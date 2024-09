Den her mand beviser, at alle kan blive bankrøvere

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

“Hey,” skrev min kæreste til mig en forårsmorgen tilbage i 2013. “Jeg tror lige, at der var nogen, der røvede min bank.

Hun skrev for at fortælle mig, at hun var okay, men tænkte samtidig, at jeg som kriminalreporter her i Philadelphia nok også ville sætte pris på tippet. Hun var gået i banken, der ligger lige rundt om hjørnet fra vores hjem, for at indbetale nogle penge, hvor hun havde spottet en masse politifolk uden for bygningen. Hun antog, at der netop havde været nogen inde og foretage en større kontanthævning – en ulovlig en af slagsen.

Hun havde ret. Var hun nået ind i banken den morgen, havde hun set en kraftigt bygget mand i jakkesæt og slips, grønne latexhandsker og en foruroligende Elefantmanden-agtig maske på komme gående ind med en sort, semiautomatisk pistol i den ene hånd og en pose i den anden, og beordre alle til at lægge sig på jorden, før han selv slap afsted med omkring 30.000 dollars (204.000 kroner) i kontanter.

Og det var ikke første gang, han havde gjort det, fandt efterforskere senere ud af. FBI satte ham i forbindelse med flere tidligere bevæbnede bankkup i henholdsvis Bucks og Montgomery county – forstadsområder nord for Philadelphia – der daterede helt tilbage til juni 2012. Flere lignende røverier fandt sted i 2013. FBI-agenter opererede ud fra teorien om, at der var tale om den samme gerningsmand på grund af hans “signatur”; en forkærlighed for særprægede masker og hovedbeklædning, der inspirerede myndighederne til at navngive ham “The Straw Hat Bandit” (“stråhatsbanditten”) – en reference til den hat, han havde på under det første kup.

På det tidspunkt var Stråhattebanditten mistænkt for 10-11 bankrøverier i en 30 kilometers radius. Til trods for det tilforladelige øgenavn ulmede frygten i lokalsamfundene, der spekulerede på, hvor og hvornår han ville slå til igen.

“Heldigvis blev der ikke affyret nogle skud under de 11 røverier. Men alligevel føler vi kun, at det er et spørgsmål om tid, før der er nogen, der kommer til skade,” udtalte FBI-agenten Christian Zajac til en pressekonference midt i oktober, hvor han opfordrede befolkningen til at hjælpe med at identificere en mand, der mentes at “skjule sig i ubemærkethed ved at leve et dobbeltliv.”

Den 20. april blev en mistænkt i den efterhånden notoriske “Straw Hat Bandit”-sag endelig præsenteret for offentligheden. Det amerikanske justitsministerium udtalte, at 57-årige Richard Boyle – ejeren af et luftfoto-firma, som han drev fra sit hjem i det relativt velhavende nabolag Plumstead Township – er blevet anklaget for et fireårige plyndringstogt, som han angiveligt sammenlagt har tjent næsten en halv million dollars (3,4 mio. kroner) på.



Da de lokale nyhedsmedier stimlede sammen uden for Boyles rækkehus, fortalte nogle af hans naboer hvor chokerede de var blevet, da de fandt ud af, at så grov en kriminel formentlig havde boet iblandt dem, og huskede tilbage på, hvordan de henkastet og elskværdigt havde sniksnakket med ham om Philadelphia Eagles. Men for dem, der virkelig kendte Boyle, kan det ikke være kommet som den store overraskelse. På det endelige stadie var han trods alt langtfra amatør.

Retssagen har afsløret, at Boyles Breaking Bad-agtige, midtlivskriminelle banktogt begyndte allerede tilbage i 2007, da han blev arresteret i det vestlige Pennsylvania efter at have stjålet en kvindes taske, mens han arbejdede som fotograf til en studenterfest, og derefter brugt hendes kreditkort til at købe diverse produkter, hvilket han senere blev dømt for.

Senere samme år, den 3. maj, gik Boyle ind i en bank fem kilometer fra sit hjem – med hverken pistol eller maske – og bad høfligt bankkassereren om at give ham nogle kontanter, udtalte anklageren. Han slap derfra med næsten 3500 dollars. Han røvede syv andre banker de kommende ni måneder med samme fremgangsmåde, hvoraf ingen var længere end 42 kilometer fra hans bopæl. Hans største udbytte kom efter et røveri 2. juledag, hvor han slap afsted med omkring 38.000 dollars (260.500 kroner). Men hans næste røveri ville blive hans sidste, i hvert fald i et stykke tid. Den 12. februar, 2008, aflæste øjenvidner nummerpladen på den BMW, som Boyle flygtede fra en bank i Bucks County i med 11.000 stjålne dollars (75.000 kroner), og han blev arresteret senere samme dag.

