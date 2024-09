Reddits dude-kokke laver verdens klammeste mad

Nogle bros snakker sammen om madlavning.

Selvom Reddit har udråbt sig selv til “internettets forside,” er siden som regel i medierne på grund af dens tendens til at fremelske det stupide og ondsindede i folk. Og uanset om det gælder racisme, radikal sexisme eller andre idealer fra Det Tredje Rige, synes Reddits administratorer altid at tøve med at slette det.

Reddit-brugere brokker sig forståeligt nok over, at subReddits som den nu nedlagte Coontown eller fatpeoplehate ikke repræsenterer, hvad Reddit rent faktisk er. Det ægte Reddit har dagligt over en million besøgende, der alle slås om at blive dagens bedste, generiske bruger – altså en muskuløs bro, der er pjattet med CoD, CSI og intetsigende akustiske covernumre af intetsigende popsange.

Videos by VICE

Læs også: 4chan fik nogen til at skære et stykke af sin tå af sidste weekend

Reddit lever generelt højt på at springe over der, hvor gærdet er lavest. Memes er for eksempel en form for humor, der er baseret på genkendelighed frem for nytænkning. Det eneste der afgør, om noget hører hjemme i den afgrund der er Reddit-universet, er om det bekræfter en brugers snæversynede fordomme. Det forvrænges yderligere af en form for unaturlig nedladenhed, der føles som et levn fra internettets ungdom – som for eksempel når 20-årige kalder børn for “lorteunger”.

Alle billeder er fra Imgur.

Sfwpornnetwork er et stort subReddit-netværk, der meget rammende opsummerer sidens etos. Her kan du bladre igennem uendeligt mange undersider fyldt med “cool” billeder, som du kan have det svedigt over i forbifarten. Undersiderne hedder ting som “knifeporn”, “megalightporn” og “humanporn” og indeholder udelukkende den slags billeder, der får snapback bærende, reality-elskere til at fistbumpe med hinanden.

Det er i det hele taget forbløffende, hvor dybe spor denne kultur sætter på de uskyldige sjæle, der er fanget i den. Se bare på, hvordan siderne om mad har lavet om på Reddit-brugernes spisevaner.

Reddits madsektion byder på de sædvanlige klichéer som fetichering af grisebasser og step-by-step opskrifter, som man også kan finde alle andre stedet på nettet. Men brugernes egne gonzo-forsøg med begrebet madlavning har skabt en helt unik æstetik, der langt overgår de gængse eksperimenter med hjemmelavet pizza, som ender med at ligne improviseret fængselslasagne. I sidste ende repræsenterer brugernes tvivlsomme kokkerier Reddits voksenbaby-ånd.

Reddits folkelige dovenskab hersker på r/food, hvor brugernes ligeglade, fedtede livsstil vender op og ned på den højrøvede æstetik, som traditionelle madblogs stræber imod.

Det mest iøjefaldende ved Reddits amatørkokkekunst er den gennemgående tilstedeværelse af alkohol. På en eller anden måde hænger alkohol og madlavning uløseligt sammen i Reddit-kokkenes kollektive bevidsthed. Det udmønter sig i nogle ret grove kreationer som for eksempel den her ” cheesy tacosoup“. Selvom det at være voksen tilsyneladende er meget vigtigt for disse mænd, har det klart en anden opfattelse af, hvad “voksen” egentlig betyder.

Det er også interessant at se, hvordan re-kontekstualisering af fastfood aldrig går af mode på Reddit og stort set er blevet ensbetydende med at klaske fedtede madvarer oven på hinanden som en slags klodsmajor for transfedtsyrer. Her udfordrer de primært fastfood-køkkenet på to måder: ved at lave overordentlige store portioner af klassiske retter eller ved at fremtrylle endnu klammere varianter af gamle fastfood-kendinge.

Traditionelle kønsroller dukker overraskende også op som tema, bedst som man er ved læse om glæderne ved at smelte et tocifret antal oste sammen til en “superost” – om det så er en mand, der forkæler sig selv med noget mandemad, fordi “damen” ikke er hjemme, giver “sin kvinde” besked på at tilberede livsfarlige måltider til ham, eller jamrer over, at han fortsat er single på trods af, at han gang på gang har formået at lave en salat uden at brænde noget på. At se ” hvorfor er jeg stadig single“-hentydninger under billeder som det her fortæller dig alt, hvad du har brug for at vide om livet her i de lave forventningers højborg.

De lave forventninger og et alt for optimistisk verdensbillede har også ført til, at brugerne ganske ukritisk uploader udførlige guides til deres “egne”, “lækre” “retter”. Den selvtillid, der skal til, for at beskrive svedig, brændt mad som havende en ” god skorpe” eller kombinere smarte, professionelle kokketricks med bizarre nybegynderfejl er fuldstændig vanvittig. Det siger en del om, hvor gode madprogrammer er til at få alle til at føle sig som eksperter uanset deres evner.

Der findes så mange rædselsfulde afkroge af Reddits cuisine, at det kan være svært at finde en enkelt post, der opsummerer det hele – eller det var det jeg tænkte, indtil jeg faldt over den her perle. Den indeholder lige dele selvtillid, selvmedlidenhed, random alkoholindtag, og alle de andre klichéer, som hersker i denne ugudelige afkrog af internettet.

Pointen er, at folk uploader de her ting for at bliver rost. Samtlige af de billeder, jeg har linket til i artiklen, er uploadet udelukkende for at blive bekræftet og lovprist. Det er hvad der sker, når man gamificerer samtlige aspekter af livet. Virkeligheden bliver for meget og tørsten efter ligegyldige internetpoint for stor. Så næste gang du får tudet ørene fulde om, hvor fucking nice Reddit egentlig er, (når man ser bort fra racisterne, sexisterne og alt det godtfolk), så tag det lige med et gran salt.

Mere fra VICE:



Jeg spiste alt til Nørrebro-mesterskabet i shawarma



En gymnasie-dealer forklarer, hvordan man sælger stoffer til studerende



Her er de tatoveringer, som danske tatovører er mest trætte af at lave