Sådan er det at sælge stoffer på J-dag

Trods vores nordlige breddegrader er det alligevel sjældent, at den traditionsrige J-dag, der for mange indvarsler julesæsonen, byder på snefald. Sne fra himlen i hvert fald, for noget kunne tyde på, at en regulær snestorm af kokain blæser gennem nattelivet i anledning af juleøllets debutaften. “Mick”, som er leverandør af julestemning i pulverform, har derfor taget tilløb til begivenheden mange dage forinden – ganske som færdselspolitiet har planlagt spirituskontroller, og barerne har sørget for ekstra bemanding til tørstige sjæle. Vi spurgte ham om, hvordan hans forretning er påvirket af J-dagen.

VICE: Hvordan forbereder du dig på J-dag?

Mick: J-dag bliver større og større år for år, og jeg gør, hvad jeg kan for at imødekomme efterspørgslen. Siden starten på ugen har jeg udsendt reklame-sms’er til kunderne for at sprede budskabet om, at jeg er klar med alle de relevante produkter. Det har også betydet, at jeg har haft ekstra travlt her i dagene op til. Folk har benyttet sig af tilbuddet om at bestille på forhånd – det er lettere for alle.

Hvor meget sælger du sammenlignet med andre fredage?

Det er lidt svært for mig at sige, da jeg generelt har flere kunder end sidste år på samme tid, så jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud i aften. Jeg vil sige det sådan, at jeg bliver skuffet, hvis ikke jeg får lukket mindst 50 handler, og jeg er allerede godt på vej, for der har været godt gang i forsalget. Nogen har købt større ind på forhånd, det er også cool.

Hvordan opfører folk sig på J-dagen?

Helt klart stivere, og de er i meget bedre humør. Folk render rundt med de der nissehuer på og råber og skriger. På et tidspunkt holder julebryggen op med at være hovedemnet, og så skal der noget mere til. Jeg kan huske fra sidste år, at folk var stjernelykkelige for at få deres poser. Problemet var, at der var så mange mennesker i byen, og når folk ringede og fortalte, hvor de var, sagde de ‘det er mig, der står med en fadøl i hånden og nissehue på’. Ja, flot, mester, har du prøvet at kigge dig omkring?

Hvad er andre peak-days i løbet af året, hvor der er mest gang i butikken?

Juleaften. Efter at folk har spist med familien, er der mange, der går i byen for lige at sige god jul til vennerne. Men generelt er alle helligdagene og weekenderne i julemåneden rigtig gode. Nytårsaften er klart den vildeste – der skal alle have stoffer.

Hvilke stoffer skal folk have på J-dagen?

Jamen det er jo det samme som resten af året. Mest af alt cola, men selvfølgelig også emma.

En typisk barfacade på J-dag. Baren Guldhornene har dog en nul-tolerance politik over for stofbrug, så du skal ikke regne med at møde Mick der. Billede af Victor Nellemann.

Er efterspørgslen så stor, at du ikke når ud til alle?

Ja, der opstår nemt flaskehalsproblemer. Jeg kan selv huske, hvor nederen det var at stå og vente i evigheder på leverancen, men det kan desværre ikke undgås, hvis der er 10, der ringer inden for samme time. Man kan jo lige så godt bare se i øjnene, at man får lyst til kokain, og så få det klaret, inden man bestiller den første juleøl.

Er du ked af ikke selv at tage del i fejringen?

Det gør jeg jo sådan set også. Jeg har da klart tænkt mig at feste igennem i aften men jeg kan bare ikke blive for fuld. I stedet for at glæde mig til at drikke mig stiv, glæder jeg mig til at tjene en masse penge og give nogle gratis streger til søde nissepiger.

Hvad skal du selv lave?

Jeg tager selv til en skolefest og er der det meste af aftenen, og der ved jeg også, at folk kommer til at være rimelige glade for de små poser, jeg har i lommerne. Jeg gider ikke rende så meget rundt ude i nattelivet, hvis jeg kan undgå det, for det er alt for kaotisk.

Tak skal du have.

