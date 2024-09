Folk fortæller om deres akavede feriekærester

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE UK

Når jeg tager på ferie, så er der oftest fuld knald på. Faktisk så meget, at jeg næsten aldrig får mulighed for at forkæle mig selv med ting som at gå i bad, spise eller endda at tale i sammenhængende sætninger. Det har i sagens natur ført til, at det modsætte køn er tilbageholdende med at involvere sig med mig på nogen som helst måde, når jeg er i udlandet.

Det ændrede sig dog for nylig. Vi mødtes på en tagterrasse, vi kørte på motorcykel gennem smukke landskaber, og vi nød følelsen af frihed sammen. Det var så postkortidyllisk og Hollywood-perfekt, at forfatteren til Twilight ville have syntes, at det var lidt for meget.

Min version var formentlig i den lidt mere sukkersøde ende, men det fik mig til at tænke på alle de historier om svedige og beskidte ferieromancer, der findes derude. Så jeg bad folk om at fortælle deres scorehistorier fra udlandet.

CHRIS, 27 ÅR: “DET FØLTES LIGESOM NOGET FRA EN REKLAMEKAMPAGNE MOD STOFFER”

Jeg var på den her lortede klub i Laos sammen med en ven og den her israelske fyr, vi havde mødt på vejen. Folk på klubben var en blanding af turister og lokale, men turisterne var de værste. Det her sted solgte kun flasker med Johnny Walker-whisky, så vi havde suget rimelig godt til os. Den israelske fyr introducerede os for de her to piger fra Laos, men Johnny Walker havde virkelig ikke hjulpet på mine sociale evner, så jeg stod bare og sagde de værste replikker – rigtig tarvelige jokes.

Israeleren må have overhørt, hvad jeg havde gang i. Han sagde bare, “less is more” til mig og sagde, at jeg skulle spørge, om pigen ville med mig hjem, og overraskende nok sagde hun ja. Vi tog hjem til en af hendes venner og prøvede på at have sex. Johnny Walker hjalp heller ikke min pik på vej, så vi stoppede, mens jeg prøvede at få samling på mig selv.

Så hang vi bare ud lidt, og samtalen blev meget bedre. Jeg var blevet lidt mere ædru og lidt mere afslappet. Vi grinede og jokede, og hun var ret cool. Pludselig hiver hun en lille rød pille frem og begynder at lave en bong af en vandflaske og papir fra en cigaretkarton, tænder for den og ryger en lille smule. Jeg spørger, hvad det er, og hun svarer rimelig flabet. Jeg overvurderer nok mig selv og glemmer alle de ting, jeg sagde tidligere. Jeg tog et par sug, og med det samme føltes alt som de der oplysningskampagner mod stoffer, man ser i skolen – hovedet drejede, jeg havde syg paranoia, og hun grinede som en heks i flere minutter, mens det hele gav ekko.

Jeg fandt senere ud af, at det var et forfærdeligt stof, som hedder yaba, hvilket betyder “sindssyg medicin” på thai og er en form for metamfetamin, hvilket jeg ikke havde regnet med. Så jeg trippede fuldstændig ud, mens hun pludselig ville prøve at knalde igen. Det eneste, jeg kunne tænke på, var min mor, der siger, at jeg skal bruge kondom på grund af HIV. Jeg ævlede løs om min mor og HIV, mens jeg prøvede at bibeholde min erektion og få et kondom på, hvilket selvfølgelig ikke er den bedste kombination. Hun kedede sig nok lidt, og min paranoia satte virkelig ind, efter vi havde småbollet lidt kikset i to minutter. Jeg rejste mig op og skreg “NEJ!”, hvilket klart var en overreaktion. Jeg sagde undskyld og sagde, at jeg var nødt til at gå. Hun insisterede på at køre mig hjem. Det var ret pinligt, men hun insisterede, så jeg gik modvilligt med til det.

