Sådan definerer Kanye West, hvad du har i din garderobe

Illustration af Adam Mignanelli

Denne artikel er også udgivet i juni-udgaven af VICE Magazine



Den geniale og nogle gange irriterende musiker Kanye West er lige nu modeverdenens mest passionerede rekrut. Som altid med Kanye West, så er det ikke det, han siger, men måden, han siger det på. Selvom hans tøjkollektioner ikke er den banebrydende opfindelse for verden, som han gerne vil gøre dem til, så er der helt klart nogle gode ting imellem. Rigtig mange gode ting, faktisk. Han fortjener anerkendelse for sine evner som designer.

Videos by VICE

Det begyndte med nogle Kanye West-modeshows udelukkende med tøj til kvinder. Det var for nogle år siden. Det var i Paris. Det var meget luksuriøst. Det var forglemmeligt. Det var budskabet til gengæld ikke: Kanye West ville selv være modeskaber i stedet for at lægge navn til andres designs. Det var en forfriskende fravigelse fra den måde, hip-hop-kunstnere traditionelt set har baseret en del af deres værdi i prisniveauet på de mærker, de bærer.

Så var der radioudsendelsen, hvor Kanye råbte “Versace! Versace! Versace!” Uforglemmeligt. Det var virkelig sjovt, men det var også en valid pointe om snobberiet og raceklassifikationen i modebranchen.

Læs også: Hvordan det ødelægger dit liv, når Drake følger dig på Instagram

Og nu har vi fået Yeezy. Yeezy er Kanyes modekollektion, som er støttet af Adidas Originals, ligesom den japanske modegigants Yohji Yamamotos ‘Y3’-mærke ti år tidligere. Yeezy er blevet en øjeblikkelig succes, og dets shows har været overraskende, performative fremvisninger med farvekoordinerede kollektioner, inspireret af sportstøj, placeret i en apokalyptisk, militaristisk setting. Man kunne kalde det Mad Max i en cashmere-butik. Kritikere betegnede mærket som sportstøj, men den betegnelse underkender den kvalitet og det arbejde, der er lagt i tilblivelsesprocessen. Tøj, der ser så let ud, er i virkeligheden meget svært at lave og endnu sværere at få til at se rigtigt ud.

Ligesom med alting, der har med Kanye at gøre, så var der lidt begyndervanskeligheder. Yeezy har været stærk i sit udtryk, frisk i snittet, stoffet og castingen og alligevel forførende atypisk set i konteksten af modebranchen, som alt for ofte er fokuseret på pæn perfektion.

Kanye er selvfølgelig ikke eneste led i produktionen af tøjet. Ligesom med Yeezy-shows, som bliver produceret som en del af en kæmpemæssig helstøbt performance i samarbejde med kunstneren Vanessa Beecroft, har Kanye gjort en indsats for at skabe et brand, som går en solid fremtid i møde. Det har han gjort ved at hyre nogle af de bedste i branchen – lige fra sportstøj til luksus – til sit designhold.

Og hvad betyder det for os?

Det betyder, at Yeezy er udformet af de samme mennesker, som står bag tidligere tiders trends, som har været med til at forme dine stilvalg. Med andre ord: De ved, hvad du vil have, før du gør det. Og Kanye bestemmer over dem. Selvom du er skeptisk nu, så vil du kunne lide det senere. Du ved det bare ikke endnu. Det er en del af den tryllebindende charme ved Yeezy.

Om du kan lide det eller ej, så kan du ikke lade være med at kigge, når der kommer billeder fra den seneste Yeezy-kollektion. Og det er netop pointen.

Yeezy handler dybest set om at udfordre eksklusiviteten ved bestemte rum og positioner. Yeezy-shows handler om at skabe en lomme i den position, som moden indtager. Yeezy udtrykker en minimalisme, som ikke er den hvide overklasses minimalisme fra Calvin Kleins WASP-fantasier, pyntet med Donald Judd og John Pawsons designs. Yeezy forsøger heller ikke at gendanne den kantede enkelthed fra Prada og slut-90’ernes Jil Sander, ligesom Phoebe Philo, som er en af de mest populære nutidige designere, gør hos det franske mærke Celine. Kanyes minimalisme er grovere og meget mere diskret i sin pragt og velstand. Og så er der en mystik over håndværket.

Han vil tilsyneladende skabe et mærke, der med sit hyperpolitiserede billedsprog kan fungere som et opløsningsmiddel for race- og klasseskel inden for modeverdenen.



Kanye er sluppet afsted med at indtage den politiske position, hvor han fremlægger sin version af ‘leisurewear’ – som er modelingo for smarte ting, der får dig til at se cool ud – til et stort publikum af unge, uden at det bliver placeret under fællesnævneren ‘urbanwear’. Modekollektioner skabt af hip-hop kunstnere får ofte det tilnavn og bliver bevidst affærdiget af det overvejende hvide middelklasse-korps af modeanmeldere. Disse mærker bliver også ofte skabt for at indsamle lettjent profit fra musikerens fans. Yeezy er udtrykkeligt mere end det. Det er endda det modsatte. Det er en lektie i dekonstruktionen af luksus, som begrebet forstås af de fleste udenfor modeverdenens indercirkel – hvor det er almindelig viden, at luksus aldrig er ‘bling’.

Den slags fucked-up luksus – den rigtige slags – som perverst tillader bæreren adgang til rum, som almindeligvis indtages af modekendere i højere grad end wannabees, er en insider-kode. En kode, der signalerer, at man hører til og har ret til at indtage et rum. Det handler om klasse, magtstrukturer og selvbestemmelse. Det er en viden, som Kanye har tilegnet sig gennem adskillige offentlige kampe, og som han tydeligvis gerne vil dele. Han vil tilsyneladende skabe et mærke, der med sit hyperpolitiserede billedsprog kan fungere som et opløsningsmiddel for race- og klasseskel inden for modeverdenen.

For en afroamerikansk designer i det racemæssige klima i USA af 2016 og en branche så rigid og uimponeret som modebranchen – er det et heroisk ambitiøst mål at sætte, som uden tvivl fortjener hæder.

Hatten af for Kanye West for at fortsætte ufortrødent i sin søgen. Det er det, en rigtig designer gør.

Mere fra VICE:

Det bliver sværere og sværere at være fan af Kanye West



Sådan hjalp Kanye West mig med min depression



Her er de glemte billeder fra Kate Moss’ modeldebut – og historien bag