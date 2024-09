What Gives?

On the cover: Jeans, shirt, and beret by American Apparel.

PHOTOS BY JAIME MARTÍNEZ

STYLING BY ELLA CEPEDA

Videos by VICE

Styling Assistant: Natalia Comel

Models: Ixchel, Lucía, Daniel, Cuauhtémoc, Arantza, María José, Octavio, Natalia, Alma



UNIF coay, H&M shirt, American Apparel skirt, Vans sneakers.



Rook Brand coat and hat, Tony Delfino jeans, Vans sneakers; Roberto Sanchez tank top, Levi’s shorts, vintage sneakers.



Cheap Monday dress, T.U.K. shoes, vintage accessories.



Cheap Monday sweater, Alejandra Quesada leggings, Vans sneakers, vintage hoodie.



Rook Brand shirt, Levi’s jeans, Nike sneakers.



Carolina K dress, Alejandra Quesada shoes.



Vintage hat and coat, Cheap Monday shirt, Levi’s jeans, Dr. Martens boots; H&M coat, Thrasher shirt, vintage jeans, Nike sneakers.