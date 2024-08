Hvilken type backpacker er du?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Der er mange gode grunde til at tage på et episk backpacker-eventyr. Måske er du lige blevet færdig på gymnasiet, måske har du en kvartlivskrise, eller måske har du sparet op i årevis for at besøge de steder, der står øverst på din ønskeliste. Det kan også være, du har sagt op i vrede fra et job, der sugede livet ud af dig, og nu har det, som om du er ved at blive sindssyg. Den bedste løsning er selvfølgelig at booke en flybillet til Sydøstasien uden at tænke.

Lige gyldigt hvilken sti du følger, ender du sandsynligvis med at “finde dig selv”, som man siger. Men uanset om det bliver på vandreruter på kendte bjerge eller ved at drikke ayahuasca i junglen, skal du, inden du gør det, finde ud af, hvilken typer backpacker du vil være — eller allerede er.

Den der pakker alle de forkerte ting

To par jeans (til tropisk klima), mere end tre par sko og en hårtørrer. Du har ikke prøvet det før, har du vel? Du har højest sandsyneligt verdens største rygsæk, som bliver endevendt ved check-in-skranken i lufthavnen, mens du panisk forsøger at finde ud af hvilke ejendele, der skal smides ud for at få tasken ned på den tilladte vægt. Når du når din destination (hvor end det er), finder du sikkert ud af, at du har glemt alle de vigtigste ting – lommelygte, førstehjælp, oplader. Den her person bruger de første uger af rejsen på en voksende ærgelse over, hvor meget de har pakket, så de ender med at smide en masse godt tøj ud, eller brænde det af på et ceremonielt bål med nyfundne venner.

Den der søger efter dybere erkendelse

Du elsker meditation, helende krystaller, astrologi og røgelse. Når du skal rejse, vil du allerhelst til Indien eller Centralamerika. Du er ét med naturen og vil egentlig bare bruge rejsen på at genopdage dig selv som menneske og mærke din kerne. Din rygsæk er fyldt med let, vajende tøj med psykedeliske stammemønstre og dine poi-bolde. Et af dine mål med turen er frygtløst at kaste dig ud i at skabe menneskelige forbindelser til andre frie sjæle. Du ender nok med at blive en del af et kollektiv eller blive yoga-instruktør.

Den der leger indfødt

Du er ikke interesseret i at blive venner med andre tursiter, og du har sikkert brugt et år på at lære portugisisk, inden du tager til Brasilien. Du fnyser af turistfælder. Du spiser kun på restauranter, hvor de lokale spiser. Det ville være blasfemisk at bo på et turist-feriested. Du vil lære om det sted, du er, og interagere med dem, der bor der. Du vil lære virkeligheden at kende. Du er mere tilbøjelig end de fleste til at emigrere — især hvis du er en af dem, der bliver stadig mere desillusioneret over den politiske situation.

Den der oprigtigt bestiger bjerge

Du er et menneske, der bruger din rygsæk til det, den er fremstillet til. Du ved præcis, hvor meget din rygsæk vejer med al sit gear. Du har sikkert masser af erfaring og har undersøgt området i månedsvis, inden du lander og begynder rejsen. Du kender til højdejustering og har pakket et regntæt telt. Du har vandrestave. Du er ligeglad med at møde tilfældige mennesker og vil hellere se naturens underværker. Din instagram er en kollage af bjergtoppe, vandfald og uforglemmelige udsigter fra alle de steder, du har besøgt.

Den der ikke kan slappe af

Dig og dine venner har planlagt at tage på interrail gennem Europa sammen. En af de der uforglemmelige ture, som man kun kan tage i sine 20’ere. Det er nødvendigt, at der er nogen, der tager styringen på sådan en tur. Du er den person. Du føler, at du er født til det. Men du forvandler dig til en indestængt knude af stress, så snart der er noget, der ikke går som planlagt. Du ender sikkert med at få et angstanfald, når I kommer for sent til jeres langtursbus, fordi taxaen sad fast i myldretidstrafikken. Dine venner bliver ved med at kigge bekymrede på dig og udveksle blikke bag din ryg. Da en af dem siger, at du skal slappe af, ender I med at skrige hovedet af hinanden, og gruppen er lige ved at bryde op. Alle skal nok falde ned, når I når frem, men sørg for at give dine medrejsende en ordentlig undskyldning, og forsøg at undgå at få et nyt anfald. Ellers ender du med at rejse alene.

Den der fester på hostel

Du har fundet dit drømmejob — måske i et IT-firma, og du er på ferie. En anden mulighed er, at du har arvet en mængde penge, som du ikke ved, hvad du skal gøre med. Lige meget hvad er du kommet for at drikke dig ned i tequilashots, lære at surfe og have mærkelige trekanter. Du bor på sovesal, selvom du har råd til dit eget værelse. Du får nye venner lige så let som en nuttet hundehvalp, og du kan godt lide at lave bomber i poolen. Hvis du skal tilbage til hverdagens trummerum i storbyen bagefter, sørger du for at suge så meget autentisk menneskelighed til dig, som du kan, inden du skal tilbage i fangeskab. Du er klar på alle fester, lige meget om det er hygge på stranden, en lurvet natklub eller bare nogle tyske piger, der drikker ren sprut på deres værelse. Du ender sikkert med at tage på en ekstra tur til en lille ø med en person, du lige har mødt, bede alle, du møder, om følge din Instagram med rejsebilleder samt indlede en 24 timers romance med nogen, som skal flyve hjem næste dag.

Den der løber tør for penge med det samme

Du spiste på restaurant hver dag i to uger, købte et helt ark syre og besluttede at leje en bil, selvom det ikke var specielt praktisk. Nu lever du af tørt brød og rosiner, og det eneste hostel, du har råd til, er fyldt med kakerlakker. Der er ikke så meget at gøre, men nu må du enten i gang med at tjene nogle hurtige penge, leve på en sten, til du skal hjem, eller ringe til nogen og bede om en tjeneste (for eksempel rige familiemedlemmer, hvis du har sådan nogle).

Den med penge, men uden erfaring

Du har enten en rig familie, eller også har du selv tjent pengene. Lige meget hvad så er det jo fedt for dig! Du har den bedste rygsæk, det vildeste telt og det mest pimpede campingblus, penge kan købe, men du ved ikke engang, hvordan man bruger noget af det. Du har helt klart råd til at bo på at fancy hotel, men du synes, det er sjovere at bo på hostel.

Den digitale nomade

Du har en tablet, der kan tilsluttes et tastatur, du bruger bluetooth høretelefoner og kan kun bo på hoteller med virkelig god wifi. Du arbejder for et start-up, og den livsstil, du lever, gør alle misundelige (undtagen andre digitale nomader). Du føler dig mere kreativ udenfor kontoret, og når du ser nye dele af verden, får du den nødvendige motivation til at udvikle apps, eller hvad fanden det nu er, du laver.

Den der er på overlevelsestur

Der går mange dage mellem, du får et bad. Du tomler rundt, og du hutler dig generelt gennem rejsen. Du sover på stranden, i en park, eller hvor du ellers kan finde plads. Du kan finde på at droppe turen hjem, du rejser gerne uden for sæsonen, og hvis du løber tør for penge, går du ikke i panik – du finder en løsning. Du har ikke den slags småproblemer, som er mareridt for almindelige mennesker. Du kan finde ud af at fange din egen mad og ejer helt sikkert en machete, som du har købt på et lokalt marked.