Lausanne er et paradis

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Alperne



Lausanne er en studenterby, hvilket betyder, at weekenderne ofte starter onsdag aften – efter de olympiske turister er gået i seng. Desværre har vores poltiikere fundet på nogle love, der kræver, at klubber og barer lukker tidligt for at værne om de skide diplomaters skønhedssøvn.

Derfor var vi nødt til at være kreative og stable vores egne fester på benene uden for byens grænser – i skovhytter og besatte ejendomme. Her er noget visuelt bevismateriale, der understøtter, at vores hverdag faktisk ikke er kedelig, som du går og tror.

