The Pizza Show: Pizzaindustrien

Masser af pizzeriaer er familieforetagender, men pizzaindustrien er domineret af kæder og vurderet til mere end 38 milliarder dollars (cirka 268 milliarder kroner) alene i USA. I dette afsnit af The Pizza Show ser vi nærmere på industriens fremtid.

Vi starter ud i Silicon Valley hos virksomheden Zume Pizza, der bruger robotter og lastbiler udstyret med ovne til at revolutionere måden, du får leveret pizza på. Derefter går turen til Sydkorea, hvor vores vært Frank Pinello samarbejder med den lokale kæde Mr. Pizza om at lave en autentisk New Yorker-pizza. (Bliver du hængende, kan du også opleve lidt professionel “pizza-dans”.)

Sæson 1 Afsnit 8 af The Pizza Show. Se mere