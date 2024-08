Steger poppers din hjerne?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Poppers, læderpudsemiddel, analafslapning, junglejuice – kært barn har mange navne. Men lige meget hvad man kalder det, lugter det af malingfortynder, og det føles som at blive sparket i hovedet. Men der var en periode, da jeg var i 20’erne, hvor jeg slet ikke kunne få nok, og jeg bliver bekymret hver gang en synapse fejler eller min korttidshukommelse svigter mig. Jeg kan ikke lade være med at tænke: Hvor meget skade har jeg gjort på min hjerne? Og hvad var der egentlig i det lort, jeg tog?

Poppers er små flasker amylnitrit, som tilhører den gruppe kemikalier, vi kalder alkylnitrit. Det blev første gang syntetiseret i 1844 af den franske kemiker Antoine Balrd, som opdagede hvordan kemikaliet fik anspændte muskler og udvidede arterier til at slappe af, og derfor blev stoffet i en kort periode brugt til at at behandle angina – en sygdom, hvor der ikke kommer nok blodtilstrømning til hjertet.

I dag bliver det brugt i knap så medicinske sammenhænge. Sexbutikker sælger små flasker med falsk navne som TNT, Thrust eller Ram, og indholdet bliver næsten altid beskrevet som noget andet, end det egentlig er: Måske er det luftfrisker eller vinylrens. Men der er ikke nogen, der bruger Thrust til at pudse sko. Folk bruger det stort set udelukkende til at blive høje og øge deres seksuelle nydelse.

Den måde, poppers føles på i kroppen, kan bedre end de fleste andre stoffer beskrives som et “sus”. Blodet ryger til hovedet og både skridtet og hjernen bliver fyldt med svimlende, pumpende vibrationer. Ifølge læge Aifric Boylan fra netdoktoren Qoctor, er det, fordi amylnitrit påvirker blodcirkulationen.

“Amylnitrit får de glatte muskler i blodkarenes vægge til at slappe af, så der er mere plads til blodcirkulationen,” forklarede hun. “Det kan give en fysisk og mental effekt, som normalt kun varer et par minutter – det kan være en euforisk følelse, større sexlyst, færre hæmninger, følsommere hud, samt at vægge i anus og skede løsnes op.”

Men poppers er ikke bare en dans på roser med slapt røvhul. De afslappede muskler i kroppen kan medføre en lang række knap så behagelige bivirkninger, herunder hovedpine, smerte i brystet, næseblod og midlertidige problemer med at få den op at stå.

“Vi tror ikke, at poppers medfører så mange problemer på langt sigt, men der er visse risici på den korte bane,” siger Boylan. “Det er også muligt at udvikle en allergisk reaktion med tiden. En anden sjælden men alvorlig komplikation er methæmoglobinæmi, som bevirker, at blodet ikke kan transportere ilt rundt. Det kan man dø af, og det sker, hvis man sluger poppers i stedet for at inhalere dem.”

Måske har du hørt, at en 22-årig knægt døde i januar 2017, efter han havde drukket poppers. Men hvis du lader være med at drikke det, kommer de fleste problemer, man kæder sammen med poppers, fra lidelser som du har i forvejen, eller fordi du tager andre stoffer samtidig.

“Hvis man er prædisponeret til at få grøn stær, en sygdom hvor der er øget tryk i øjnene, kan poppers gøre det værre. Hvis man har hjerte- eller blodcirkulationsproblemer, kan de uforudsigelse forandringer i blodtryk gøre, at man får det virkelig skidt. Og hvis man bliver behandlet for impotens og for eksempel tager Viagra, så kan poppers også give så lavt blodtryk, at man kan få et slagtilfælde.”

Ligesom med alle andre stoffer kan det godt betale sig at være varsom. Lad være med at tage for meget på en gang, og lad helst være med at blande med andre stoffer som kan skærpe virkningen.

Men vil det sige, at poppers er sikkert, hvis man tager det med måde? Det kan man på en måde godt sige. Det kommer an på, hvem der sniffer, og der vil altid være nogen, der har en værre reaktion end andre. Men i det mindste er der ingen beviser for, at en poppers engang imellem skulle give hjerneskade.

“Det er helt sikkert langt mindre skadeligt end mange andre stoffer, og man får ingen fysisk afhængighed,” siger Boylan. “Selvom nogle mennesker måske oplever nogle ubehagelige bivirkninger efter at have taget meget lidt, eller opfører sig anderledes end de havde troet, når de er på det.

“Ligesom med alle andre stoffer er virkningen uforudsigelig for den enkelte.”