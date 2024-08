Opskrift: Pizza-kartofler

Frank Pinello er vært for MUNCHIES’ The Pizza Show og ekspert i alt pizzarelateret. Men som i alle italienske familier kan han være nok så dygtig – han kommer aldrig op på siden af de gamle damer i familien, som har stået ved kødgryderne siden de var bambini. Her deler han ud af familiens egen opskrift.

Portioner: 6-8

Forberedelse: 15 minutter

I alt: 1 time og 45 minutter

Ingredienser

1 kg blommetomater, uden kerner, skåret i store stykker

2 løg, 1 hakket fint, 1 skåret i tynde ringe

75 ml olivenolie

1 kg bagekartofler, skrællet og skåret i skiver

tørret oregano

680 gram provolone-ost, skåret i små tern

Anvisninger

1. Forvarm ovnen til 200 grader. Varm tre spiseskefulde olivenolie i en pande. Tilsæt hakket løg, og steg i omkring tre minutter, til de er bløde. Tilsæt tomater, salt og peber, og steg igennem, til tomaterne er bløde, men stadig har bid. Det tager omkring seks minutter. Fjern panden fra varmen.

2. Fordel en spiseskefuld olivenolie i bunden af et fad. Smør et tyndt lag tomatsovs i bunden, efterfulgt af et lag kartofler, og krydr med salt og peber. Læg et lag løgringe ovenpå og drys oregano og ost udover. Bliv ved med at lave flere lag, og slut af med et lag ost. Hæld det sidste tomatsovs udover, hvis der er mere tilbage. Der skulle gerne være tre lag kartofler.

3. Læg sølvpapir over, og bag retten i ovnen i omkring en time. Tag sølvpapiret af, og steg retten videre, til osten er smeltet og gylden. Det tager omkring 25 minutter ekstra.