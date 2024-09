Fried chicken

Portioner: 4

Forberedelse: 1 time 30 minutter

Total: 24 timer 28 minutter

Ingredienser

4 l vand

2½ dl groft salt

1 hel kylling (ca. 1,5 kg)

1 l kærnemælk

4 dl kokosmælk

3 fed hvidløg, finthakkede

2 spsk røget paprika

10 dl mel

4 spsk Maizena

3 spsk stødt peber

Jordnøddeolie til at fritere med

Vejledning

1. Hæld 2 liter vand og saltet i en gryde ved høj varme og lad det simre. Rør rundt for at opløse saltet. Hæld det i en stor beholder, tilføj de sidste 2 liter vand og lad det køle indtil det når stuetemperatur. Tilføj kyllingen, dæk beholderen til og lad det stå i køleskab i 1 ½ time. Dræn kyllingen.

2. Lav en marinade ved at piske kærnemælk, kokosmælk, hvidløg og paprika sammen i et ildfast fad. Sænk kyllingen ned i marinaden, dæk den til og sæt fadet i køleskabet natten over.

3. Hæld jordnøddeolien i en stor fritøse eller gryde. Varm olien op til 180°C.

4. Hæld mel, Maizena og peber i en skål og pisk det sammen, mens olien varmes op. Lad eventuel overskydende marinade dryppe fra kyllingen. Rul den derefter i paneringen og sørg for den bliver godt dækket til. Placer kyllingen på et stativ over et stykke bagepapir. Ser paneringen fugtig ud, så rul kyllingen i blandingen endnu en gang.

5. Friter indtil kyllingen får en flot brun farve og har nået en indvendig temperatur på 75°C. Hold øje med temperaturen i gryden og sørg for at holde den mellem 175°C og 190°C. Lad derefter kyllingen dryppe af over et stykke bagepapir.

