Nej, du behøver ikke skylle røv før analsex

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Min homoven George* har, ligesom mange andre ‘passive’ i et homoseksuelt parforhold, haft en hårrejsende oplevelse med tarmskylning inden analsex. “Jeg havde mødt en fyr på Grindr,” fortæller han. “Jeg tropper op på adressen og ringer på dørklokken. Lige da han åbner døren og siger hej, hoster jeg og skider en gang lortevand ud i underbukserne. Højlydt. Jeg måtte løbe ind i lejligheden, finde toilettet og omgående smide mine underbukser ud. Det løb ned af benene på mig. Det dræbte fuldstændig stemningen selvfølgelig. Og ja, jeg efterlod mit beskidte undertøj der.”

Blandt passive homoseksuelle er kunsten at skylle røv – der som begrebet antyder indebærer, at man rengør endetarmen ved hjælp af et lavement, før man er klar til soveværelset – en hellig overgangsrite. Ligesom de mange røve, de behandler, kommer tarmskylningsapparater i mange former og størrelser, fra de lette-at-lave saltvandsopløsninger til avancerede apparater, som de garvede skruer på bruseslangen i badet. Det er krævende arbejde at forberede endetarmen på en rusketur: hvis man ikke vil stå med en skuffet partner og et klamt resultat, skal en betænksom passiv skylde tarmen forinden. Det er i hvert fald den gængse opfattelse i homomiljøet.

Så for at komme de passive til undsætning spurgte jeg et par læger om, hvad man skal gøre for at undgå skrækeksempler som Georges. Hvad er den bedste måde at skylle røv på? Svaret overraskede mig – ifølge eksperterne bør man faktisk helt lade være.

“Jeg plejer at sige til patienter, at de bare skal dække lagenerne med et håndklæde og gå til den,” siger Stephen Goldstone, der er assisterende klinisk professor i kirurgi ved Mount Sinai Hospital og specialist i endetarmslidelser og homoseksulle mænds sundhed. Goldstone er forfatter til The Ins & Outs of Gay Sex: A Medical Handbook, så han ved, hvad han taler om.

Evan Goldstein, der også er læge og har stiftet klinikken Bespoke Surgical, der specialiserer sig i spørgsmål om homoseksuelle mænds sundhed (og er et af landets fremmeste eksperter indenfor “analforyngelse“), bidrager med et hypotetisk eksempel. “Forestil dig, at du stiller ti passive mænd op, som du skal have sex med,” siger han og beskriver en typisk aften på The Eagle. “Selv hvis de ikke har forberedt sig inden, så vil ni ud af ti have endetarme, der er fri af afføring.”

Selvom din bedste homoven, eller en eller anden YouTube-personlighed, fortæller dig, det er vejen frem, så har du faktisk ikke brug for at skylle dig, inden du tager en tur på kæphesten. Det er et anatomisk spørgsmål. Som Goldstein forklarer, sidder afføringen i det sidste led af tyktarmen, som er den del, der er tættest på endetarmen og anus. Der finder man en muskel, der afholder afføringen fra at passere videre til endetarmen, før man rent faktisk er klar til at dreje en vase. Det betyder, at der ikke bør være afføring, der hvor den aktive partners pik trænger ind, medmindre man er udrustet som Jon Hamm gange Justin Theroux.

Nu tænker du sikkert, “Helt klart, men når jeg skylder tarmen ud, kommer der jo alt muligt slags lort ud.” Der tager du ikke fejl. Sagen med lavementer og tarmskylningsapparater er, at de er lavet til folk med forstoppelsesproblemer, ikke til passive homoseksuelle. Når man skyller tarmen, presses vandet længere op i tarmen, end der egentlig er behov for i forbindelse med sex, helt op til den sidste del af tyktarmen. Afføringen, der sidder der, blandes med vandet, og så skyldes hele massen ud, som jo er formålet med lavementet til at begynde med. Kort sagt, så er et lavement en langt grundigere rengøring, end der egentligt er brug for, der så omvendt gør dit røvhul endnu mere uappetitligt. Og mange gentager processen, indtil der kun kommer rent vand ud. Det er lidt ligesom at højtryksrense tagrenden, selvom der kun ligger to blade i afløbet. (Det er muligt for en pik at nå helt op til tyktarmen afhængigt af, hvor veludrustet man er, men det er langt fra almindeligt.)