Mens vi gik hen til hendes motorcykel, talte hun i telefon på sit eget sprog. Hun lød pissesur, så jeg tænkte, at hun måske var ved at lokke mig i en fælde. Jeg forstod ikke et ord, men jeg havde bare på fornemmelsen, at hun fortalte nogen om, hvor vi var på vej hen. Jeg satte mig alligevel op på motorcyklen og fortsatte med at være venlig, men samtidig tænkte jeg på de mest nørdede ting: “Hvad ville James Bond gøre i den her situation.” Jeg begyndte at spørge til motorcyklen, og hvordan man skiftede gear. Hun svarede høfligt, alt imens jeg tænkte på, om jeg ville blive nødt til at sparke hende af motorcyklen og køre væk, når hendes håndlangere dukkede op. Det endte med, at hun satte mig af lige foran mit guesthouse. Ferieromancer kan være meget sjove, men sørg nu for, at din krop fungerer ordenligt.



DUNCAN, 27 ÅR: “HENDES VENINDE RÅBTE, ‘PAS NU PÅ’ MENS HUN TOG MIG MED NED PÅ STRANDEN”

Jeg var på ferie på Kreta på et all-inclusive-resort med min mor og bror, da jeg var 16. Jeg blev venner med en flok unge på min alder, hvor de fleste var fra Spanien, Italien og Holland. På deres sidste aften tog vi på hotellets “diskotek”, og af pigerne, som jeg overhovedet ikke havde snakket med, dansede op ad mig og vred sig rundt om mig. Efter noget tid hev hun mig uden for. En af hendes veninder tog et kondom ud af sin taske og råbte “pas på!” efter os, hvorefter hun tog mig med ned på stranden. Jeg antog, det var fordi, hun godt vidste, at vi ikke kunne gå op på værelset, jeg delte med min familie. Jeg var nødt til at antage, for hun sagde ikke noget… overhovedet.

Efter cirka en times sex (i øvrigt er sex på stranden med græsk sand nice, men en stenstrand i Worthing er slet ikke nice), hvor mindst én sikkerhedsvagt overså os totalt, mumlede vi godnat til hinanden og gik hver til sit.

Til morgenmaden dagen efter mødtes jeg med gruppen igen. Jeg satte mig ved siden af pigen og spurgte hende, hvordan det gik. Det var først der, det gik op for mig, at hun ikke talte engelsk. Bagefter følte jeg, at jeg var nødt til at hænge ud med dem, indtil de skulle tjekke ud flere timer senere. Jeg forsøgte ihærdigt at fremstamme nogle ord, vi begge kunne forstå for at holde en samtale kørende. Vi ses sjovt nok ikke længere.







HANNAH-ROSE, 30 ÅR: “PLUDSELIG SAGDE JEG, ‘NU SKAL JEG SKIDE’”

Jeg var 24 år, og vi mødtes på en klub, der hedder Eden på Ibiza, og der var Urban-night. Jeg havde sneget mig ind sammen med et polterabend-selskab. Jeg var alene afsted for at få lidt tid alene, og jeg vidste ikke, hvornår jeg skulle hjem til Storbritannien. Han skulle være forlover til brylluppet, og det var deres sidste aften i byen, og han havde ingen penge. Det var nok meget godt, for han havde allerede brugt et fuldstændig vanvittigt beløb. Han var den der type, som kan finde på at gå rundt med en champagneflaske i hånden, hvilket jeg personligt hader. Han var omringet af tre virkelig smukke, spanske babes, og han var den eneste, der faktisk dansede i gruppen.

Jeg stod og snakkede med den her store fyr fra Texas, som også var til polterabend, da Delroy kom over til os. Han troede, jeg ikke talte engelsk og derfor ville være let at score. Han havde lige slået op med sin kæreste gennem tre år og havde tabt sig vildt meget, og jeg havde lige slået op med en stjernepsykopat, så der var ikke nogen af os, der var interesserede i noget seriøst.

