Frosne chokolade-bananer

Portioner: 6

Forberedelse: 10 minutter

Total: 3 timer

Ingredienser

6 bananer, skrællede

350 g chokoladeknapper, uden overtræk

125 ml sødmælk

60 g cashewnødder, ristede og let knuste

60 g hasselnødder, ristede og let knuste

Vejledning

1. Hæld vand i en mellemstor gryde. Stil en metalskål med chokolade og mælk i ned i gryden. Sørg for, at vandet ikke ender i skålen. Varm vandet op, og smelt chokoladen under omrøring, indtil det er godt flydende.

2. Dæk en bageplade med bagepapir. Bland nødderne sammen i en lille skål, og drys 1/3 af nødderne ud på bagepapiret. Sæt til side.

3. Stik en madpind af bambus 3/4 gennem hver bananerne. Dyp banerne, en ad gangen, i chokoladen og sørg for, at de er dækket helt til. Du kan med fordel bruge en ske til at fordele chokoladen. Læg bananerne på bagepladen, og drys med yderligere nødder.

4. Når alle bananerne er færdige, skal de i fryseren i mindst tre timer, indtil de er fuldstændigt frosne.

Fra De her frosne bananer er lidt sunde, men det kan man ikke smage