“Bankrøverier i visse FBI-retsområder er i stigende grad blevet nedprioriteret; I dag har de suverænt lavest prioritet blandt de forbrydelsestyper, som Bureauet beskæftiger sig med.”

Boyle erkendte sig skyldig i at have stjålet et samlet beløb på over 100.000 dollars (683.000 kroner) ved otte separate røverier. Han blev retsforfulgt af en lokal – ikke en føderal – domstol, og slap afsted med en fængselsdom på tre et halvt år, selvom han erkendte sig skyldig i 24 kriminelle handlinger og derfor potentielt stod til at få 160 år bag tremmer. Dommeren indrømmede, at han havde været relativt mild ved Boyle, der undskyldte grædende over for sine ofre og sin familie i retten, blandt andet fordi han ikke havde været bevæbnet under røverierne, ifølge lokale avisers samtidige dækning af sagen.

Boyle blev løsladt i august 2011, et par måneder efter at have fortalt Pennsylvanias prøveløsladelseskomité, at “det første bankrøveri begik jeg ud af panik, fordi jeg var bange for at miste mit hjem, men jeg tror, at de andre røverier handlede mere om grådighed og dovenskab.”

I maj 2012 blev fristelsen igen for stor for Boyle. Han havde et erstatningskrav på 100.000 dollars hængende over hovedet, og han var ved at blive smidt ud af sit hus.

Ifølge anklageskriftet vendte han den 8. juni 2012 tilbage til sit kriminelle liv ved at røve en bank cirka 23 kilometer fra sit hjem. Han slap afsted med næsten 50.000 dollars (341.800 kroner).



“Straw Hat Bandit.” Foto via FBI

“Det, der selvfølgelig skete, var, at han røg i fængsel, som er ligesom et uddannelsessted for kriminelle, og der lærte han virkelig at perfektionere sin profession,” mener den pensionerede FBI-agent Bill Rehder, der gennem sin lange karriere har brugt næsten to årtier på at føre tilsyn med FBI’s bankrøveri-enhed i Los Angeles. “Alle kigger med hos sidemanden, fordi hvad skulle man ellers snakke om? Jeg er overbevist om, at han fandt ud af, lige præcis hvor mange penge, han kunne have tjent på bare et enkelt røveri, og hvordan han bedre kunne sprede røverierne ud.”

Efterforskere kunne bekræfte, at Boyles ophold i fængslet havde hærdet ham og givet ham en mere professionel tilgang til sin metier. Med trukket pistol beordrede han ansatte og kunder til at krybe sammen på gulvet i et baglokale, hvorefter han tvang ansatte til at åbne bankboks og hæveautomater. Nogle gange ventede han op til seks måneder mellem røverier, især hvis han var sluppet afsted med en stor fortjeneste som de 90.000 dollars (615.000 kroner), han angiveligt huggede fra en bank i januar 2015.



Anklagere siger, at Boyle i den periode også hvidvaskede nogle af sine stjålne penge gennem Sky Eye View, et falskt dronefoto-firma, som han havde bildt sin tilsynsværge ind, at han kunne tjene en “væsentlig” sum penge på, men som i virkeligheden kun havde genereret et samlet overskud på under 2000 dollars (13.600 kroner).

Det var ikke hattene, der i sidste ende ledte efterforskerne på sporet af Boyle – ifølge FBI var han begyndt at foretage falske alarmopkald lige før sine røverier for at distrahere de lokale politistyrker – endnu en taktik, som Rehder er sikker på, at Boyle tog til sig, mens han var inde og sidde. Men det lykkedes FBI-agenter at spore opkaldene, og det var så, som man siger, det.

FBI nægter at udtale sig yderligere i sagen, selvom det kunne have været interessant at få svar på, om Boyle i forvejen – før alarmopkaldene – var i politiets søgelys, når nu han var tidligere dømt bankrøver med bopæl i lokalområdet.

Den her gang står Boyle, der nægter sig skyldig, over for en minimumsdom på 232 år i fængsel, hvis han bliver kendt skyldig.