Han kom over og sagde; “Hej, jeg plejede at veje 139 kilo,” og jeg sagde bare; “Det tror jeg ikke på.” Jeg tog hans kasket af og tjekkede, at hans hoved ikke havde en mærkelig form, og så kaldte jeg ham Professor Klump. Vi dansede, og så var der en eller anden pige, der smed sin drink på mig, mens de spillede “Wonderwall” med Oasis. Vi gik fra klubben, mens vi sang med og holdt i hånd. På vej til kiosken på hovedgaden udspurgte jeg ham om ting som:

“Hvad hedder du?” “Delroy,” svarede han. Jeg kaldte ham for Delboy den næste måned.

“Hvor mange børn har du?” “Tre,” svarede han, og jeg var ikke overrasket.

“Hvilken slags bil kører du i?” “En Audi s3,” smilede han, hvilket gav mig lyst til at brække mig.

“Er du pusher?” “Nej!” råbte han.

Jeg havde slugt virkelig mange isterninger på klubben, og mens vi sad og snakkede, kunne jeg mærke, at de havde en virkelig dårlig effekt på min mave. Pludselig sagde jeg; “Nu skal jeg skide.” Han holdt mig stadig i hånden, mens vi gik hen til den lejlighed, jeg delte med en 50-årig, Buddha-formet sikkerhedsvagt. Han sov nøgen på sengen ved siden af mig med et lille håndklæde til at dække sine nedre regioner.

Jeg lagde en kæmpe lort og skammede mig helt vildt. Dagen efter tog jeg hjem til Delroys hotel, og han kom løbende ud for at møde mig. Han tænkte slet ikke over det, og jeg var forelsket.

Da han tog hjem til Storbritannien, talte vi sammen i tre uger på Skype, så da jeg selv kom hjem, var vi klar til at se hinanden rigtigt. Lang historie kort, så blev vi gift for to år siden og har to børn. En på tre og en på et. Selvom vi også hader hinanden nogle gange, så gør vi alting sammen.

JOSH, 23 ÅR: “MAN SØGER EN FERIEFLIRT, SÅ MAN KAN HUSKE TUREN”

Jeg åbnede Grindr lige så snart, jeg landede i lufthavnen i Hong Kong. Han var på vej hjem til Australien, så vi skrev lidt sammen, for vi er begge to er derfra. Han var taget hjem, så vi skrev ikke sammen i lidt over en måned, men jeg gemte ham som favorit, og så skrev jeg til ham en dag. Han svarede, at han arbejdede hver aften, så han kunne ikke komme til Hong Kong, eftersom han boede i Macau, men han skrev, at jeg kunne komme til Macau og se en forestilling, han arbejdede på, og så kunne vi ses bagefter.

En dag efter undervisning tog jeg færgen til Macau. Jeg tog en bus til et casino, hvor vi mødtes, og han tog mig med backstage, hvor vi så showet, som var et eller andet syret vandcirkus.

Det var lidt akavet i starten, men efter vi havde fået et par drinks, blev det lidt mere afslappet. Vi kravlede op på taget af en gammel portugisisk biograf og kunne se udover Taipa City. Det endte med, at vi kyssede deroppe, og det var virkelig dejligt. En måned senere kravlede han faktisk op på det samme tag og faldt igennem og brækkede sit ben efter et fald på ni meter. Jeg besøgte ham igen, efter han var blevet udskrevet fra hospitalet. Han skulle stadig opereres, så han kunne ikke være særligt “aktiv”, men vi besøgte stadig hinanden hver uge. Jeg tog til Macau, eller han kom til Hong Kong. Jeg boede på et kollegieværelse, som jeg delte med en anden, så han bookede altid et hotelværelse, når han besøgte mig, og vi havde nogle virkelig dejlige måneder sammen. Det var nok det mest betydningsfulde møde, jeg har haft med nogen rent følelsesmæssigt, men vi blev aldrig kærester og talte aldrig om, hvad vi var, efter jeg rejste hjem. Han havde gang i så mange andre ting, så det virkede ikke, som om det var særlig svært for ham at slå op med mig.

