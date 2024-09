Billeder af Københavns sørgeligste julepynt

Noget af det smukkeste ved julen er, at den er for alle. Eller i hvert fald alle, der vil.



Således er det ikke kun Tivoli og byens mest mondæne gader og butikker, der har patent på at stadse sig selv ud med gran, nisser og diverse pyntegenstande af den type, der forbindes med indeværende højtid.



Beviset? Det får du lige her i form af en billedserie fra det københavnske gadebillede, som det så ud i den første halvdel af december måned – fra plastikjulemænd dinglende fra ramponerede knallerter til halvhjertede forsøg på at sprede højtidsstemning på kommunekontorer. Glædelig jul!

Frisørsalon

Pornobutik i julehumør

Ved Helligåndskirken i København

Julepynt over graffiti ved busstoppested i Emdrup

Kinky juleoutfit

Julekrans på døren til bordel

Butiksvindue på Strøget

Ejendomskontor i Vanløse

Scooter med julemand bagpå

Sexshop på Istedgade

Overvægtig nøgennisse bag tremmer

Julebuk byder solcenterkunderne velkommen

Borgerservice på Amager

Julelys kan også bruges til at grille kyllinger

Skelet i julehumør

Gummiben med juletræ i buttplug-facon