Riga er et paradis

Letlands hovedstad er i en sublim balance mellem verden af i går og verden af i dag. Dens arkitektur og lokale traditioner reflekterer, hvad byen var engang. Men på samme tid er det en sprudlende by med moderne ideer fra eksperimenterende teater til smarte kaffebarer. Selvom kontrasterne er slående, virker hele ganske naturligt for de lokale, og det er netop den balance, der giver Riga sin charme.

Riga føles også som en lidt lukket by for udefrakommende, fordi den er så lille og indtil for få år siden var stort set uopdaget af turister. Åbenheden vokser, men er stadig ikke på niveau med mere kendte østeuropæiske hovedstæder. Samtidig er det spændende at se de yngre generationers imødekommenhed over for forandringer, og at de accepterer, at Riga langsomt, men sikkert indtager rollen som en global by. Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg begyndte at tage billeder af byen, men jeg har altid et kamera i min taske. Nogle af de mennesker, du kan se på billederne her er teknisk set fremmede, men i en by, der er så lille, er man aldrig fremmed i særlig lang tid.