Jeg er måske ret intens at være sammen med. Jeg har let ved at falde for folk, så jeg beslutter mig ret hurtigt, hvis jeg kan lide nogen. Jeg kunne helt sikkert godt se os sammen, men virkeligheden er jo, at vi bor på to forskellige kontinenter. Han havde prøvet langdistanceforhold før og havde ikke lyst til at gøre det igen. Jeg tror, man har den slags ferieflirt, fordi man gerne vil kunne huske sin tid i udlandet. Jeg ved, at jeg altid vil tænke på Nathan, når jeg tænker på min tid i Hong Kong.

CAROLINE, 29 ÅR: “I nogle år troede jeg virkelig på, at vi ville mødes igen og blive gift.”

Jeg var 21 år og var lige kommet ud af et virkelig forfærdeligt forhold. Det var en af de situationer, hvor man ved, at ens partner er et virkelig dårligt menneske, men samtidig er de betragteligt pænere, end man egentlig har fortjent, så man holder det bare ud på en måde. Han lignede lidt en ung Daniel Craig – hvis altså Daniel Craig på det heftigste benægtede Holocaust. Jeg tog på en forlænget weekend i Amsterdam, og der mødte jeg Jaap.

Vi mødtes på en klub og snakkede og kyssede og den slags. Vi dansede og sang og alt det der. Da klubben lukkede, spurgte han, om jeg ville med hjem til ham. Jeg sad bag på hans cykel og fik vitterligt en sightseeing-tour på cykel gennem Amsterdam, mens solen stod op. Det var et af de der, “det her kommer jeg til at huske, når jeg er gammel, og mine æg falder ud i klumper”-øjeblikke.

Vi kom hjem til ham og dansede nøgne rundt. Jeg tror, vi blev en lille smule forelskede. Næste morgen var det hollandsk jul – eller den der dag i november, hvor julemanden kommer til byen, og børnene af en eller anden grund er malet sorte i hovedet, fordi den hollandske julemand vist nok har slaver. Så jeg fik endnu en tur gennem Amsterdam, men fordi alle vejene var spærret af, var vi nødt til at gå i to timer for at komme hen til mit hostel. Og der var hundredevis af børn med sorte ansigter over det hele. Han fulgte mig hjem, og forklarede den hollandske kulturhistorie om blackface, de sortmalede ansigter, og det var det. Det var virkelig hyggeligt, og det mindede mig om, at douchebags som benægter holocaust ikke er det største, man kan opnå med et parforhold. Jeg har ikke haft et engangsknald siden, for jeg ved, at der ikke er noget, der kan måle sig med det.

I nogle år troede jeg virkelig på, at vi ville mødes igen og blive gift. Nu er jeg selvfølgelig kommet over det, og jeg er virkelig forelsket i en anden. Vi snakkede dog sammen igen nogle måneder senere. Jeg fik en besked fra ham, hvor han skrev, at han pludselig var kommet til at tænke på mit efternavn, mens han var ude at shoppe. Magien var der bare slet ikke længere. Vi skrev et par Facebook-beskeder, men hans gebrokne engelsk og spørgsmål som “Hvordan går det med studierne?” passede slet ikke med det, jeg havde fået bygget op i mit hoved.

Jeg tror, at det spændende ved en ferieflirt er, at man bliver helt høj på hvilket lykketræf, det hele er. Det er ikke det samme som at møde en, man godt kan lide på den lokale klub. Det føles lidt som guddommelig indgriben: Her er vi, to fremmede, uden noget til fælles overhovedet, vi taler ikke samme sprog, og alligevel har vi en eller anden forbindelse.

