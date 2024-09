Portioner: 2

Ingredienser

til aïolien:

4 spsk god mayonnaise

1 spsk crème fraiche

2 fed hvidløg, pillet og fintrevet

1 citron, skal og saft

1 spsk hakket estragon

til rosmarinsaltet:

100 g fint havsalt

25 g rosmarin

till hummer og fritter:

1 levende hummer

500 g nye kartofler, skåret til pommesfritter med skind

havsalt og friskkværnet peber

vegetabilsk olie, til at stege med

Vejledning

1. Først skal du lave aïolien: pisk alle ingredienserne sammen og smag til.

2. Derefter skal du lave rosmarinsalt. Blend salt og rosmarin sammen i en food processor, indtil saltet er helt fint og har fået en lys grøn farve.

3. Sæt en stor gryde med saltet vand til at koge. I mellemtiden skal du tage din levende hummer ud af køleskabet og lægge den fladt med rygskjoldet opad på et skærebræt. Stik den resolut og hurtigt i hovedet med en skarp kniv for at slå den ihjel. Læg derefter hummeren i gryden og lad den koge i 8 minutter. Når hummeren er kogt, lægges den kort i koldt vand og stilles så i køleskabet.

4. Varm olien op til omkring 140°C og blancher kartoflerne i 8-10 minutter, indtil de er bløde og gennemstegt. Sæt dem derefter til side, og lad dem hvile på et viskestykke.

5. Nu skal du gøre hummeren klar. Flæk hummeren i to dele med en stor skarp kniv og brug så en ske til at fjerne indvoldende, inden du renser hummeren under den kolde hane. Mas forsigtigt kløerne med bagsiden af en kniv. Nu er hummeren klar til at blive tilberedt. Den kan grilles (med skjoldet nedad så det beskytter kødet og giver smag), hvis man gerne vil have, at den får en let røget smag, men den kan også steges med smør i ovnen i 8 minutter ved 180°C.

6. Mens hummeren bliver tilberedt, skal du fritere kartoflerne igen. Lad dem ligge i 2 minutter i 190°C varmt olie, indtil kartoflerne er brune og sprøde. Lad dem derefter dryppe af, inden du drysser dem med rosmarinsalt.

7. Server den tilberedte hummer sammen med fritterne, en god skefuld aïoli, lidt brøndkarse og en stor skive citron.

