Fredag nat i indre by

Man ender i indre by fredag aften, hvis man ikke ved, hvor man ellers skal tage hen. Så drikker man sig stiv i gaderne, mens man prøver at beslutte sig for, om den står på Toga Bar eller Sam’s Bar, alt efter om man er til ungdomspolitik eller karaoke. Det er på mange måder en magisk aften, hvor danskerne i al deres kulørthed indtager hovedstaden for at undersøge, hvor mange gulddamer man kan bunde, før man brækker sig i selskab med dem, man holder af.

Vi sendte vores fotograf Elio ud for at tage nogle billeder af herlighederne.