Lægerne tilføjede også, at de fleste lavementer, man kan købe uden recept, ikke er beregnet til jævnlig brug. “Den slags lavementer er ikke gode at bruge,” siger Goldstein. “De forårsager en del traumer. Kemikalierne skaber irritation. Når man bruger vand kan man komme af med det hele, men det irriterer også cellerne i endetarmen. Det forårsager en del slimdannelse såvel som tørre slimhinder.” Det kan i værste fald forårsage sår og blødning, hvilket også gør det lettere for kønssygdomme at komme ind i systemet.

Goldstone pointerer, at hyppig tarmskylning også kan have andre ubehagelige konsekvenser på længere sigt. “Hvis man gør det hver dag, er det meget problematisk. Man kan risikere at forlænge tarmen, og det kan medføre forstoppelse senere i livet,” siger han. Jeps, din værste frygt bliver en realitet: den konstante pressen på for at slippe af med alt vandet kan sprænge ringmusklen, der holder på det hele, og give toiletrelaterede problemer resten af livet. Goldstone siger, symptomerne ofte kommer, efter skaden er sket.

“Det er dét, der er så farligt ved det,” siger han. “Det er ikke en risiko, men det gør røvondt, så at sige, og det kan gøre dig rigtig ulykkelig.”

Hvad skal du så gøre i stedet? Svaret er: ikke noget. Begge læger anbefaler et almindeligt brusebad, før man har sex, hvor man rengør nummeren med vand. Hvis det ikke er nok, kan det være, der er noget i vejen med din kost. Prøv at tilføje fiberholdig kost til din diæt. Det finder du for eksempel i grøntsager som kål. Hvis du ikke gider stå i kø ved grønthandleren, kan du altid prøve fibertilskud som Metamucil. Der findes faktisk et fibertilbud specifikt til homoseksuelle mænd: Pure for Men, der er lavet med de samme psyllium frøskaller, hør- og chiafrø, som man finder i andre populære fiberholdige produkter, men som er fabrikeret på en mere… homoseksuel facon? Goldstein siger, at enhver bagdel er unik, så det er vigtigt at eksperimentere med dosen, indtil man finder den helt rigtige størrelse.

For de af jer, der fortsat insisterer på at gøre noget – hvad som helst – inden sex, anbefaler Goldstein, at man skyller tarmen med rent vand og meget begrænset tryk. Bemærk dog: “Der er mange, der har svært ved at styre sig, når de først sidder der med slangen i numsen,” siger han. Det er kun nødvendigt at rengøre nogle få centimeter, ikke hele tarmsystemet.

Begge læger siger, at enhver røv kan være klar på få minutter. Hvis du ikke tror på det, kan du passende stikke en dildo eller en buttplug op som en prøvesonde. Hvis den kommer ud ren, er du klar. Hvis den ikke gør, skal du overveje at lægge din kost om.

Hvad fortæller al angsten omkring tarmskylning os om homokultur? At vi skal slappe af (uden at bruge poppers). Homomiljøet stiller umanerligt høje krav til sig selv i forhold til alt fra ideelle kropstyper til maskulinitet. Sex, der er helt hundrede procent rent, er lidt det samme. Hvis man fortsætter med at hoppe ned i kaninhullet, skal man nok møde kaninen før eller senere, og det er der ikke noget i vejen med. Eller, som Goldstone siger det: “Det er lige meget, hvor meget tid du bruger på at vaske det. Et røvhul vil altid være et røvhul.”

*Navne er ændret af hensyn til kilden.