Søpindsvin og røræg

Portioner: 2

Total: 15 minutter

Ingredienser

1/2 løg, hakket

6 store æg, letpiskede

1 spsk smør

2 spsk creme fraiche

søpindsvin, så meget du har råd til

hvedemelstortillaer, varme

1 avokado i tynde skiver

hakkede forårsløg til garniture

hotsauce

Vejledning

1. Varm smørret op i en pande ved medium varme. Tilføj løgene og varm dem i 5-7 minutter indtil de er bløde. Tilføj æggene og sørg for at røre rundt med en træske i 3-4 minutter, indtil æggene er lige ved at sætte sig. Tilføj creme fraiche, krydr med salt og peber, og lad det stege videre i et par minutter. Fordel røræggene på tortillaer og servér med søpindsvin, avokado og hotsauce.

Fra Chef’s Night Out: Tacos Punta Cabras