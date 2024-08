Er Post Malone forbandet?

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Post Malone, Pop-rapperen med de guldbelagte tænder, har tilbragt de sidste par uger på flugt fra manden med leen. Sidst i august var han ombord et privatfly, da piloten pludselig måtte nødlande, fordi to af dækkene var eksploderet under take-off. Få dage senere kørte han galt i sin Rolls Royce i Californien (”Gud hader mig, lol,” skrev han på Twitter efter at være sluppet uskadt fra en hændelse, der kunne være gået rigtig galt), og kun et par dage efter kom så nyheden om, at bevæbnede røvere var brudt ind i Posts gamle hjem, fordi de troede, at han stadig boede der, og forlangt at se rapperen. Nyhedsmedier og bloggere kom frem til samme konklusion – Post Malone var ved at blive Final Destination-ed.

Men nu har sagen taget en ny drejning. Det ellipseelskende medie TMZ offentliggjorde i søndags en video af Post med en øl i hånden, der hænger ud med værten fra Ghost Adventures, Zak Bagans, i Bagans’ Haunted Museum i Las Vegas. Videoen, forklarer Bagans til TMZ, viser Post, mens han leger med en såkaldt Dibbuk-kasse, der (ifølge TMZ) er ”verdens mest hjemsøgte genstand”. I det meget intentionelt grynede klip ser man Bagans drille Post med kassen, hvorefter de to styrter ud af lokalet. På vejen ud rører Post ved hans skulder – og ifølge Bagans er det nok berøring, til at den onde ånd kan have besat ham.

Det er altså en historie, der er rimelig ligetil. Bagans har opsøgt TMZ med en fjollet video, søndag var en langsom nyhedsdag, de kørte klippet, spøgelser er ikke virkelige, og så videre. Men hvad er oddsene for at overleve en nødlanding, et færdselsuheld og et hjemmerøveri på under tre ugers tid? Dibbuk-kassen – der blandt andet har inspireret film som The Possession, og som jeg lige har spildt 25 minutter på at researche – er formentlig ikke årsagen til alle Post Malones ulykker. Men indtil jeg får en mere rationel forklaring, går jeg ud fra, at en ond ånd forsøger at tage livet af ham.