kontroversielle politiker nu?

Lucas Hultgren: Jamen, faktisk er det slet ikke vores mening, at komme med opbakning til Donald Trump.

Facebook-opslaget synes ellers at indikere det modsatte. Hvordan hænger det sammen?

Det er et opslag, der er lavet, uden at jeg som landsformand har kendt til det. Det er sket på baggrund af en artikel i Jyllands Posten, som vores kommunikationsafdeling har misforstået. Det er meget uheldigt. Så lige nu overvejer vi, om vi skal trække opslaget tilbage. Men det er jo heller ikke smart at slette et opslag. Så vi beslutter først senere, hvad vi skal gøre.

Så hvad er DFU’s holdning til Trump?

Vi bakker op om Republikanerne, som vi håber vinder valget. Donald Trump har været ude med nogle udtalelser, som vi bestemt ikke bakker op om. Meget af hans politik er helt ude i hampen. Men hvis amerikanerne vil have Donald Trump som præsident, så accepterer vi jo det. Så bakker vi op om deres valg. Det vigtige for os er, at det bliver en republikansk præsident.

Også selvom det bliver en præsident, der som Trump er så radikal i sine udtalelser?

Vi ser Donald Trump som en kandidat, der får succes i mangel på bedre. Obama har været en skændsel af en præsident set med europæiske øjne. Vi håber, at en ny republikansk præsident igen vil indgå i en stærk amerikansk-europæisk alliance. Det er svært at finde positive ting ved Trumps politik. Han er lidt en karikatur. Men vi vil dermed ikke sige, at vi ikke støtter ham. Alternativet, som nok bliver Hillary Clinton, er værre. Man kan jo også håbe på, at han vil rette sig lidt ind, hvis han vinder.

Trump har blandt andet udtalt, at han vil stoppe al tilstrømning af muslimer. Støtter I op om den politik?

Det gør vi som sådan ikke. Det er mest på det forsvarspolitiske plan, vi er enige med ham. Så det indenrigspolitiske i USA, vil jeg ikke gå i detaljer i.

Og hvordan er DFU’s forsvarspolitiske overbevisninger kompatible med Trumps?

Forsvarspolitisk ser vi republikanerne som en langt større hjælp for Danmark. Vores politik er jo langt fra deres liberale tankegang, så der er vi ret uenige. Men for Danmark vil det helt klart være bedre med en republikansk præsident. Det vil styrke vores forsvarspolitik, fordi vi historisk set har haft bedre internationale samarbejder med republikanske præsidenter. Så det er ud fra et dansk forsvarspolitisk udgangspunkt, at vi mener, at en republikaner vil være en bedre leder for det amerikansk-europæiske samarbejde.

Hvad synes I ellers er positivt ved Trump?

Det er godt, at han er mere økonomisk uafhængig end de andre kandidater. Det er et kæmpe demokratisk problem, at penge betyder så meget i valgkampen. Amerikanske politikere er afhængige af donorer, så at Donald Trump selv finansierer sin kampagne er positivt.

Okay. Der har været nogle ret heftige kommentarer til opslaget, som f.eks.:

“Der er svært at gøre grin med DFU, når de klarer det så fint selv…”

Den kommentar har fået over 1000 likes. Hvad tænker du om det?

Det er vi efterhånden vant til, så det tager vi ikke så tungt. Det er ofte folk, der alligevel ikke støtter vores politik, som skriver sådan noget. Så det rører mig egentlig ikke. Jeg må tage ansvaret for det opslag, men jeg vil ikke forsvare det. Det er ikke DFU-politik.

Tak, Lucas.



